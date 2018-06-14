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5 оригинальных рецептов низкокалорийных котлет

Обожаете котлеты, но переживаете за фигуру? Эксперты бренда KALURI, а также шеф-повар клуба любителей морепродуктов, представляющего целую линейку морской продукции, расскажут о секретах приготовления невозможно вкусных диетических котлеток из совершенно неожиданных ингредиентов. Ешьте сколько хотите и не поправляйтесь!

Кабачковые котлеты с креветками с эстрагоном и салатом из зеленого горошка

Вам понадобится:

  • 170 г королевских креветок (аккуратно разморозить, очистить, нарезать);
  • 100 г молодого зеленого горошка в стручках (крупно нарезать);
  • 1/4 нарезанного кубиками сладкого лука;
  • 3 ст.л. оливкового масла;
  • 1 1/2 ч.л. красного винного уксуса;
  • 3/4 ч.л. соли;
  • 1/2 ч.л. черного свежемолотого перца;
  • 2 кабачка среднего размера;
  • 450 г цельнозерновых панировочных сухарей;
  • 1 1/2 ч.л. нарезанного свежего эстрагона;
  • 1 большое яйцо (слегка взбить).

Приготовление:

Сделайте салат. Смешайте горох, нарезанный лук, 1 ст.л. масла, уксус, соль, 1/2 ч.л. и 1/4 ч.л. перца в миске. Дайте настояться 10 минут. Натрите кабачки на средней терке, получившуюся массу отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость. Смешайте кабачки, 1/4 ч.л. соли, 1/4 ч.л. перца, сухари, эстрагон, креветки и взбитое яйцо. Нагрейте оставшиеся 2 ст.л. масла на большой антипригарной сковороде на среднем огне. Слепите из получившегося теста 8 котлеток и обжарьте до золотистого цвета. Подавайте блюдо горячим с салатом из стручков горошка.

Котлеты из кальмаров и креветок с зеленью и зеленым карри

Вам понадобится:

  • 150 г креветок
  • 400 г кальмаров
  • ½ луковицы (крупно нарезать);
  • 1 ст.л. пасты зеленого карри;
  • 2 ч.л. кунжутного масла;
  • 3 ст.л. соевого соуса;
  • большой пучок свежей кинзы;
  • подсолнечное масло для обжаривания;
  • несколько капель рыбного соуса;
  • 1 ч.л. коричневого сахара;
  • ½ красных чили перцев (очистить и мелко нарезать).

Приготовление:

Нарезанный лук, карри-пасту, кунжутное масло, 1 ст.л. соевого соуса и большую часть кинзы положите в чашу кухонного комбайна, измельчите. Оставьте треть креветок и кальмаров, остальное выложите в комбайн и еще раз измельчите до однородной массы. Затем выложите в комбайн оставшиеся кальмары и креветки и немного измельчите, чтобы часть морепродуктов была в общей массе кусочками. Разогрейте гриль. Слепите из получившегося фарша котлеты. Смажьте небольшим количеством масла и выложите на гриль. Обжарьте до золотистой корочки. В небольшой пиале смешайте оставшиеся соевый соус, кинзу, рыбный соус, сахар, чили и 2 ч.л. воды. Подавайте котлеты с этим соусом и свежими овощами.

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