5 рецептов вкусных десертов, которые можно есть даже тем, кто соблюдает пост

Пирог из груш с медом

Отличное угощение для всей семьи вне зависимости от того, соблюдают ваши родные Пост или нет. Самое сложное в этом рецепте – приготовить тесто, но немного терпения и сноровки – и у вас обязательно все получится.

Время приготовления: 1 час

Сложность: 5 из 10

Что нужно:

4 груши «Дюшес»

2 стакана муки

1 стакан сахара (можно меньше)

½ стакана подсолнечного масла

1 стакан орехов

1 стакан воды

1 ч. л. соды

1 ч. л. лимонной кислоты

2 ст. л. меда

щепотка корицы

Как приготовить:

Шаг 1. Орехи измельчите до однородной массы.

Шаг 2. В глубокую миску влейте воду и растительное масло, сюда же добавьте сахар и мед. Поставьте емкость на медленный огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока сахар и мед не растворятся. Затем в смесь отправьте соду, измельченные орехи, корицу, лимонный сок и, конечно же, муку. Ваше тесто готово, по консистенции оно должно напоминать густую сметану.

Шаг 3. Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и порежьте кубиками. Отправьте фрукты в тесто.

Шаг 4. Форму застелите бумагой для выпекания, смажьте растительным маслом, присыпьте мукой и вылейте в нее тесто.

Шаг 5. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте в ней пирог около получаса. Духовки у всех разные, потому проверяйте готовность при помощи зубочистки – она должна быть сухой при вынимании из пирога.

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