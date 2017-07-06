В глубокую миску добавьте один стакан муки, сахар и дрожжи. Хорошо перемешайте и влейте 1,5 стакана молока. Получившейся смеси нужно дать настояться в течение 15-20 минут в тёплом месте. Благодаря воздействию тепла, смесь немного поднимется и запузырится.

В готовую смесь добавьте три стакана муки, пол чайной ложки соли и 50 грамм под-солнечного масла. Хорошенько замесите тесто (желательно руками) и поставьте ещё на час в тёплое место. За это время тесто увеличится в несколько раз.

Замесите поднявшееся тесто ещё раз и снова уберите в тёплое место на пол часа.

Наконец готовое тесто выложите на предварительно обсыпанный мукой стол. Раскатайте пласт толщиной, примерно, в один см. С помощью круглой формы или обычного стакана вырежьте из теста кружки. Получившиеся кружки накройте полотенцем и оставьте минут на 20, чтобы тесто поднялось.

В кастрюлю налейте подсолнечное масло и разогрейте его. В горячее масло добавьте баурсаки (будьте острожны и не обожгитесь!). Важный момент - ваши баурсаки должны плавать в масле и не доставать до дна кастрюли. Если необходимо - добавьте ещё масла.

Равномерно обжарьте баурсаки с двух сторон до образования золотистой корочки.