5 оригинальных блюд из нелюбимой манки, которые вас впечатлят

Что в манке хорошего?

Манка — единственная крупа, которая переваривается в нижнем отделе кишечника и только там всасывается в его стенки. Жидкие манные каши включают в диеты, назначаемые при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и после операций на желудке и кишечнике. В состав манной крупы входит очень мало клетчатки, однако она эффективно освобождает кишечник от слизи и выводит токсины. Но вот нужно ли это здоровым людям?

Без комочков

Манка — побочный продукт при производстве пшеничной муки, когда после размола остается порядка 2 % мелких осколков зерна. Это и есть манная крупа, средний диаметр частиц которой от четверти до целого миллиметра. Манку делают как их мягких сортов пшеницы, так и из твёрдых. Узнать, какую именно манную крупу вы держишь в руках, можно по маркировке на упаковке: М — из мягких сортов, Т — из твердых, МТ — из смеси сортов. Манная крупа марки Т содержит больше белка, меньше крахмала, дольше варится (10–15 минут против 5–8 у мягких сортов) и дает кашу с ощутимо крупчатой структурой. Безусловно, она куда более полезна. Калорийность манной крупы достаточно высока: сухая крупа содержит 330 ккал на 100 г, каша на воде – 80 ккал, каша на молоке – 100 ккал. Чтобы сделать ее более диетической, можно верить её на воде. Соблюдая точные пропорции и этапы приготовления, можно сделать манную кашу на воде безупречной. Надо налить в кастрюлю 3 стакана холодной воды. Когда вода закипит, всыпать в нее 4-5 ложек манной крупы (количество ложек зависит от того, какую кашу хочется получить - жидкую или густую). Сразу же после добавления крупы убавить огонь и начать перемешивать кашу, не останавливаясь до завершения приготовления. Довести до кипения, подождать 2 минуты и выключить плиту. По желанию добавить молоко, сахар, соль, масло, фрукты, ягоды и так далее.