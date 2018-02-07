Аельсиновый кекс к чаю - самый вкусный зимний десерт. Рецепт от повара он-лайн гипермаркета freshbroccoli.ru.

Вам понадобится:

(8-10 порций)

Подготовка: 15 мин.,время приготовления: 45 мин.

  • Яйцо куриное – 4 шт.
  • Сахар – 1 ст.
  • Апельсины – 3 шт.
  • Сливочное масло – ½ ст.
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • Пшеничная мука – 2 ст.
  • Разрыхлитель – 10 г

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте цедру 1 апельсина, 1 ст. свежевыжатого апельсинового сока, сливочное масло, ванильный экстракт и тщательно перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем и вымесите тесто. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, перелейте тесто в форму и выпекайте при 180°С 40-45 мин. Готовый кекс украсьте кружочками свежего апельсина.

Фото: архив магазина