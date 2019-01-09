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5 оригинальных блюд из нелюбимой манки, которые вас впечатлят

Манная каша - самая что ни наесть - наша. Почти нигде в мире вы не найдёте этот продукт. Зато в нашей стране нет человека, чьё детство не сопровождалось бы манкой на завтрак. Сегодня вы безусловно встретите с манную кашу в санатории, больнице и даже отеле. В ресторане вас накормят Гурьевской кашей... Да-да, гурьевская это тоже манка. Зато как звучит!

Что в манке хорошего?

Манка — единственная крупа, которая переваривается в нижнем отделе кишечника и только там всасывается в его стенки. Жидкие манные каши включают в диеты, назначаемые при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и после операций на желудке и кишечнике. В состав манной крупы входит очень мало клетчатки, однако она эффективно освобождает кишечник от слизи и выводит токсины. Но вот нужно ли это здоровым людям?

Без комочков

Манка — побочный продукт при производстве пшеничной муки, когда после размола остается порядка 2 % мелких осколков зерна. Это и есть манная крупа, средний диаметр частиц которой от четверти до целого миллиметра. Манку делают как их мягких сортов пшеницы, так и из твёрдых. Узнать, какую именно манную крупу вы держишь в руках, можно по маркировке на упаковке: М — из мягких сортов, Т — из твердых, МТ — из смеси сортов. Манная крупа марки Т содержит больше белка, меньше крахмала, дольше варится (10–15 минут против 5–8 у мягких сортов) и дает кашу с ощутимо крупчатой структурой. Безусловно, она куда более полезна. Калорийность манной крупы достаточно высока: сухая крупа содержит 330 ккал на 100 г, каша на воде – 80 ккал, каша на молоке – 100 ккал. Чтобы сделать ее более диетической, можно верить её на воде. Соблюдая точные пропорции и этапы приготовления, можно сделать манную кашу на воде безупречной. Надо налить в кастрюлю 3 стакана холодной воды. Когда вода закипит, всыпать в нее 4-5 ложек манной крупы (количество ложек зависит от того, какую кашу хочется получить - жидкую или густую). Сразу же после добавления крупы убавить огонь и начать перемешивать кашу, не останавливаясь до завершения приготовления. Довести до кипения, подождать 2 минуты и выключить плиту. По желанию добавить молоко, сахар, соль, масло, фрукты, ягоды и так далее.

6 секретов манки

  1. Не нужно засыпать крупу в холодную воду. Если ввести ее в горячую или кипящую жидкость, блюдо получится и однородным, без гадких комочков, из-за которых многие не любят манку. Делать это нужно медленно, причем перемешивать нужно без остановки.
  2. Очень важно соблюдать пропорции. Чтобы каша имела оптимальную консистенцию, то есть была средней по густоте. Оптимальный вариант: на литр воды нужно взять 6 столовых ложек крупы.
  3. Улучшить вкус помогут различные добавки: сухофрукты, цукаты, орехи, свежие ягоды, джем или кусочки фруктов.
  4. Придать манке более нежный вкус совсем несложно. Для этого нужно после завершения варки взбить ее венчиком вместе со сливочным маслом
  5. В Европе манная крупа используется большей частью для приготовления пудингов, десертов, выпечки, различных сладостей. Так, в Италии муку из твердых сортов пшеницы крупного помола называют семолиной. Из семолины делают макароны, пудинги, итальянские клецки ньокки, добавляют ее и в тесто для пиццы. Собственно, ничего не мешает нам поступать так же. Если нет муки – манку можно использовать для панировки котлет или рыбы перед обжаркой. С манкой получаются отличные пироги и сырники.
  6. Словом, ничего плохого в манке нет - это одно из приятных наследий СССР. Крупу можно поменять как угодно, это полезно и вкусно. Одно но... Не рекомендуется употреблять манку малышам, потому что она является высокоаллергенным продуктом и может провоцировать развитие целиакии (нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике). Кроме того, манная каша содержит много фосфора, который препятствует усвоению кальция.

Рецепты не манной каши

Манник на кефире

Вам потребуется:

  • 1 стакан манной крупы ,
  • 0,5 стакана муки,
  • 1 ст. кефира,
  • 1 ст. сахара,
  • 1 яйцо,
  • 100 гр. сливочного масла,
  • 1/3 ч.л. соли,
  • 1/5 ч.л. соды, сахарная пудра для украшения манника.

Как приготовить:

Насыпать в мисочку манку, муку, сахар, соль и соду. Соду можно погасить в уксусе, но обычно сода прекрасно гасится в кефире, который содержит достаточно много кислоты. Сливочное масло ставим на несколько секунд в микроволновку, чтобы оно немного нагрелось и стало мягким. К сыпучим ингредиентам добавляем яйцо, кефир и размягченное масло. Можно добавить ваниль, немного изюма, кусочки кураги.. Надо размешать - должного получиться довольно жидкое тесто, как на оладьи. Тесто вылить в смазанную маслом форму с отверстием в середине - это способствует лучшему протеканию пирога. Выпекать 25-30 минут, перевернуть,посыпать сахарной пудрой.

Молочная каша из манки и риса

Вам понадобится:

  • Молоко 3 стакана
  • Рис 1\2 стакана
  • Манная крупа 1 ст.л.
  • вода 1 стакан
  • соль, сахар, масло сливочное - по вкусу

Приготовление:

Рис промыть в холодной воде, слить и залить чистой. Пусть кипит пока крупа не впитает всю воду. Периодически помешивая, влить молоко, и варить дальше на медленном огне, добавив соль и сахарный песок по вкусу. Варить 30-40 минут. Затем интенсивно помешивая, ввести в кашу манку. Варим на совсем маленьком огне, постоянно помешивая 5 минут, снимаем с плиты, кладем масло и закрываем крышкой. Пусть настоится еще минут 15 и можно подавать.

Торт "Прага"с манкой

Вам понадобится:

  • Пшеничная мука 1,5 стакана
  • Сахар 2 стакана
  • Сметана 20%-ная 6 столовых ложек
  • Сгущенное молоко 6 столовых ложек
  • Сода 2 чайные ложки
  • Какао-порошок 7 столовых ложек
  • Сливочное масло 300 г
  • Молоко 0,6 л
  • Манная крупа 4 столовые ложки
  • Ванилин щепотка
  • Коньяк 3 мл
  • Грецкие орехи 25 штук
  • Яйцо куриное 2 штуки

Приготовление:

Яйца и стакан сахара взбить, добавить сметану, 2 чайной ложки соды, погашенной уксусом, сгущенку, 4 столовых ложки какао. Перемешивать эту смесь нужно в блендере или комбайне. Затем добавить полтора стакана муки и тщательно перемешать. Половину смеси вылить в заранее смазанную маслом форму для выпекания. Выпекать 30-40 минут в предварительно разогретой до 130–140 градусов. В зависимости от мощности духовки температура и время приготовления может варьироваться. Чтобы проверить готовность коржа — проткните зубочисткой. Если на зубочистки осталось тесто, то продолжайте выпекать. Чтоб легче изъять корж из формы, воспользуйтесь бабушкиным способом: поставьте форму для выпечки на смоченную холодной водой тряпку. То же самое проделываете со вторым коржом. Пока они готовятся, приступайте к крему. Сварить кашу (сварите ее заранее, чтобы она успела остыть): 3–4 столовые ложки манной крупы, пол-литра молока и полстакана сахара. Каша должна быть густая. Остужаете, ставите в холодильник, можно даже в морозилку — не больше, чем на 10 минут. Взбить 200 грамм масла, затем постепенно добавлять кашу, взбивать, добавить ванилин и рюмку - две алкоголя, перемешать. Крем должен получиться густым. Поставьте его пока в холодильник. Достать коржи и разрезать каждый на 2 части. Каждый корж, кроме верхнего, намазать кремом и выложить на крем разбитые грецкие орехи. Верхний слой покрыть глазурью. Чтобы сделать глазурь, в кастрюльке нужно растопить 100 грамм сливочного масла, добавить 8 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки молока и 2 столовые ложки какао. Помешивать 5 минут. Вылить на торт и сразу размазать, та как быстро застывает!

Вегетарианские котлеты

Вам понадобится:

  • фасоль (можно консервированную) - 200 гр.
  • манная крупа - 200 гр. (больше / меньше в зависимости от консистенции)
  • лук - 1 крупная головка
  • небольшое яйцо - 2 шт.
  • соль, перец - по вкусу
  • можно добавить тертой свеклы или моркови, чтоб котлетки выглядели "повеселее"

Приготовление:

Варим фасоль и манную кашу: вскипятить примерно литр воды в кастрюле, тонкой струйкой вспыпать в нее манку, постоянно помешивая пока не загустеет. Добавить фасоль и пюрировать блендером. Лук очистить, мелко нарезать , обжарить до коричневого цвета. Добавить его в «фарш», затем соль и перец. Попробуй «фарш» на соль, если все удовлетворяет, вбиваем яйца и хорошо смешиваем. Смочить руки в холодной воде, сформировать котлетку, обвалять в муке. Повторить с остальными котлетами. Обжарить котлеты с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде до готовности.

Пудинг

Вам понадобится:

  • 160 г манной крупы,
  • половина стакана сахарного песка,
  • пол-литра молока средней жирности,
  • щепоть ванильного сахара,
  • целое куриное яйцо и желток,
  • сливочное масло.

Приготовление:

Начать приготовление пудинга в духовке нужно со смешивания сухих компонентов: манка и сахар. Сыпучие ингредиенты должны равномерно смешаться. Не забудьте добавить ванильный сахар. В отдельной посуде молоко доводится до кипения. Если молоко очень жирное - разбавьте его водой. Как только жидкость начнет закипать, в нее засыпается сухая смесь. При минимальном нагреве плиты крупа варится 5-6 минут при частом помешивании. Когда густая каша слегка остынет, в нее вбивается целое яйцо. Далее масса перекладывается в форму, смазанную сливочным маслом. Поверхность смазывается взбитым желтком. Температура печки около 140 градусов и отправьте пудинг выпекаться на 25 минут. Достаньте готовый десерт, дайте ему остыть, а затем переверните пудинг на тарелку и украсьте. Можно мятой и свежими ягодами.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: shutterstock

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