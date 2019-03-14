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5 рецептов вкусных десертов, которые можно есть даже тем, кто соблюдает пост

Во время поста набор продуктов, разрешенных к употреблению, весьма ограничен, зато безграничны идеи их сочетания и приготовления. Если вы жить не можете без выпечки и десертов – наши рецепты для вас.

Пирог из груш с медом

Отличное угощение для всей семьи вне зависимости от того, соблюдают ваши родные Пост или нет. Самое сложное в этом рецепте – приготовить тесто, но немного терпения и сноровки – и у вас обязательно все получится.

Время приготовления: 1 час

Сложность: 5 из 10

Что нужно:

  • 4 груши «Дюшес»
  • 2 стакана муки
  • 1 стакан сахара (можно меньше)
  • ½ стакана подсолнечного масла
  • 1 стакан орехов
  • 1 стакан воды
  • 1 ч. л. соды
  • 1 ч. л. лимонной кислоты
  • 2 ст. л. меда
  • щепотка корицы

Как приготовить:

Шаг 1. Орехи измельчите до однородной массы.

Шаг 2. В глубокую миску влейте воду и растительное масло, сюда же добавьте сахар и мед. Поставьте емкость на медленный огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока сахар и мед не растворятся. Затем в смесь отправьте соду, измельченные орехи, корицу, лимонный сок и, конечно же, муку. Ваше тесто готово, по консистенции оно должно напоминать густую сметану.

Шаг 3. Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и порежьте кубиками. Отправьте фрукты в тесто.

Шаг 4. Форму застелите бумагой для выпекания, смажьте растительным маслом, присыпьте мукой и вылейте в нее тесто.

Шаг 5. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте в ней пирог около получаса. Духовки у всех разные, потому проверяйте готовность при помощи зубочистки – она должна быть сухой при вынимании из пирога.

Постный апельсиновый кекс

Очень уютный апельсиновый кекс идеально впишется в меню домашних посиделок. Он получается ароматным, воздушным – именно то, что нужно к чаю.

Время приготовления: 1 час

Сложность: 3 из 10

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 150 мл свежевыжатого апельсинового сока
  • 150 г сахара
  • 150 г растительного масла
  • 400 г муки
  • цедра 1 апельсина
  • 2 ст. л. воды
  • 1/3 ч. л. соли
  • 1 ст. л. уксуса
  • 1 ч. л. соды

Как приготовить:

Шаг 1. Апельсиновый сок смешайте с растительным маслом (обратите внимание, что оно обязательно должно быть рафинированным и без запаха). Всыпьте сахар и хорошенько перемешайте смесь до его полного растворения.

Шаг 2. С апельсина снимите цедру. В апельсиново-масляную смесь влейте уксус, всыпьте муку, соль, цедру и вымесите однородное тесто.

Шаг 3. Соду и воду смешайте в небольшой миске и аккуратно влейте в тесто.

Шаг 4. Форму смажьте растительным маслом и присыпьте мукой, переложите в нее тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте в ней кекс около 40 минут.

Шаг 5. Присыпьте сахарной пудрой или полейте апельсиновым сиропом.

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