Брусничный, томатный, сливочный и еще 3 варианта легких соусов, которые подчеркнут вкус любого шашлыка

Брусничный соус
рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- брусника
- сахар
- вода
Как приготовить:
Количество сахара и брусники определяйте самостоятельно – в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, только учитывайте, что соус не должен быть слишком сладким. Готовится он очень просто: смешайте ягоды с сахаром и припустите в малом количестве воды, а затем пробейте через сито. Отлично подойдет для дикого мяса.
Томатный соус
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба»
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 500 г помидоров
- 35 г хрена
- 5 г кинзы
- соль, перец – по вкусу
- 10 мл оливкового масла
Как приготовить:
Прокрутите помидоры с хреном через мясорубку, добавьте нарубленную кинзу, соль, перец и оливковое масло. Соус хорошо подойдет к белому мясу цыпленка или к стейку.
Соус айоли с анчоусами
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 3 анчоуса
- 5 г каперсов
- 5 г красного винного уксуса
- 1 желток
- 5 г горчицы
- 6 г петрушки
- 2 г чеснока
- 30 мл оливкового масла
- 100 мл растительного масла
Как приготовить:
Все ингредиенты, кроме масла, соедините. А масло вливайте тонкой струйкой понемногу, не прекращая перемешивать. Должен получиться густой домашний майонез. Можно приправить его свежесмолотым перцем. Соус отлично подойдет к рыбе – корюшке в панировке, например.
Сливочный соус
рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 100 г 20%-ных сливок
- Белый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
- 15 г красной икры (нерка)
Как приготовить:
Сливки выпарите до загустения. Добавьте белый перец и соль по вкусу. Такой соус идеально подходит к рыбе.
Соус «Дюбарри» из цветной капусты
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 200 г цветной капусты
- 300 г воды
- 100 г сливок
- 5 г стружки бонита
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Цветную капусту отварите и посолите. Затем достаньте из воды, залейте сливками и взбейте до однородности. После чего переложите соус в сотейник и доведите до кипения. Добавьте стружку бониты и варите в течение 1 минуты. Соус хорошо подойдет к мясу – свиным ребрышкам, например.
Соус «Морне»
рецепт от шеф-повара Андрея Лазарева, ресторан Magellan (Сочи)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 700 мл горячего молока
- 100 г полутвердого сыра
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
В сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло. Положите муку и жарьте, помешивая, до слегка коричневатого оттенка. Постепенно вливайте в муку молоко, постоянно и тщательно размешивая венчиком, чтобы не образовалось комков. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока соус не закипит и не загустеет. Положите натертый на крупную терку сыр и размешайте, пока сыр не растворится. Соус хорошо подходит к белой рыбе.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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