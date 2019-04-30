7 оригинальных рецептов шашлыка, которые вам стоит взять на заметку

Что нужно:

1 кг свиной шеи

500 мл гранатового сока

1 кг репчатого лука

6 г молотого кориандра

6 г молотой паприки

4 г черного молотого перца

соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Свинину хорошо промойте в проточной воде и нарежьте на приблизительно равные по размеру кусочки.

Шаг 2. Нарезанное мясо сложите в емкость для маринования, посолите, поперчите, добавьте кориандр и паприку и оставьте на некоторое время, чтобы все впиталось.

Шаг 3. В это время почистите лук, мелко нарежьте и перемешайте с мясом. Затем настает очередь гранатового сока. Добавляйте его в к мясу небольшими порциями, все время хорошо перемешивая. Сок должен равномерно распределиться по всей массе.

Шаг 4. Накройте мясо тарелкой или крышкой и оставьте мариноваться 6-10 часов.

Шаг 5. Обжарьте кусочки мяса на мангале.

Дорадо на гриле под азиатским соусом

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»