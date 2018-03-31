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С понедельника начинается самая строгая страстая неделя Великого поста и даже те, кто не постился стараются провести ее правильно. Питатья постнымиблюдами, которые одновременно можно назвать вегитарианскими. Итакрецепт от ресторан «Турандот», шеф -повара Дмитрия Еремеева.

Вам понадобится:

  • Баклажан 120 г
  • Соус мисо 30 г
  • Грецкий орех 10 г
  • Салат «Маше» 3 г
  • Чипс из топинамбура 3 г
  • Кресс-дайкон 1 г
  • Гранат 5 г
  • Для соуса мисо:
  • Паста мисо 80 г
  • Мирин 80 г
  • Унаги соус 200 г

Приготовление:

Сделать соус мисо: все ингредиенты для соуса соединить и уварить на водяной бане. Баклажан запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Затем разрезать пополам, снять кожу, смазать соусом мисо, обжарить на гриле. На половину баклажана выложить грецкий орех, салат «Маше», зерна граната, кресс-дайкон и чипс из топинамбура.

Фото: архив ресторана

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