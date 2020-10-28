9 удивительно вкусных рецептов из тыквы, которые идеальны для осени

Что нужно:

130 г запеченной тыквы

30 мл орехового соуса

30 г свежего мини-шпината

10 г кус-куса

50 г консервированного артишока

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. меда

Соль – щепотка

Перец – щепотка

Для орехового соуса:

15 г кедровых орехов

15 г грецких орехов

1 ч. л. меда

1 ч. л. оливкового масла

1 ч. л. бальзамического уксуса

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте ореховый соус: пробейте в блендере кедровые и грецкие орехи, мед, оливковое масло и бальзамический уксус. Варите кус-кус в соотношении 1:3 с водой. После закипания доварите пару минут, снимите с огня и накройте крышкой. Добавьте оливковое масло и перемешайте.

Шаг 2. Очистите тыкву и разрежьте на большие куски, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и медом.

Шаг 3. Тыкву выложите на противень, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте до размягчения.

Шаг 4. Шпинат, кус-кус и нарезанный дольками артишок залейт ореховым соусом и перемешайте. Выложите на тарелку вместе с тыквой.

Аджапсандали с тыквой

Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, ресторан Saperavi