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8 рецептов для романтического ужина на 14 февраля для тех, кто не пойдет в ресторан

Готовим по рецептам шеф-поваров
Ко Дню всех влюбленных можно относиться как угодно, но лишний повод вспомнить о романтике и любви — это всегда прекрасно. И для этого не обязательно покупать подарки, можно просто сходить куда-нибудь поужинать… или приготовить легкие закуски, салаты и десерты дома. Рецепты с продуктами-афродизиаками (и просто очень вкусные блюда) мы для вас собрали у известных московских шефов. Сохраняйте себе и экспериментируйте на здоровье! Любви вам!
8 рецептов для романтического ужина на 14 февраля для тех, кто не пойдет в ресторан

Закуски

Тартар из тунца с авокадо

Рецепт от Владимира Щепилова, шеф-повара ресторана Sartoria Lamberti

Что нужно:

  • 80 г тунца
  • 60 г авокадо
  • 1 щепотка морской соли
  • 20 г соуса понзу
  • 10 г оливкового масла extra virgin
  • Черный перец

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте тунец некрупным кубиком и заправьте понзу.

Шаг 2. Спелый авокадо нарежьте кубиком и для декорирования тонкими слайсами.

Шаг 3. Через формовочное кольцо выложите в тарелку слой тунца, затем авокадо и снова тунец, украсьте слайсами авокадо. Поперчите и добавьте оливковое масло.

Брускетта с томатами и рикоттой

Рецепт от Маттео Лаи, шеф-повара Jamie’s Italian

Брускетта с томатами и рикоттой

Брускетта с томатами и рикоттой

Фото: архив пресс-служб

Что нужно на 1 порцию:

  • 1 ломтик чиабатты
  • 10 г красного лука
  • 200 г томатов в собственном соку
  • 10 г базилика
  • 15 г гренков
  • 2 г чеснока
  • 10 мл оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Обжарьте чиабатту до хрустящей корочки. Измельчите лук, обжарьте его на оливковом масле и остудите.

Шаг 2. Выдавите чеснок и намажьте его на кусочек чиабатты.

Шаг 3. Смешайте слегка обжаренные томаты, лук, цедру лимона, пармезан, рикотту, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 4. Нанесите все на чиабатту. Полейте сверху оливковым маслом. Украсьте базиликом.

Мини-тосты с подкопченной форелью

Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Фермерская кухня» на канале «Кухня ТВ»

Мини-тосты с подкопченной форелью

Мини-тосты с подкопченной форелью

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 300 г филе форели на коже
  • 1 буханка пористого ржаного хлеба
  • 2 длинноплодных огурца
  • 1 пучок укропа
  • 1 лимон
  • 4 ч. л. соли
  • 2 ч. л. сахара
  • 30 г сливочного масла
  • микрозелень для подачи
  • 1 перышко зеленого лука
  • 1 ч. л. уксуса 9%-го
  • жирная сметана
  • коптильный пистолет

Как приготовить:

Шаг 1. Извлеките из филе форели косточки с помощью специального пинцета. Выложите филе в продолговатую форму мясом вверх. Посыпьте филе сахаром и солью, добавьте черный перец и цедру половины лимона. Добавьте мелко нарезанный вместе со стеблями укроп. Равномерно распределите все ингредиенты по поверхности рыбы. Оставьте мариноваться примерно на 2-3 часа.

Шаг 2. Замаринованное филе протрите и вымойте под краном. Нарежьте филе ломтиками для тостов, выложите в форму. Оберните форму пищевой пленкой, оставив небольшое отверстие с краю. С обратной стороны пропустите шланг коптильного пистолета, зажгите его и начинайте коптить.

Шаг 3. После копчения плотно закройте рыбу с дымом внутри пленкой. Дайте рыбе немного постоять.

Шаг 4. Огурцы нарежьте длинными ленточками с помощью специального ножа. Выложите в отдельную емкость. Посолите, добавьте нашинкованные стебли укропа, щепотку сахара, уксус и немного воды.

Шаг 5. На сковороде разогрейте кусочек сливочного масла. Хлеб нарежьте средней толщины ломтиками и разделите их еще на четыре части. Как только масло на сковороде начнет пузыриться, отправьте туда хлеб и обжарьте его с двух сторон до хрустящей корочки. Снимите тосты и отложите на доску.

Шаг 6. В сметану добавьте мелко нарезанный зеленый лук, немного соли и перец. Перемешайте.

Шаг 7. Соберите тосты. Смажьте хлеб сметаной, сверху выложите ленточки огурцов, на огурцы положите кусочки рыбы. Выложите тосты на тарелку для подачи, украсьте микрозеленью.

Салаты

Салат с кальмаром

Рецепт от Евгения Мещерякова, шеф-повара ресторана Taste

Салат с кальмаром

Салат с кальмаром

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 30 г картофеля
  • 40 г цукини
  • 80 г кальмаров
  • 75 г томатов
  • 40 г соуса песто
  • 7 г кедровых орехов
  • 10 г мини-шпината
  • 30 г оливкового масла
  • 5 г чесночного масла
  • 2 г морской соли
  • 1 г земли из оливок п/ф

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите картофель до состояния альденте. Нарежьте кубиком цукини и картофель. Доведите до готовности нарезанные овощи на паровой бане. Нарежьте очищенный кальмар и доведите до готовности на пару в течение 2 минут. Откиньте на сито готовые овощи и кальмара, выложите в тарелку и заправьте соусом песто.

Шаг 2. Крупно нарежьте томаты, заправьте оливковым маслом, морской солью и чесночным маслом.

Шаг 3. При подаче в середину тарелки выложите подготовленные овощи и кальмара. По кругу выложите томаты и шпинат. При подаче посыпьте кедровым орешком и землей из оливок.

Салат с пшеном и лососем

Рецепт от Сергея Лигая, ведущего программы «Трескаем» на канале «Кухня ТВ»

Салат с пшеном и лососем

Салат с пшеном и лососем

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 200 г филе лосося
  • 50 г пшена
  • 100 г салат айсберг
  • несколько веточек кресс-салата
  • 100 г авокадо
  • 150 г помидоров
  • 100 г огурцов
  • 1 лимон
  • 20 г укропа
  • 20 г петрушки
  • 20 г перечной мяты
  • выпаренный бальзамический уксус по вкусу
  • 50 мл оливкового масла
  • сахарная пудра для присыпки

Как приготовить:

Шаг 1. Пшено выложите в кипящую воду на 30-40 секунд, подсолите. Процедите крупу через сито. Выложите в кастрюлю, залейте свежей водой и отваривайте в течение 20 минут на медленном огне.

Шаг 2. С филе лосося удалите кожицу, нарежьте ломтиками. Ломтики посолите и поперчите, присыпьте сахарной пудрой, выложите на пергаментную бумагу. Кусочки рыбы прямо на пергаменте выложите на решетку гриля в зону отраженного жара. Запекайте под закрытой крышкой примерно 8 минут.

Шаг 3. Огурец нарежьте крупными кубиками, помидор нарежьте чуть крупнее. Разрежьте авокадо, удалите косточку, нарежьте крупным кубиком и добавьте в миску с огурцом и помидором. Листья салата айсберга порвите руками и выложите к остальным ингредиентам. Посолите и поперчите.

Шаг 4. Полейте салат бальзамическим уксусом, выложите пшено, заправьте подсолнечным маслом. Добавьте ароматной зелени по вкусу и сбрызните лимонным соком. Выложите на сервировочную тарелку, сверху выложите запеченные ломтики лосося, украсьте укропом. Подавайте с веточками кресс-салата.

Десерты

Мильфей

Рецепт от Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на канале «Кухня ТВ»

Мильфей

Мильфей

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

Для коржей:

  • 1 лист слоеного теста
  • 25 г сахарной пудры

Для крема:

  • 450 мл молока
  • 50 мл сливок 33%
  • 120 г сахара
  • 150 г желтков
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 1 лимон

Для взбитых сливок:

  • 40 мл сливок 33%

Как приготовить:

Шаг 1. Лист слоеного теста присыпьте мукой с обеих сторон. Разрежьте на две части и раскатайте в длинные полоски. Переложите на противень с пергаментом. Равномерно присыпьте сахарной пудрой. Запекайте в духовке 10-12 минут при температуре 190 градусов.

Шаг 2. Приготовьте заварной крем. Разогрейте в кастрюле молоко. Добавьте сливки и несколько слайсов цедры лимона (только желтый слой, белый будет горчить). В другой кастрюле смешайте желтки, сахар и крахмал. Доведите молоко до кипения и перелейте в кастрюлю с желтками. Хорошо все перемешайте и поставьте кастрюлю на разогретую плиту. Интенсивно помешивайте, пока крем не загустеет. Переложите крем на чистый противень и равномерно распределите по поверхности. Закройте пищевой пленкой так, чтобы она касалась крема — тогда он не обветрится — и отправьте в холодильник до полного остывания.

Шаг 3. Взбейте охлажденные сливки в миксере до густой пены.

Шаг 4. Достаньте крем из холодильника. Уберите цедру лимона. Переложите крем в отдельную миску, перемешайте венчиком. Добавьте взбитые сливки и деликатно перемешайте массу, чтобы сливки не потеряли воздушную текстуру. Крем шантильи готов.

Шаг 5. Разрежьте готовые коржи пополам. Уберите лишнее, чтобы получились четыре ровные части. Наполните кондитерский мешок кремом и соберите мильфей: чередуйте кожи и слои крема. Верхний корж украсьте кремом, ягодами или фруктами, листьями свежей мяты.

Шоколадный фондан с конфитюром из мандаринов

Рецепт от Сергея Горюнова, шеф-повара ресторана Beer Pairing

Шоколадный фондан с конфитюром из мандаринов

Шоколадный фондан с конфитюром из мандаринов

Фото: архив пресс-служб

Что нужно на 6 порций:

  • 170 г черного шоколада
  • 50 г сливочного масла
  • 5 яиц
  • 70 г сахара
  • 100 г муки
  • 1 ч. л. какао-порошка

Для конфитюра из мандаринов:

  • 1 кг очищенных мандаринов
  • 500 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте конфитюр. Очищенные мандарины разделите на дольки. Засыпьте сахаром. Дайте настояться около часа, а затем поставьте на огонь. После закипания варите около 5 минут, так конфитюр получится достаточно жидким и будет хорошо сочетаться с фонданом. Хранить в холодильнике.

Шаг 2. Растопите в микроволной печи или на водяной бане шоколад с маслом.

Шаг 3. Взбейте яйца до густой пены и постепенно введите к ним сахар, а затем и остывшую шоколадную смесь. Добавьте муку и все аккуратно перемешайте ложкой. Часть теста поместите в емкости для льда и заморозьте.

Шаг 4. Формы для фондана (лучше керамические) смажьте сливочным маслом и присыпьте какао-порошком. Заполните формы тестом, вниз уложите две-три шоколадные льдинки.

Шаг 5. Выпекайте фонданы в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 10-12 минут. Подавайте с мандариновым конфитюром.

Желе из игристого с мандариновым муссом и мандаринами

Рецепт от команды «Шоколадницы»

Желе из игристого с мандариновым муссом и мандаринами

Желе из игристого с мандариновым муссом и мандаринами

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 5 мандаринов
  • 200 мл жирных растительных сливок для взбивания

  • 4 листа желатина

  • 50 г сахара

  • 40 г яичных желтков
  • 20 г воды
  • ½ бутылки шампанского

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте желе из мандарина. Из сахара и воды сварите сироп. Желток взбейте блендером на большой скорости, постепенно добавляя сахарный сироп. 2 листа желатина замочите. Мандарины очистите и пробейте блендером до состояния пюре. Пюре слегка подогрейте, растворите в нем желатин. Растительные сливки взбейте блендером. Соедините взбитые желтки с сахаром с пюре мандарина и взбитыми сливками. Перемешайте. Разлейте мусс по формам и охладите в холодильнике до полного застывания.

Шаг 2. Сделайте желе из игристого. Оставшийся желатин замочите. Шампанское слегка прогрейте, растворите в нем желатин, разлейте по 4 прозрачным креманкам, охладите в холодильнике до полного застывания желе.

Шаг 3. Вытащите желе из холодильника, выложите на него мусс из мандарина. Украсьте десерт дольками мандарина и мятой.

Фото: архив пресс-служб

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