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Брусничный, томатный, сливочный и еще 3 варианта легких соусов, которые подчеркнут вкус любого шашлыка

Майские праздники – идеальное время для приготовления шашлыков и рыбы на гриле. А какое мясо без соусов?! Но не только покупными кетчупом, майонезом и горчицей можно дополнить любимые блюда. Придать привычным мясным деликатесам совершенно новое звучание помогут изысканные домашние соусы, которые легко и быстро можно приготовить дома. Их рецептами с нами поделились известные шеф-повара.

Брусничный соус

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • брусника
  • сахар
  • вода

Как приготовить:

Количество сахара и брусники определяйте самостоятельно – в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, только учитывайте, что соус не должен быть слишком сладким. Готовится он очень просто: смешайте ягоды с сахаром и припустите в малом количестве воды, а затем пробейте через сито. Отлично подойдет для дикого мяса.

Томатный соус

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба»

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 500 г помидоров
  • 35 г хрена
  • 5 г кинзы
  • соль, перец – по вкусу
  • 10 мл оливкового масла

Как приготовить:

Прокрутите помидоры с хреном через мясорубку, добавьте нарубленную кинзу, соль, перец и оливковое масло. Соус хорошо подойдет к белому мясу цыпленка или к стейку.

Соус айоли с анчоусами

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 3 анчоуса
  • 5 г каперсов
  • 5 г красного винного уксуса
  • 1 желток
  • 5 г горчицы
  • 6 г петрушки
  • 2 г чеснока
  • 30 мл оливкового масла
  • 100 мл растительного масла

Как приготовить:

Все ингредиенты, кроме масла, соедините. А масло вливайте тонкой струйкой понемногу, не прекращая перемешивать. Должен получиться густой домашний майонез. Можно приправить его свежесмолотым перцем. Соус отлично подойдет к рыбе – корюшке в панировке, например.

Сливочный соус

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 100 г 20%-ных сливок
  • Белый перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • 15 г красной икры (нерка)

Как приготовить:

Сливки выпарите до загустения. Добавьте белый перец и соль по вкусу. Такой соус идеально подходит к рыбе.

Соус «Дюбарри» из цветной капусты

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 200 г цветной капусты
  • 300 г воды
  • 100 г сливок
  • 5 г стружки бонита
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Цветную капусту отварите и посолите. Затем достаньте из воды, залейте сливками и взбейте до однородности. После чего переложите соус в сотейник и доведите до кипения. Добавьте стружку бониты и варите в течение 1 минуты. Соус хорошо подойдет к мясу – свиным ребрышкам, например.

Соус «Морне»

рецепт от шеф-повара Андрея Лазарева, ресторан Magellan (Сочи)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 700 мл горячего молока
  • 100 г полутвердого сыра
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

В сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло. Положите муку и жарьте, помешивая, до слегка коричневатого оттенка. Постепенно вливайте в муку молоко, постоянно и тщательно размешивая венчиком, чтобы не образовалось комков. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока соус не закипит и не загустеет. Положите натертый на крупную терку сыр и размешайте, пока сыр не растворится. Соус хорошо подходит к белой рыбе.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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