8 рецептов для романтического ужина на 14 февраля для тех, кто не пойдет в ресторан

8 рецептов для романтического ужина на 14 февраля для тех, кто не пойдет в ресторанГотовим по рецептам шеф-поваров
Закуски
Тартар из тунца с авокадо
Рецепт от Владимира Щепилова, шеф-повара ресторана Sartoria Lamberti
Что нужно:
- 80 г тунца
- 60 г авокадо
- 1 щепотка морской соли
- 20 г соуса понзу
- 10 г оливкового масла extra virgin
- Черный перец
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте тунец некрупным кубиком и заправьте понзу.
Шаг 2. Спелый авокадо нарежьте кубиком и для декорирования тонкими слайсами.
Шаг 3. Через формовочное кольцо выложите в тарелку слой тунца, затем авокадо и снова тунец, украсьте слайсами авокадо. Поперчите и добавьте оливковое масло.
Брускетта с томатами и рикоттой
Рецепт от Маттео Лаи, шеф-повара Jamie’s Italian
Фото: архив пресс-служб
Что нужно на 1 порцию:
- 1 ломтик чиабатты
- 10 г красного лука
- 200 г томатов в собственном соку
- 10 г базилика
- 15 г гренков
- 2 г чеснока
- 10 мл оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Обжарьте чиабатту до хрустящей корочки. Измельчите лук, обжарьте его на оливковом масле и остудите.
Шаг 2. Выдавите чеснок и намажьте его на кусочек чиабатты.
Шаг 3. Смешайте слегка обжаренные томаты, лук, цедру лимона, пармезан, рикотту, добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 4. Нанесите все на чиабатту. Полейте сверху оливковым маслом. Украсьте базиликом.
Мини-тосты с подкопченной форелью
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Фермерская кухня» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 300 г филе форели на коже
- 1 буханка пористого ржаного хлеба
- 2 длинноплодных огурца
- 1 пучок укропа
- 1 лимон
- 4 ч. л. соли
- 2 ч. л. сахара
- 30 г сливочного масла
- микрозелень для подачи
- 1 перышко зеленого лука
- 1 ч. л. уксуса 9%-го
- жирная сметана
- коптильный пистолет
Как приготовить:
Шаг 1. Извлеките из филе форели косточки с помощью специального пинцета. Выложите филе в продолговатую форму мясом вверх. Посыпьте филе сахаром и солью, добавьте черный перец и цедру половины лимона. Добавьте мелко нарезанный вместе со стеблями укроп. Равномерно распределите все ингредиенты по поверхности рыбы. Оставьте мариноваться примерно на 2-3 часа.
Шаг 2. Замаринованное филе протрите и вымойте под краном. Нарежьте филе ломтиками для тостов, выложите в форму. Оберните форму пищевой пленкой, оставив небольшое отверстие с краю. С обратной стороны пропустите шланг коптильного пистолета, зажгите его и начинайте коптить.
Шаг 3. После копчения плотно закройте рыбу с дымом внутри пленкой. Дайте рыбе немного постоять.
Шаг 4. Огурцы нарежьте длинными ленточками с помощью специального ножа. Выложите в отдельную емкость. Посолите, добавьте нашинкованные стебли укропа, щепотку сахара, уксус и немного воды.
Шаг 5. На сковороде разогрейте кусочек сливочного масла. Хлеб нарежьте средней толщины ломтиками и разделите их еще на четыре части. Как только масло на сковороде начнет пузыриться, отправьте туда хлеб и обжарьте его с двух сторон до хрустящей корочки. Снимите тосты и отложите на доску.
Шаг 6. В сметану добавьте мелко нарезанный зеленый лук, немного соли и перец. Перемешайте.
Шаг 7. Соберите тосты. Смажьте хлеб сметаной, сверху выложите ленточки огурцов, на огурцы положите кусочки рыбы. Выложите тосты на тарелку для подачи, украсьте микрозеленью.
Салаты
Салат с кальмаром
Рецепт от Евгения Мещерякова, шеф-повара ресторана Taste
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 30 г картофеля
- 40 г цукини
- 80 г кальмаров
- 75 г томатов
- 40 г соуса песто
- 7 г кедровых орехов
- 10 г мини-шпината
- 30 г оливкового масла
- 5 г чесночного масла
- 2 г морской соли
- 1 г земли из оливок п/ф
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите картофель до состояния альденте. Нарежьте кубиком цукини и картофель. Доведите до готовности нарезанные овощи на паровой бане. Нарежьте очищенный кальмар и доведите до готовности на пару в течение 2 минут. Откиньте на сито готовые овощи и кальмара, выложите в тарелку и заправьте соусом песто.
Шаг 2. Крупно нарежьте томаты, заправьте оливковым маслом, морской солью и чесночным маслом.
Шаг 3. При подаче в середину тарелки выложите подготовленные овощи и кальмара. По кругу выложите томаты и шпинат. При подаче посыпьте кедровым орешком и землей из оливок.
Салат с пшеном и лососем
Рецепт от Сергея Лигая, ведущего программы «Трескаем» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г филе лосося
- 50 г пшена
- 100 г салат айсберг
- несколько веточек кресс-салата
- 100 г авокадо
- 150 г помидоров
- 100 г огурцов
- 1 лимон
- 20 г укропа
- 20 г петрушки
- 20 г перечной мяты
- выпаренный бальзамический уксус по вкусу
- 50 мл оливкового масла
- сахарная пудра для присыпки
Как приготовить:
Шаг 1. Пшено выложите в кипящую воду на 30-40 секунд, подсолите. Процедите крупу через сито. Выложите в кастрюлю, залейте свежей водой и отваривайте в течение 20 минут на медленном огне.
Шаг 2. С филе лосося удалите кожицу, нарежьте ломтиками. Ломтики посолите и поперчите, присыпьте сахарной пудрой, выложите на пергаментную бумагу. Кусочки рыбы прямо на пергаменте выложите на решетку гриля в зону отраженного жара. Запекайте под закрытой крышкой примерно 8 минут.
Шаг 3. Огурец нарежьте крупными кубиками, помидор нарежьте чуть крупнее. Разрежьте авокадо, удалите косточку, нарежьте крупным кубиком и добавьте в миску с огурцом и помидором. Листья салата айсберга порвите руками и выложите к остальным ингредиентам. Посолите и поперчите.
Шаг 4. Полейте салат бальзамическим уксусом, выложите пшено, заправьте подсолнечным маслом. Добавьте ароматной зелени по вкусу и сбрызните лимонным соком. Выложите на сервировочную тарелку, сверху выложите запеченные ломтики лосося, украсьте укропом. Подавайте с веточками кресс-салата.
Десерты
Мильфей
Рецепт от Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
Для коржей:
- 1 лист слоеного теста
- 25 г сахарной пудры
Для крема:
- 450 мл молока
- 50 мл сливок 33%
- 120 г сахара
- 150 г желтков
- 40 г кукурузного крахмала
- 1 лимон
Для взбитых сливок:
- 40 мл сливок 33%
Как приготовить:
Шаг 1. Лист слоеного теста присыпьте мукой с обеих сторон. Разрежьте на две части и раскатайте в длинные полоски. Переложите на противень с пергаментом. Равномерно присыпьте сахарной пудрой. Запекайте в духовке 10-12 минут при температуре 190 градусов.
Шаг 2. Приготовьте заварной крем. Разогрейте в кастрюле молоко. Добавьте сливки и несколько слайсов цедры лимона (только желтый слой, белый будет горчить). В другой кастрюле смешайте желтки, сахар и крахмал. Доведите молоко до кипения и перелейте в кастрюлю с желтками. Хорошо все перемешайте и поставьте кастрюлю на разогретую плиту. Интенсивно помешивайте, пока крем не загустеет. Переложите крем на чистый противень и равномерно распределите по поверхности. Закройте пищевой пленкой так, чтобы она касалась крема — тогда он не обветрится — и отправьте в холодильник до полного остывания.
Шаг 3. Взбейте охлажденные сливки в миксере до густой пены.
Шаг 4. Достаньте крем из холодильника. Уберите цедру лимона. Переложите крем в отдельную миску, перемешайте венчиком. Добавьте взбитые сливки и деликатно перемешайте массу, чтобы сливки не потеряли воздушную текстуру. Крем шантильи готов.
Шаг 5. Разрежьте готовые коржи пополам. Уберите лишнее, чтобы получились четыре ровные части. Наполните кондитерский мешок кремом и соберите мильфей: чередуйте кожи и слои крема. Верхний корж украсьте кремом, ягодами или фруктами, листьями свежей мяты.
Шоколадный фондан с конфитюром из мандаринов
Рецепт от Сергея Горюнова, шеф-повара ресторана Beer Pairing
Фото: архив пресс-служб
Что нужно на 6 порций:
- 170 г черного шоколада
- 50 г сливочного масла
- 5 яиц
- 70 г сахара
- 100 г муки
- 1 ч. л. какао-порошка
Для конфитюра из мандаринов:
- 1 кг очищенных мандаринов
- 500 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте конфитюр. Очищенные мандарины разделите на дольки. Засыпьте сахаром. Дайте настояться около часа, а затем поставьте на огонь. После закипания варите около 5 минут, так конфитюр получится достаточно жидким и будет хорошо сочетаться с фонданом. Хранить в холодильнике.
Шаг 2. Растопите в микроволной печи или на водяной бане шоколад с маслом.
Шаг 3. Взбейте яйца до густой пены и постепенно введите к ним сахар, а затем и остывшую шоколадную смесь. Добавьте муку и все аккуратно перемешайте ложкой. Часть теста поместите в емкости для льда и заморозьте.
Шаг 4. Формы для фондана (лучше керамические) смажьте сливочным маслом и присыпьте какао-порошком. Заполните формы тестом, вниз уложите две-три шоколадные льдинки.
Шаг 5. Выпекайте фонданы в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 10-12 минут. Подавайте с мандариновым конфитюром.
Желе из игристого с мандариновым муссом и мандаринами
Рецепт от команды «Шоколадницы»
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 5 мандаринов
- 200 мл жирных растительных сливок для взбивания
4 листа желатина
50 г сахара
- 40 г яичных желтков
- 20 г воды
- ½ бутылки шампанского
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте желе из мандарина. Из сахара и воды сварите сироп. Желток взбейте блендером на большой скорости, постепенно добавляя сахарный сироп. 2 листа желатина замочите. Мандарины очистите и пробейте блендером до состояния пюре. Пюре слегка подогрейте, растворите в нем желатин. Растительные сливки взбейте блендером. Соедините взбитые желтки с сахаром с пюре мандарина и взбитыми сливками. Перемешайте. Разлейте мусс по формам и охладите в холодильнике до полного застывания.
Шаг 2. Сделайте желе из игристого. Оставшийся желатин замочите. Шампанское слегка прогрейте, растворите в нем желатин, разлейте по 4 прозрачным креманкам, охладите в холодильнике до полного застывания желе.
Шаг 3. Вытащите желе из холодильника, выложите на него мусс из мандарина. Украсьте десерт дольками мандарина и мятой.
Фото: архив пресс-служб