Аельсиновый кекс к чаю - самый вкусный зимний десерт. Рецепт от повара он-лайн гипермаркета freshbroccoli.ru.

Вам понадобится:

(8-10 порций)

Подготовка: 15 мин.,время приготовления: 45 мин.

Яйцо куриное – 4 шт.

Сахар – 1 ст.

Апельсины – 3 шт.

Сливочное масло – ½ ст.

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Пшеничная мука – 2 ст.

Разрыхлитель – 10 г

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте цедру 1 апельсина, 1 ст. свежевыжатого апельсинового сока, сливочное масло, ванильный экстракт и тщательно перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем и вымесите тесто. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, перелейте тесто в форму и выпекайте при 180°С 40-45 мин. Готовый кекс украсьте кружочками свежего апельсина.

Фото: архив магазина