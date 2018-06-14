5 оригинальных рецептов низкокалорийных котлет

Кабачковые котлеты с креветками с эстрагоном и салатом из зеленого горошка
Вам понадобится:
- 170 г королевских креветок (аккуратно разморозить, очистить, нарезать);
- 100 г молодого зеленого горошка в стручках (крупно нарезать);
- 1/4 нарезанного кубиками сладкого лука;
- 3 ст.л. оливкового масла;
- 1 1/2 ч.л. красного винного уксуса;
- 3/4 ч.л. соли;
- 1/2 ч.л. черного свежемолотого перца;
- 2 кабачка среднего размера;
- 450 г цельнозерновых панировочных сухарей;
- 1 1/2 ч.л. нарезанного свежего эстрагона;
- 1 большое яйцо (слегка взбить).
Приготовление:
Сделайте салат. Смешайте горох, нарезанный лук, 1 ст.л. масла, уксус, соль, 1/2 ч.л. и 1/4 ч.л. перца в миске. Дайте настояться 10 минут. Натрите кабачки на средней терке, получившуюся массу отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость. Смешайте кабачки, 1/4 ч.л. соли, 1/4 ч.л. перца, сухари, эстрагон, креветки и взбитое яйцо. Нагрейте оставшиеся 2 ст.л. масла на большой антипригарной сковороде на среднем огне. Слепите из получившегося теста 8 котлеток и обжарьте до золотистого цвета. Подавайте блюдо горячим с салатом из стручков горошка.
Котлеты из кальмаров и креветок с зеленью и зеленым карри
Вам понадобится:
- 150 г креветок
- 400 г кальмаров
- ½ луковицы (крупно нарезать);
- 1 ст.л. пасты зеленого карри;
- 2 ч.л. кунжутного масла;
- 3 ст.л. соевого соуса;
- большой пучок свежей кинзы;
- подсолнечное масло для обжаривания;
- несколько капель рыбного соуса;
- 1 ч.л. коричневого сахара;
- ½ красных чили перцев (очистить и мелко нарезать).
Приготовление:
Нарезанный лук, карри-пасту, кунжутное масло, 1 ст.л. соевого соуса и большую часть кинзы положите в чашу кухонного комбайна, измельчите. Оставьте треть креветок и кальмаров, остальное выложите в комбайн и еще раз измельчите до однородной массы. Затем выложите в комбайн оставшиеся кальмары и креветки и немного измельчите, чтобы часть морепродуктов была в общей массе кусочками. Разогрейте гриль. Слепите из получившегося фарша котлеты. Смажьте небольшим количеством масла и выложите на гриль. Обжарьте до золотистой корочки. В небольшой пиале смешайте оставшиеся соевый соус, кинзу, рыбный соус, сахар, чили и 2 ч.л. воды. Подавайте котлеты с этим соусом и свежими овощами.