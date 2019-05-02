Брусничный, томатный, сливочный и еще 3 варианта легких соусов, которые подчеркнут вкус любого шашлыка

Что нужно:

50 г сливочного масла

2 ст. л. пшеничной муки

700 мл горячего молока

100 г полутвердого сыра

соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

В сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло. Положите муку и жарьте, помешивая, до слегка коричневатого оттенка. Постепенно вливайте в муку молоко, постоянно и тщательно размешивая венчиком, чтобы не образовалось комков. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока соус не закипит и не загустеет. Положите натертый на крупную терку сыр и размешайте, пока сыр не растворится. Соус хорошо подходит к белой рыбе.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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