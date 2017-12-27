Зимой хочется чего-то погорячее. Но что делать, если вы на диете? Вот вам рецепт теплого салата в холодный денек от онлайн-супермаркета Freshbroccoli.ru.

Вам понадобится:

(На 4 порции)

  • Стейк чак ролл — 2 шт. (500 г)
  • Вешенки — 150 г
  • Салат-микс — 300 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Томаты черри — 8-10 шт.
  • Арахисовое масло — 2 ст. л.
  • Кунжутное масло — 2 ст. л.
  • Кинза — 2-3 веточки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Красный перец чили — 1 шт.
  • Соль — по вкусу

Подготовка: 20 мин., время приготовления: 10 мин.

Приготовление:

Посыпьте стейки солью и перцем и обжарьте с оливковым маслом и чесноком на раскаленной сковороде по две минуты с каждой стороны. Снимите мясо со сковороды и дайте отдохнуть 3-5 минут. Промойте вешенки и порвите каждый гриб вдоль пополам. Обжарьте в течение двух минут. Промойте салатную смесь, просушите и выложите в салатницу. Смешайте арахисовое и кунжутное масло, добавьте мелко нарезанный зубчик чеснока, стручок красного перца чили и тщательно перемешайте. Томаты черри разрежьте пополам, морковь порежьте острой соломкой и смешайте с салатными листьями. Заправьте салат соусом, выложите сверху обжаренные вешенки, а на них — нарезанную длинными ломтиками говядину. Украсьте листиками кинзы.

Еще больше рецептов здесь.

Фото: shutterstock.com