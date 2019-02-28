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C семгой и маскарпоне, с яйцом и зеленью и еще 5 самых популярных вариантов начинки для блинов

4 марта начинается Масленичная неделя и большинство из вас напросятся в гости к своим бабушкам, чтобы отведать вкусные блины с традиционной (или не очень) начинкой. Passion.ru совместно с кулинарным сервисом FooodMoood.com подготовил гид по самым удачным начинкам и топингам для главного масленичного блюда.

Блины с ветчиной и сыром

Вам понадобится:

  • 3 яйца
  • молоко 150 мл.
  • мука 100 г.
  • растительное масло 2 ст. л.
  • щепотку соли и соды
  • сливочное масло 1 ст. л.

Для начинки:

  • сыр 50 г
  • ветчина 100 г
  • зелень (по желанию)
  • орехи (по желанию)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Готовим тесто:

Взбить яйца с молоком, с добавлением муки, соли и соды. Добавить растительное масло и хорошо перемешать с тестом до однородной массы. Выпекаем тесто с двух сторон на сковороде. Для начинки нужно ветчину нарезать кубиками или соломкой, по-вашему желанию, сыр натереть на крупной или мелкой терке. Выложить начинку на блин, свернуть конвертиком или треугольником, уместить на сковороду, с разогретым сливочным маслом, и обжарить.

Блины с семгой и маскарпоне

Вам понадобится:

  • молоко 3,2 % жирности 900 мл
  • 2 яйца
  • пшеничная мука в/с 16 ст. л. с горкой
  • 2 ст. л. растительного масла
  • щепотка соли
  • 2 ст. л. сахара

Для начинки:

  • 3 вареных яйца
  • 3 малосольных огурца
  • 1 плавленый сырок
  • 200 гр. слабосоленая семга
  • 200 гр. маскарпоне
  • 3 веточки укропа

Фото: vostock-photo/shutterstock

Готовим тесто:

Сначала смешиваем яйца и молоко, добавляя соль и сахар взбивая венчиком. Муку просеять, добавлять ее порционно, помешивая венчиком и доливая растительное масло. Для начинки нарезаем семгу на дольки, вареные яйца натираем на мелкой терке, огурцы режем мелкими кубиками и крошим укроп. Готовый блин обмазываем мягким сыром маскарпоне, который так популярен в Италии, выкладываем начинку и сверху натираем плавленый сырок. В рулетик сворачиваем блин и все готово!

Блины с лососем и укропом

Вам понадобится:

  • яйца 3 шт.
  • мука пшеничная 300 г.
  • молоко 3,2 % жирности 1 л.
  • щепотку соли и соды
  • подсолнечное масло 50 г.

Для начинки:

  • филе лосося (соленое) 200 г.
  • плавленый сливочный сыр 2 ст. л.
  • укроп

Фото: vostock-photo/shutterstock

Готовим тесто:

Яйца смешиваем с молоком, добавляем муку с содой и солью, все это взбиваем миксером. Печем блины на сковороде с маслом, обжаривая с двух сторон.
Для начинки филе лосося нарезаем ломтиками и шинкуем укроп. Готовый блин смазываем сыром и выкладываем начинку, можно скрутить в рулетик или завернуть конвертиком и украсить красной икрой.

Блины с творожной массой и ягодами

Вам понадобится:

  • 2 яйца
  • молоко 2 стакана
  • сахар 2 ст. л.
  • мука 4 ст.л.
  • масло растительное 1 ст. л.
  • сода и соль ½ ст.л

Для начинки:

  • ягоды (на любой вкус) ½ стакана
  • творожная масса 2 пачки
  • масло сливочное 100 г.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Готовим тесто:

Смешиваем яйца, сахар, молоко, масло растительное, соль и соду, добавляя муку и интенсивно взбивая венчиком, во избежание комочков. Растапливаем сливочное масло на скороде, наливаем тесто и обжариваем с двух сторон. Для начинки смешать творожную массу с размороженными ягодами, если используются свежие ягоды, то можно выложить отдельно. Готовый блин выкладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом, затем выкладывает начинку и сворачиваем треугольником. Можно подавать на стол!

Блины с яйцом и зеленью

Вам понадобится:

  • 2 яйца
  • щепотку соли
  • молоко 50 мл.
  • масло подсолнечное 10 г.
  • пшеничная мука 1 ст. л.

Для начинки:

  • 3 вареных яйца
  • зеленый лук 1 шт.
  • кинза 1 шт.
  • укроп 1 шт.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Готовим тесто:

Взбиваем молоко, яйца, соль и масло, помешивая и добавляя пшеничную муку. Выливаем всю массу на разогретую с маслом сковороду, обжарить с двух сторон до румяного цвета. Для начинки натираем на мелкой терке вареные яйца, шинкуем зеленый лук, укроп и кинзу. На готовый блин высыпаем начинку, сворачиваем в рулетик и можем украсить веточкой петрушки.

Блины со сливовым вареньем от Foood Moood

Вам понадобится:

  • Мука пшеничная, 200 г.
  • Кондитерские изделия
  • Шоколад, 200 г.
  • Мята, 8 листочков
  • Молоко, 500 мл.
  • Яйцо куриное, 2 шт.
  • Масло сливочное, 1 ст.л.
  • Сахар, 2 ст.л.

Для начинки:

  • Варенье сливовое, 250 мл.

Фото: firestock.ru

Готовим тесто:

Отделить желтки от белков. Белки взбить в пену. В отдельной емкости растереть желтки с сахаром, добавить молоко, растопленное сливочное масло и немного соли. Потихоньку высыпать муку, тщательно перемешать, чтобы избежать образования комочков. Добавить белки и аккуратно перемешать. Раскалить сковороду (можно смазать кусочком сала), половником аккуратно выливать тесто для блинчиков и обжаривать с двух сторон. Далее наполнить блины начинкой, выложив в середину каждого сливовое варенье и свернуть аккуратно трубочкой. Готовое блюдо выложить на тарелку, полить растопленным шоколадом и украсить мятой.

Блинчики с малиной и кленовым сиропом от Foood Moood

Вам понадобится:

  • Малина, 200 г.
  • Кленовый сироп, 100 мл.
  • Мука пшеничная, 250 г.
  • Молоко, 400 мл.
  • Соль, 1 щепотка
  • Яйцо куриное, 1 шт.
  • Вода, 100 мл.
  • Масло сливочное, 50 г.

Фото: firestock.ru

Готовим тесто:

Просеять муку в глубокую миску, добавить соль и все тщательно перемешать. Воду смешать с молоком, добавить в муку, туда же разбить 2 яйца. Замесить тесто, добавить 2 ложки сливочного масла, еще раз тщательно перемешать. Раскалить сковороду и разогреть в ней масло. С помощью половника вылить тесто на сковороду и выпекать блинчики. Готовые блинчики выложить на тарелку, украсить малиной и полить кленовым сиропом. В качестве топинга подойдут любые ягоды, в данном случае мы выбрали малину.

FooodMoood.com — сканер для еды, с помощью которого вы можете делиться рецептами всего в несколько кликов. Искусственный интеллект определит состав блюда по фото и выдаст список ингредиентов сам.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: vostock-photo/shutterstock

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