Азиатский теплый салат
Вам понадобится:
(На 4 порции)
- Стейк чак ролл — 2 шт. (500 г)
- Вешенки — 150 г
- Салат-микс — 300 г
- Морковь — 1 шт.
- Томаты черри — 8-10 шт.
- Арахисовое масло — 2 ст. л.
- Кунжутное масло — 2 ст. л.
- Кинза — 2-3 веточки
- Чеснок — 2 зубчика
- Красный перец чили — 1 шт.
- Соль — по вкусу
Подготовка: 20 мин., время приготовления: 10 мин.
Приготовление:
Посыпьте стейки солью и перцем и обжарьте с оливковым маслом и чесноком на раскаленной сковороде по две минуты с каждой стороны. Снимите мясо со сковороды и дайте отдохнуть 3-5 минут. Промойте вешенки и порвите каждый гриб вдоль пополам. Обжарьте в течение двух минут. Промойте салатную смесь, просушите и выложите в салатницу. Смешайте арахисовое и кунжутное масло, добавьте мелко нарезанный зубчик чеснока, стручок красного перца чили и тщательно перемешайте. Томаты черри разрежьте пополам, морковь порежьте острой соломкой и смешайте с салатными листьями. Заправьте салат соусом, выложите сверху обжаренные вешенки, а на них — нарезанную длинными ломтиками говядину. Украсьте листиками кинзы.
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