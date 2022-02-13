8 рецептов для романтического ужина на 14 февраля для тех, кто не пойдет в ресторан

Что нужно:

300 г филе форели на коже

1 буханка пористого ржаного хлеба

2 длинноплодных огурца

1 пучок укропа

1 лимон

4 ч. л. соли

2 ч. л. сахара

30 г сливочного масла

микрозелень для подачи

1 перышко зеленого лука

1 ч. л. уксуса 9%-го

жирная сметана

коптильный пистолет

Как приготовить:

Шаг 1. Извлеките из филе форели косточки с помощью специального пинцета. Выложите филе в продолговатую форму мясом вверх. Посыпьте филе сахаром и солью, добавьте черный перец и цедру половины лимона. Добавьте мелко нарезанный вместе со стеблями укроп. Равномерно распределите все ингредиенты по поверхности рыбы. Оставьте мариноваться примерно на 2-3 часа.

Шаг 2. Замаринованное филе протрите и вымойте под краном. Нарежьте филе ломтиками для тостов, выложите в форму. Оберните форму пищевой пленкой, оставив небольшое отверстие с краю. С обратной стороны пропустите шланг коптильного пистолета, зажгите его и начинайте коптить.

Шаг 3. После копчения плотно закройте рыбу с дымом внутри пленкой. Дайте рыбе немного постоять.

Шаг 4. Огурцы нарежьте длинными ленточками с помощью специального ножа. Выложите в отдельную емкость. Посолите, добавьте нашинкованные стебли укропа, щепотку сахара, уксус и немного воды.

Шаг 5. На сковороде разогрейте кусочек сливочного масла. Хлеб нарежьте средней толщины ломтиками и разделите их еще на четыре части. Как только масло на сковороде начнет пузыриться, отправьте туда хлеб и обжарьте его с двух сторон до хрустящей корочки. Снимите тосты и отложите на доску.

Шаг 6. В сметану добавьте мелко нарезанный зеленый лук, немного соли и перец. Перемешайте.

Шаг 7. Соберите тосты. Смажьте хлеб сметаной, сверху выложите ленточки огурцов, на огурцы положите кусочки рыбы. Выложите тосты на тарелку для подачи, украсьте микрозеленью.