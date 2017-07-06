Казахские сладости
234 ккал
Баурсак
  • Мука - 4 стакана
  • Молоко - 1,5 стакана
  • Сахар - 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное - 50 гр
  • Дрожжи - 2 ч.л.
  • Соль - 0,5 ч.л.
  • Масло подсолнечное для фритюра - 0,5-0,7 литра.
50 минут
Способ приготовления

  1. В глубокую миску добавьте один стакан муки, сахар и дрожжи. Хорошо перемешайте и влейте 1,5 стакана молока. Получившейся смеси нужно дать настояться в течение 15-20 минут в тёплом месте. Благодаря воздействию тепла, смесь немного поднимется и запузырится.

  2. В готовую смесь добавьте три стакана муки, пол чайной ложки соли и 50 грамм под-солнечного масла. Хорошенько замесите тесто (желательно руками) и поставьте ещё на час в тёплое место. За это время тесто увеличится в несколько раз.

  3. Замесите поднявшееся тесто ещё раз и снова уберите в тёплое место на пол часа.

  4. Наконец готовое тесто выложите на предварительно обсыпанный мукой стол. Раскатайте пласт толщиной, примерно, в один см. С помощью круглой формы или обычного стакана вырежьте из теста кружки. Получившиеся кружки накройте полотенцем и оставьте минут на 20, чтобы тесто поднялось.

  5. В кастрюлю налейте подсолнечное масло и разогрейте его. В горячее масло добавьте баурсаки (будьте острожны и не обожгитесь!). Важный момент - ваши баурсаки должны плавать в масле и не доставать до дна кастрюли. Если необходимо - добавьте ещё масла.

  6. Равномерно обжарьте баурсаки с двух сторон до образования золотистой корочки.

  7. Для того, чтобы убрать лишнее масло, выкладывайте баурсаки на салфетки. Вот и всё! Легко, просто и минимум ингредиентов. Небольшой совет. Подавайте баурсаки с сахарной пудрой и вашим любимым джемом, сиропом или мёдом.