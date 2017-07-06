Мясо варим на слабом огне 2,5-3 часа до тех пор, пока оно не станет мягким и будет легко отделяться от кости. В течение этого времени не забывайте периодически мешать бульон и снимать образовавшуюся пенку. Тогда он получится прозрачным, слегка золотистым. Примерно за 1 час до готовности, добавьте в бульон лавровый лист, чеснок, душистый перец, очищенную луковицу (1-2 штуки на ваш вкус) и соль. Пока мясо варится, у вас есть время на приготовление лапши, если вы всё же решили сделать её сами.

В миске смешать муку, яйца, холодный бульон и соль. Хорошенько вымесить и оставить в пищевой плёнке на 30 минут. Выложить тесто на стол, предварительно посыпанный мукой, чтобы тесто не прилипало. Небольшой кусочек теста раскатать в тонкий-тонкий пласт и разрезать на полосы. Полосы разрезать на ромбы и дать им подсохнуть минут 40.

К этому времени, мясо уже сварилось. Остудите его, отделите от кости и хаотично нарежьте на небольшие кусочки. Хотя, мясо будет очень мягким, так что можно «по-рвать» его руками. Всё почти готово! Осталось совсем немного.

Нарезаем кольцами две луковицы. В сковороде хорошо разогреть растительное масло, выложить одну нарезанную луко-вицу, посолить и обжарить. В кастрюлю кладём вторую нарезанную луковицу, добавляем 2 половника нашего бульона (предварительно достав из него все специи), сдабриваем перцем, доводим бульон до кипения и готовим ещё 1-2 минуты на медленном огне. После этого достаём лук. К получившемуся бульону добавляем ещё 4-5 половников бульона от мяса, доливаем воду, солим по вкусу и опять доводим до кипения. В кипящий бульон до-бавляем приготовленную нами (или покупную) лапшу ромбиками и варим на медленном огне 7-8 минут. Затем отваренную лапшу перемешиваем с жареным луком.