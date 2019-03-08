9 продуктов для повышения иммунитета, которые вы легко можете найти в любом магазине

Наверняка вы слышали о настойке эхинацеи, которую в аптеке продают как иммуномодулятор? Так вот, отличную альтернативу ей составит самая обычная овсяная каша. Дело в том, что в овсянке содержатся бета-глюканы, которые фору дадут по антиоксидантным и противомикробным свойствам не слишком приятной на вкус настойке. Но и это еще не все: овсянка усиливает эффект от приема антибиотиков и нейтрализует их вредное воздействие на микрофлору кишечника и желудка. Маленький совет: не берите в магазине крупу быстрого приготовления – в ней больше сахара и меньше полезных веществ, лучше потратьте чуть больше времени на приготовление и наслаждайтесь действительно вкусной кашей.

Апельсины