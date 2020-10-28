9 удивительно вкусных рецептов из тыквы, которые идеальны для осени
Тыквенный суп с кокосовым молоком и миндалем
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYA Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг тыквы
- 100 мл оливкового масла
- 5 г тимьяна
- Соль
- 200 г белого лука
- 200 г картофеля
- 30 г имбиря
- 20 г чеснока
- 1,5 л бульона (овощной или мясной – по вкусу)
- 140 мл кокосовых сливок
- 5 г миндальных лепестков
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву разрежьте пополам, запеките с кожей и семечками, с оливковым маслом, тимьяном и солью при 180С. Когда тыква станет мягкой, выньте из духовки и дайте остыть. Затем очистите от кожуры и семян.
Шаг 2. Чеснок и лук порубите, обжарьте на оливковом масле, добавьте картофель, имбирь и залейте бульоном. Варите на медленном огне, пока картофель не станет мягким. Добавьте тыкву, кокосовые сливки. Пробейте блендером.
Шаг 3. При подаче полейте оливковым маслом и украсьте миндальными лепестками.
Салат с кус-кусом и артишоками
Рецепт от шеф-повара Тициано Казилло, ресторан Scrocchiarella
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 130 г запеченной тыквы
- 30 мл орехового соуса
- 30 г свежего мини-шпината
- 10 г кус-куса
- 50 г консервированного артишока
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. меда
- Соль – щепотка
- Перец – щепотка
Для орехового соуса:
- 15 г кедровых орехов
- 15 г грецких орехов
- 1 ч. л. меда
- 1 ч. л. оливкового масла
1 ч. л. бальзамического уксуса
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте ореховый соус: пробейте в блендере кедровые и грецкие орехи, мед, оливковое масло и бальзамический уксус. Варите кус-кус в соотношении 1:3 с водой. После закипания доварите пару минут, снимите с огня и накройте крышкой. Добавьте оливковое масло и перемешайте.
Шаг 2. Очистите тыкву и разрежьте на большие куски, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и медом.
Шаг 3. Тыкву выложите на противень, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте до размягчения.
Шаг 4. Шпинат, кус-кус и нарезанный дольками артишок залейт ореховым соусом и перемешайте. Выложите на тарелку вместе с тыквой.
Аджапсандали с тыквой
Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, ресторан Saperavi
Фото: архив ресторана
Что нужно на 10 порций:
- 1 кг баклажанов
- 500 г сладкого перца
- 500 г репчатого лука
- 500 г тыквы
- 30-40 мл растительного масла
- 500 г помидоров
- Чеснок, кинза, петрушка, красный базилик – по вкусу
- Уцхо сунели, соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Баклажаны, сладкий перец, репчатый лук и тыкву очистите и нарежьте кубиком 3 на 3 см. Обжарьте все овощи по отдельности на растительном масле. Поместите все овощи в кастрюлю с толстым дном и стенками.
Шаг 2. Томаты очистите от кожицы и измельчите в блендере. Мелко порубите всю зелень. Добавьте к овощам измельченные томаты и порезанную зелень, перемешайте и поставьте на средний огонь. Добавьте соль, специи, чеснок и томите до готовности.
Тыквенный крем-суп бейглом
Рецепт от шеф-повара Дмитрия Чернышова, ресторан SOS.CAFE
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг очищенной тыквы
- 1,5 л куриного бульона
- 200 г репчатого лука
- 200 г картофеля
- 100 мл оливкового масла
- 1 головка чеснока
- 2-3 г соли
- Перец черный молотый – по вкусу
- 4-5 бейглов
- 100 г моцареллы
- 10 г сливочного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву, картофель, лук нарежьте произвольным кубиком. В кастрюле разогрейте масло, добавьте лук и немного прожарьте. Добавить тыкву и картофель. На среднем огне обжаривайте, постоянно помешивая 10 минут, затем выложите чеснок и прожарьте еще пару минут.
Шаг 2. Добавьте куриный бульон. Варите 20-25 минут до полной готовности. Суп пробейте погружным блендером до состояния пюре, посолите, поперчите. Снова поставьте на плиту и вскипятите. Затем снимите с огня.
Шаг 3. Бейглы разрежьте вдоль, смажьте сливочным маслом обе половинки. Одну из половинок посыпьте тертой моцареллой, накройте второй половиной, выложите на противень и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. Суп разлейте по тарелкам, подавайте с бейглом с сыром.
Тыквенное суфле
Рецепт от команды «Перекресток Впрок»
Фото: архив «Перекресток Впрок»
Что нужно:
- 300 г тыквы
- 300 г творога
- 20 г сливочного масла
- 3 куриных яйца
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками, залейте водой, добавьте масло и тушите до мягкости. Остудите.
Шаг 2. Слейте жидкость, а тыкву взбейте блендером.
Шаг 3. Яичные желтки отделите от белков. В миску к творогу добавьте тыквенное пюре, желтки. Взбейте до однородности.
Шаг 4. В отдельной емкости взбейте яичные белки до устойчивых пиков и в несколько приемов введите в тыквенно-творожную массу. Лопаткой аккуратно перемешайте движениями снизу вверх.
Шаг 5. Разложите массу по смазанным сливочным маслом формочкам, заполняя их на 2/3. Формочки поставите в глубокую форму для запекания и наполните ее горячей водой так, чтобы ее уровень был до половины маленьких формочек.
Шаг 6. Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180° 20 минут. Затем духовку выключите и оставьте суфле остывать в духовке с приоткрытой дверцей до теплого состояния.
Запеченная тыква с кусочками курицы и пряными травами
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 300 г очищенной тыквы
- 250 г филе куриной голени
- 30 г нежареного фундука
- Смесь кавказских трав (специи)
- 50 г репчатого лука
- 30 мл подсолнечного масла
- сок ¼ лимона
- петрушка
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву нарежьте небольшими кубиками, курицу – кусочками. Сложите в миску, посолите, поперчите, добавьте лук, нарезанный кубиками.
Шаг 2. Фундук раздавите ножом и добавьте к курице. Смесь специй и подсолнечное масло добавьте в миску, сбрызните лимонным соком. Перемешайте, выложите на противень в один слой и поставьте в духовку под верхний гриль на 15 минут при температуре 220 градусов.
Шаг 3. Выньте курицу с тыквой. Сервируйте блюдо на тарелке, посыпьте мелко рубленой петрушкой.
Маринованная тыква
Рецепт от команды «Перекресток Впрок»
Фото: архив «Перекресток Впрок»
Что нужно:
- 1 кг тыквы
- 500 г уксуса
- 250 г сахарного песка
- 4 гвоздики
- 1 палочка корицы
- 1 бадьян
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву нарежьте кубиками, ошпарьте кипятком.
Шаг 2. Сахарный песок залейте 0,25 стакана кипятка. Когда сахар растворится, влейте уксус. Полученный маринад вскипятите, положите специи и пряности, кубики тыквы, еще раз вскипятите.
Шаг 3. Маринуйте в холодильнике 12 часов. Маринад слейте, прокипятите, кипящим маринадом вновь залейте тыкву и маринуйте еще 12 часов.
Шаг 4. Тыкву прокипятите в маринаде. Если она еще останется твердой, продолжайте кипятить. Остывшую тыкву положите в стеклянные стерилизованные банки, герметично закройте, поставьте в сухое и прохладное место.
Каша в декоративной тыкве
Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 тыква
- 2 стакана пшена
- 150 г сливочного масла
- 30 г изюма
- 1 стакан молока
- 30 мл меда
- специи, соль, сахар по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Предварительно разогрейте духовку до 180°С.
Шаг 2. Помойте тыкву, срежьте сверху «крышечку», удалите семечки и перепонки. Поставьте тыкву на противень, всыпьте внутрь пшено так, чтобы оно наполовину заполнило тыкву. Добавьте к крупе изюм, сахар, корицу и соль – всё перемешайте. Сверху выложите кусочки сливочного масла.
Шаг 3. Влейте в тыкву молоко так, чтобы вся крупа оказалась покрыта, и плотно закройте тыквенной «крышечкой». Налейте на противень немного горячей воды и отправьте в разогретую духовку на час-полтора. Периодически доливайте в противень воду.
Шаг 4. Готовую горячую кашу полейте мёдом и перемешайте.
Пирог с тыквой
Рецепт от команды «Перекресток Впрок»
Фото: архив «Перекресток Впрок»
Что нужно:
- 500 г тыквы
- 300 г пшеничной муки
- 150 г сливочного масла
- 300 мл сливок 33-35%
- 3 куриных яйца
- 0,5 ч. л. мускатного ореха
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 кг красной фасоли
- 1 ч. л. яблочного уксуса
- 2 ч. л. + 135 г сахарного песка
- 0,75 ч. л. соли
- 4 ст. л. воды
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву очистите, порежьте на кусочки произвольной формы, но примерно одного размера. Приправьте щепоткой соли и сахара и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут (тыква должна стать очень мягкой).
Шаг 2. Замесите песочное тесто. Смешайте муку, 0.5 ч. л. соли и 2 ч. л. сахара, добавьте холодное сливочное масло, яблочный уксус и ледяную воду. Такое тесто можно замешивать руками или приготовить в кухонном комбайне, перемешивая ингредиенты в режиме пульсации.
Шаг 3. Сформируйте из теста шар, чуть придавите его, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут.
Шаг 4. Запеченную тыкву охладите, а затем измельчите в блендере до состояния пюре.
Шаг 5. Приготовьте начинку. Смешайте 135 граммов сахара, 0.25 ч. л. соли, корицу и мускатный орех, добавьте яйца, взбейте. Затем влейте сливки и тыквенное пюре, все тщательно перемешайте.
Шаг 6. Присыпьте мукой рабочую поверхность, раскатайте тесто. Аккуратно переложите его в форму для выпечки, края обрежьте.
Шаг 7. Положите на тесто лист пергамента, сверху насыпьте сухую фасоль (она прижмет тесто и не позволит ему деформироваться в процессе выпекания).
Шаг 8. Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Когда корж будет готов, уберите фасоль и пергамент.
Фото: depositphotos
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