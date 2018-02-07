Апельсиновый кекс
Аельсиновый кекс к чаю - самый вкусный зимний десерт. Рецепт от повара он-лайн гипермаркета freshbroccoli.ru.
Вам понадобится:
(8-10 порций)
Подготовка: 15 мин.,время приготовления: 45 мин.
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте цедру 1 апельсина, 1 ст. свежевыжатого апельсинового сока, сливочное масло, ванильный экстракт и тщательно перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем и вымесите тесто. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, перелейте тесто в форму и выпекайте при 180°С 40-45 мин. Готовый кекс украсьте кружочками свежего апельсина.
Фото: архив магазина