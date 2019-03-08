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9 продуктов для повышения иммунитета, которые вы легко можете найти в любом магазине

По календарю весна, конечно, уже наступила, но март все же скорее зимний месяц, потому простуд избежать очень сложно. И сейчас самое подходящее время позаботиться об укреплении ослабленного холодами иммунитета. С этой нелегкой миссией прекрасно могут справиться полезные продукты. О том, что чеснок, мед и лимон незаменимы в качестве профилактики заболеваний, известно давно, но помимо них существуют и другие защитники здоровья.

Включите эти продукты в свой весенний рацион и чувствуйте себя отлично в межсезонье.

Квашеная капуста

Этот недорогой, очень доступный в любое время года и легкий в приготовлении продукт отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты и биофлавоноидов, которые ответственны за выработку иммунной системой особых, помогающих организму противостоять инфекциям и вирусам антител.
Квашеную капусту можно употреблять в пищу как самостоятельное блюдо, как гарнир к горячему или сварить с ней щи. Для усиления оздоровительного эффекта и вкусовых качеств в капусту рекомендуется добавить немного лука, растительного масла, при желании – клюквы.

Брюссельская капуста

Фото: shutterstock

Брюссельская капуста – продукт, обязательный к употреблению в межсезонье, ведь в ней содержится весь комплекс витаминов и микроэлементов, необходимых для повышения иммунитета. Особенно важно добавить ее в свой рацион осенью и весной, когда организм ослаблен и нуждается в поддержке. Для достижения необходимого результата нужно всего 100-200 г капусты в день. Кстати, брюссельская капуста – еще и диетический продукт, «побочным действием» которого станут приятные изменения в фигуре.

Овсянка

Фото: shutterstock

Наверняка вы слышали о настойке эхинацеи, которую в аптеке продают как иммуномодулятор? Так вот, отличную альтернативу ей составит самая обычная овсяная каша. Дело в том, что в овсянке содержатся бета-глюканы, которые фору дадут по антиоксидантным и противомикробным свойствам не слишком приятной на вкус настойке. Но и это еще не все: овсянка усиливает эффект от приема антибиотиков и нейтрализует их вредное воздействие на микрофлору кишечника и желудка. Маленький совет: не берите в магазине крупу быстрого приготовления – в ней больше сахара и меньше полезных веществ, лучше потратьте чуть больше времени на приготовление и наслаждайтесь действительно вкусной кашей.

Апельсины

Фото: shutterstock

Апельсин – уникальный фрукт: сочный, сладкий, ароматный, он не только укрепляет иммунитет благодаря содержащимся в нем витаминам С (которого, кстати, в нем очень много!), В, А, РР, но и обладает противовоспалительным действием, нормализует пищеварение, способствует заживлению ран и улучшает настроение (за что тоже надо сказать витамину С).

Имбирь

Фото: shutterstock

Имбирь не нуждается в представлении, ведь его целебные свойства известны на протяжении сотен лет. Но нелишним будет напомнить, что этот корень находится в топе продуктов, в разы повышающих сопротивляемость организма различным инфекциям. Достигается подобный эффект благодаря уникальному комплексу биологически активных веществ. Незаменим он и при лечении простуды. Достаточно лишь добавлять небольшое количество тертого имбиря в чай или приготовить целебный отвар из имбиря, меда и кусочка лимона. Также можно жевать небольшие кусочки корня в течение дня. Кстати, если вы хотите продлить имбирю жизнь, заморозив его, не делайте этого – так он теряет часть своих полезных свойств.

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