5 оригинальных блюд из нелюбимой манки, которые вас впечатлят

Что в манке хорошего?
Манка — единственная крупа, которая переваривается в нижнем отделе кишечника и только там всасывается в его стенки. Жидкие манные каши включают в диеты, назначаемые при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и после операций на желудке и кишечнике. В состав манной крупы входит очень мало клетчатки, однако она эффективно освобождает кишечник от слизи и выводит токсины. Но вот нужно ли это здоровым людям?
Без комочков
Манка — побочный продукт при производстве пшеничной муки, когда после размола остается порядка 2 % мелких осколков зерна. Это и есть манная крупа, средний диаметр частиц которой от четверти до целого миллиметра. Манку делают как их мягких сортов пшеницы, так и из твёрдых. Узнать, какую именно манную крупу вы держишь в руках, можно по маркировке на упаковке: М — из мягких сортов, Т — из твердых, МТ — из смеси сортов. Манная крупа марки Т содержит больше белка, меньше крахмала, дольше варится (10–15 минут против 5–8 у мягких сортов) и дает кашу с ощутимо крупчатой структурой. Безусловно, она куда более полезна. Калорийность манной крупы достаточно высока: сухая крупа содержит 330 ккал на 100 г, каша на воде – 80 ккал, каша на молоке – 100 ккал. Чтобы сделать ее более диетической, можно верить её на воде. Соблюдая точные пропорции и этапы приготовления, можно сделать манную кашу на воде безупречной. Надо налить в кастрюлю 3 стакана холодной воды. Когда вода закипит, всыпать в нее 4-5 ложек манной крупы (количество ложек зависит от того, какую кашу хочется получить - жидкую или густую). Сразу же после добавления крупы убавить огонь и начать перемешивать кашу, не останавливаясь до завершения приготовления. Довести до кипения, подождать 2 минуты и выключить плиту. По желанию добавить молоко, сахар, соль, масло, фрукты, ягоды и так далее.
6 секретов манки
- Не нужно засыпать крупу в холодную воду. Если ввести ее в горячую или кипящую жидкость, блюдо получится и однородным, без гадких комочков, из-за которых многие не любят манку. Делать это нужно медленно, причем перемешивать нужно без остановки.
- Очень важно соблюдать пропорции. Чтобы каша имела оптимальную консистенцию, то есть была средней по густоте. Оптимальный вариант: на литр воды нужно взять 6 столовых ложек крупы.
- Улучшить вкус помогут различные добавки: сухофрукты, цукаты, орехи, свежие ягоды, джем или кусочки фруктов.
- Придать манке более нежный вкус совсем несложно. Для этого нужно после завершения варки взбить ее венчиком вместе со сливочным маслом
- В Европе манная крупа используется большей частью для приготовления пудингов, десертов, выпечки, различных сладостей. Так, в Италии муку из твердых сортов пшеницы крупного помола называют семолиной. Из семолины делают макароны, пудинги, итальянские клецки ньокки, добавляют ее и в тесто для пиццы. Собственно, ничего не мешает нам поступать так же. Если нет муки – манку можно использовать для панировки котлет или рыбы перед обжаркой. С манкой получаются отличные пироги и сырники.
- Словом, ничего плохого в манке нет - это одно из приятных наследий СССР. Крупу можно поменять как угодно, это полезно и вкусно. Одно но... Не рекомендуется употреблять манку малышам, потому что она является высокоаллергенным продуктом и может провоцировать развитие целиакии (нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике). Кроме того, манная каша содержит много фосфора, который препятствует усвоению кальция.
Рецепты не манной каши
Манник на кефире
Вам потребуется:
- 1 стакан манной крупы ,
- 0,5 стакана муки,
- 1 ст. кефира,
- 1 ст. сахара,
- 1 яйцо,
- 100 гр. сливочного масла,
- 1/3 ч.л. соли,
- 1/5 ч.л. соды, сахарная пудра для украшения манника.
Как приготовить:
Насыпать в мисочку манку, муку, сахар, соль и соду. Соду можно погасить в уксусе, но обычно сода прекрасно гасится в кефире, который содержит достаточно много кислоты. Сливочное масло ставим на несколько секунд в микроволновку, чтобы оно немного нагрелось и стало мягким. К сыпучим ингредиентам добавляем яйцо, кефир и размягченное масло. Можно добавить ваниль, немного изюма, кусочки кураги.. Надо размешать - должного получиться довольно жидкое тесто, как на оладьи. Тесто вылить в смазанную маслом форму с отверстием в середине - это способствует лучшему протеканию пирога. Выпекать 25-30 минут, перевернуть,посыпать сахарной пудрой.
Молочная каша из манки и риса
Вам понадобится:
- Молоко 3 стакана
- Рис 1\2 стакана
- Манная крупа 1 ст.л.
- вода 1 стакан
- соль, сахар, масло сливочное - по вкусу
Приготовление:
Рис промыть в холодной воде, слить и залить чистой. Пусть кипит пока крупа не впитает всю воду. Периодически помешивая, влить молоко, и варить дальше на медленном огне, добавив соль и сахарный песок по вкусу. Варить 30-40 минут. Затем интенсивно помешивая, ввести в кашу манку. Варим на совсем маленьком огне, постоянно помешивая 5 минут, снимаем с плиты, кладем масло и закрываем крышкой. Пусть настоится еще минут 15 и можно подавать.
Торт "Прага"с манкой
Вам понадобится:
- Пшеничная мука 1,5 стакана
- Сахар 2 стакана
- Сметана 20%-ная 6 столовых ложек
- Сгущенное молоко 6 столовых ложек
- Сода 2 чайные ложки
- Какао-порошок 7 столовых ложек
- Сливочное масло 300 г
- Молоко 0,6 л
- Манная крупа 4 столовые ложки
- Ванилин щепотка
- Коньяк 3 мл
- Грецкие орехи 25 штук
- Яйцо куриное 2 штуки
Приготовление:
Яйца и стакан сахара взбить, добавить сметану, 2 чайной ложки соды, погашенной уксусом, сгущенку, 4 столовых ложки какао. Перемешивать эту смесь нужно в блендере или комбайне. Затем добавить полтора стакана муки и тщательно перемешать. Половину смеси вылить в заранее смазанную маслом форму для выпекания. Выпекать 30-40 минут в предварительно разогретой до 130–140 градусов. В зависимости от мощности духовки температура и время приготовления может варьироваться. Чтобы проверить готовность коржа — проткните зубочисткой. Если на зубочистки осталось тесто, то продолжайте выпекать. Чтоб легче изъять корж из формы, воспользуйтесь бабушкиным способом: поставьте форму для выпечки на смоченную холодной водой тряпку. То же самое проделываете со вторым коржом. Пока они готовятся, приступайте к крему. Сварить кашу (сварите ее заранее, чтобы она успела остыть): 3–4 столовые ложки манной крупы, пол-литра молока и полстакана сахара. Каша должна быть густая. Остужаете, ставите в холодильник, можно даже в морозилку — не больше, чем на 10 минут. Взбить 200 грамм масла, затем постепенно добавлять кашу, взбивать, добавить ванилин и рюмку - две алкоголя, перемешать. Крем должен получиться густым. Поставьте его пока в холодильник. Достать коржи и разрезать каждый на 2 части. Каждый корж, кроме верхнего, намазать кремом и выложить на крем разбитые грецкие орехи. Верхний слой покрыть глазурью. Чтобы сделать глазурь, в кастрюльке нужно растопить 100 грамм сливочного масла, добавить 8 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки молока и 2 столовые ложки какао. Помешивать 5 минут. Вылить на торт и сразу размазать, та как быстро застывает!
Вегетарианские котлеты
Вам понадобится:
- фасоль (можно консервированную) - 200 гр.
- манная крупа - 200 гр. (больше / меньше в зависимости от консистенции)
- лук - 1 крупная головка
- небольшое яйцо - 2 шт.
- соль, перец - по вкусу
- можно добавить тертой свеклы или моркови, чтоб котлетки выглядели "повеселее"
Приготовление:
Варим фасоль и манную кашу: вскипятить примерно литр воды в кастрюле, тонкой струйкой вспыпать в нее манку, постоянно помешивая пока не загустеет. Добавить фасоль и пюрировать блендером. Лук очистить, мелко нарезать , обжарить до коричневого цвета. Добавить его в «фарш», затем соль и перец. Попробуй «фарш» на соль, если все удовлетворяет, вбиваем яйца и хорошо смешиваем. Смочить руки в холодной воде, сформировать котлетку, обвалять в муке. Повторить с остальными котлетами. Обжарить котлеты с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде до готовности.
Пудинг
Вам понадобится:
- 160 г манной крупы,
- половина стакана сахарного песка,
- пол-литра молока средней жирности,
- щепоть ванильного сахара,
- целое куриное яйцо и желток,
- сливочное масло.
Приготовление:
Начать приготовление пудинга в духовке нужно со смешивания сухих компонентов: манка и сахар. Сыпучие ингредиенты должны равномерно смешаться. Не забудьте добавить ванильный сахар. В отдельной посуде молоко доводится до кипения. Если молоко очень жирное - разбавьте его водой. Как только жидкость начнет закипать, в нее засыпается сухая смесь. При минимальном нагреве плиты крупа варится 5-6 минут при частом помешивании. Когда густая каша слегка остынет, в нее вбивается целое яйцо. Далее масса перекладывается в форму, смазанную сливочным маслом. Поверхность смазывается взбитым желтком. Температура печки около 140 градусов и отправьте пудинг выпекаться на 25 минут. Достаньте готовый десерт, дайте ему остыть, а затем переверните пудинг на тарелку и украсьте. Можно мятой и свежими ягодами.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: shutterstock
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