Вам понадобится:
- Баклажан 120 г
- Соус мисо 30 г
- Грецкий орех 10 г
- Салат «Маше» 3 г
- Чипс из топинамбура 3 г
- Кресс-дайкон 1 г
- Гранат 5 г
- Для соуса мисо:
- Паста мисо 80 г
- Мирин 80 г
- Унаги соус 200 г
Приготовление:
Сделать соус мисо: все ингредиенты для соуса соединить и уварить на водяной бане. Баклажан запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Затем разрезать пополам, снять кожу, смазать соусом мисо, обжарить на гриле. На половину баклажана выложить грецкий орех, салат «Маше», зерна граната, кресс-дайкон и чипс из топинамбура.
Фото: архив ресторана