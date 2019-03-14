5 рецептов вкусных десертов, которые можно есть даже тем, кто соблюдает пост

Пирог из груш с медом
Отличное угощение для всей семьи вне зависимости от того, соблюдают ваши родные Пост или нет. Самое сложное в этом рецепте – приготовить тесто, но немного терпения и сноровки – и у вас обязательно все получится.
Время приготовления: 1 час
Сложность: 5 из 10
Что нужно:
- 4 груши «Дюшес»
- 2 стакана муки
- 1 стакан сахара (можно меньше)
- ½ стакана подсолнечного масла
- 1 стакан орехов
- 1 стакан воды
- 1 ч. л. соды
- 1 ч. л. лимонной кислоты
- 2 ст. л. меда
- щепотка корицы
Как приготовить:
Шаг 1. Орехи измельчите до однородной массы.
Шаг 2. В глубокую миску влейте воду и растительное масло, сюда же добавьте сахар и мед. Поставьте емкость на медленный огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока сахар и мед не растворятся. Затем в смесь отправьте соду, измельченные орехи, корицу, лимонный сок и, конечно же, муку. Ваше тесто готово, по консистенции оно должно напоминать густую сметану.
Шаг 3. Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и порежьте кубиками. Отправьте фрукты в тесто.
Шаг 4. Форму застелите бумагой для выпекания, смажьте растительным маслом, присыпьте мукой и вылейте в нее тесто.
Шаг 5. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте в ней пирог около получаса. Духовки у всех разные, потому проверяйте готовность при помощи зубочистки – она должна быть сухой при вынимании из пирога.
Постный апельсиновый кекс
Очень уютный апельсиновый кекс идеально впишется в меню домашних посиделок. Он получается ароматным, воздушным – именно то, что нужно к чаю.
Время приготовления: 1 час
Сложность: 3 из 10
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 150 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 150 г сахара
- 150 г растительного масла
- 400 г муки
- цедра 1 апельсина
- 2 ст. л. воды
- 1/3 ч. л. соли
- 1 ст. л. уксуса
- 1 ч. л. соды
Как приготовить:
Шаг 1. Апельсиновый сок смешайте с растительным маслом (обратите внимание, что оно обязательно должно быть рафинированным и без запаха). Всыпьте сахар и хорошенько перемешайте смесь до его полного растворения.
Шаг 2. С апельсина снимите цедру. В апельсиново-масляную смесь влейте уксус, всыпьте муку, соль, цедру и вымесите однородное тесто.
Шаг 3. Соду и воду смешайте в небольшой миске и аккуратно влейте в тесто.
Шаг 4. Форму смажьте растительным маслом и присыпьте мукой, переложите в нее тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте в ней кекс около 40 минут.
Шаг 5. Присыпьте сахарной пудрой или полейте апельсиновым сиропом.