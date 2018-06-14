5 оригинальных рецептов низкокалорийных котлет

Вам понадобится:

150 г креветок

400 г кальмаров

½ луковицы (крупно нарезать);

1 ст.л. пасты зеленого карри;

2 ч.л. кунжутного масла;

3 ст.л. соевого соуса;

большой пучок свежей кинзы;

подсолнечное масло для обжаривания;

несколько капель рыбного соуса;

1 ч.л. коричневого сахара;

½ красных чили перцев (очистить и мелко нарезать).

Приготовление:

Нарезанный лук, карри-пасту, кунжутное масло, 1 ст.л. соевого соуса и большую часть кинзы положите в чашу кухонного комбайна, измельчите. Оставьте треть креветок и кальмаров, остальное выложите в комбайн и еще раз измельчите до однородной массы. Затем выложите в комбайн оставшиеся кальмары и креветки и немного измельчите, чтобы часть морепродуктов была в общей массе кусочками. Разогрейте гриль. Слепите из получившегося фарша котлеты. Смажьте небольшим количеством масла и выложите на гриль. Обжарьте до золотистой корочки. В небольшой пиале смешайте оставшиеся соевый соус, кинзу, рыбный соус, сахар, чили и 2 ч.л. воды. Подавайте котлеты с этим соусом и свежими овощами.