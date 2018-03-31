Вам понадобится:

Баклажан 120 г

Соус мисо 30 г

Грецкий орех 10 г

Салат «Маше» 3 г

Чипс из топинамбура 3 г

Кресс-дайкон 1 г

Гранат 5 г

Для соуса мисо:

Паста мисо 80 г

Мирин 80 г

Унаги соус 200 г

Приготовление:

Сделать соус мисо: все ингредиенты для соуса соединить и уварить на водяной бане. Баклажан запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Затем разрезать пополам, снять кожу, смазать соусом мисо, обжарить на гриле. На половину баклажана выложить грецкий орех, салат «Маше», зерна граната, кресс-дайкон и чипс из топинамбура.

Фото: архив ресторана