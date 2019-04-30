7 оригинальных рецептов шашлыка, которые вам стоит взять на заметку

Шашлык из ягненка
рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Что нужно на одну порцию:
- 200 г седла ягненка
- 20 г копченого растительного масла
- 5 г копченой красной аджики
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте мясо на куски весом в 50 г и слегка подсолите. Смажьте ароматным маслом.
Шаг 2. На предварительно подготовленный мангал выложите мясо и жарьте 6 минут.
Шаг 3. Смажьте мясо аджикой и жарьте еще 2 минуты.
Шаг 4. Выложите мясо на виноградные листья, украсьте луком и зернами граната.
Шашлык из свиной шеи
рецепт от шеф-повара Гарика Манукяна, ресторан «Хмели&Сунели»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг свиной шеи
- 500 мл гранатового сока
- 1 кг репчатого лука
- 6 г молотого кориандра
- 6 г молотой паприки
- 4 г черного молотого перца
- соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Свинину хорошо промойте в проточной воде и нарежьте на приблизительно равные по размеру кусочки.
Шаг 2. Нарезанное мясо сложите в емкость для маринования, посолите, поперчите, добавьте кориандр и паприку и оставьте на некоторое время, чтобы все впиталось.
Шаг 3. В это время почистите лук, мелко нарежьте и перемешайте с мясом. Затем настает очередь гранатового сока. Добавляйте его в к мясу небольшими порциями, все время хорошо перемешивая. Сок должен равномерно распределиться по всей массе.
Шаг 4. Накройте мясо тарелкой или крышкой и оставьте мариноваться 6-10 часов.
Шаг 5. Обжарьте кусочки мяса на мангале.
Дорадо на гриле под азиатским соусом
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно на одну порцию:
- 1 дорадо весом около 300 г
- 20 г болгарского перца
- 8 г устричного соуса
- 5 г зелени
- 20 г лайма
- 3 г оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Рыбу почистите, удалите внутренности и жабры, промойте, посолите, поперчите и смажьте растительным маслом.
Шаг 2. Положите рыбу на раскаленный гриль и жарьте на гриле до появления золотистой корочки.
Шаг 3. Готовую рыбу полейте устричным соусом, украсьте дольками лайма, веточками свежей зелени и подавайте к столу.
Стейк «Томагавк»
рецепт от шеф-повара Александра Скромных, Steak House Syndicate
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг стейка рибай на длинной реберной кости
- 70 г черри на веточке
- 1 головка чеснока
- 30 г чили перца
- 50 г соуса чимимчрури
- 50 г соуса демиглас
- 50 г перечного соуса
- 10 г тимьяна
- 10 г розмарина
- 50 г оливкового масла
- Соль, специи
- 50 г соуса ворчестер
Как приготовить:
Шаг 1. Для маринада смешайте оливковое масло, тимьян и ворчестер. Натрите стейк перцем и положите в маринад. Оставьте на 15 минут.
Шаг 2. Обжарте на гриле до образования корочки, переверните 4 раза, на одной стороне держите 3-4 минуты.
Шаг 3. Доведите в пароконвектомате до прожарки medium well – это займет от 15 до 20 минут. Перед подачей посолите.
Шаг 4. Приготовьте на гриле черри, чеснок, чили перец.
Шаг 5. Выложите на тарелку стейк, печеные овощи, украсьте веточкой тимьяна, розмарина и поставьте рядом три соуса: чимимчрури, демиглас, перечный.
Шашлык из копченого сыра по-черкесски
рецепт от шеф-повара Гарика Манукяна, ресторан «Хмели&Сунели»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г копченого сыра чечил
Как приготовить:
Шаг 1. Сыр нарежьте кусочками по 5-6 см.
Шаг 2. Жарьте на мангале с двух сторон 5-7 минут, чтобы сыр внутри стал мягким. Подавайте с сальсой из вяленых томатов.
Шашлык из семги
рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 300 г филе семги
Для маринада:
- 10 г майонеза
- 1 г паприки
- 1 г черного перца черный горошком
- 10 г томатной пасты
- соль
- 5 г сока лимона
- 25 г зерен граната
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте маринад: смешайте все ингредиенты для маринада, выложите семгу в смесь, накройте крышкой, поставьте в холодильник и оставьте на 2-3 часа (лучше на ночь).
Шаг 2. Маринованную семгу жарьте на мангале в течение 15 минут.
Шаг 3. Украсьте долькой лимона, зернами граната, подавайте с соусом «Наршараб».
Стейк из индейки с хрустящим салатом
рецепт от шеф-повара Александра Скромных, Steak House Syndicate
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г филе грудки индейки
- 90 г апельсинового фреша
- 3 г тимьяна
- 50 мл белого сухого вина
- 6 г чеснока
- 2 г соли
- 2 специй
- 30 г оливкового масла
Для приготовления салата:
- 30 г салата Айсберг
- 30 г помидоров черри
- 3 г базилика
- 3 г регана
- 5 г сока лимона
- 10 г оливкового масла
- Соль, перец молотый
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте все ингредиенты для маринада: апельсиновый фреш, белое сухое вино, чеснок, оливковое масло. Маринуйте в нем индейку в течение 2-3 часов.
Шаг 2. Обжарьте индейку на гриле до появления прозрачного сока.
Шаг 3. Параллельно приготовьте салат: помидоры черри порежьте на половинки и смешайте с остальными ингредиентами.
Шаг 4. Выложите на тарелку стейк и хрустящий салат, перед подачей полейте оливковым маслом.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!