C семгой и маскарпоне, с яйцом и зеленью и еще 5 самых популярных вариантов начинки для блинов

Блины с ветчиной и сыром
Вам понадобится:
- 3 яйца
- молоко 150 мл.
- мука 100 г.
- растительное масло 2 ст. л.
- щепотку соли и соды
- сливочное масло 1 ст. л.
Для начинки:
- сыр 50 г
- ветчина 100 г
- зелень (по желанию)
- орехи (по желанию)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Готовим тесто:
Взбить яйца с молоком, с добавлением муки, соли и соды. Добавить растительное масло и хорошо перемешать с тестом до однородной массы. Выпекаем тесто с двух сторон на сковороде. Для начинки нужно ветчину нарезать кубиками или соломкой, по-вашему желанию, сыр натереть на крупной или мелкой терке. Выложить начинку на блин, свернуть конвертиком или треугольником, уместить на сковороду, с разогретым сливочным маслом, и обжарить.
Блины с семгой и маскарпоне
Вам понадобится:
- молоко 3,2 % жирности 900 мл
- 2 яйца
- пшеничная мука в/с 16 ст. л. с горкой
- 2 ст. л. растительного масла
- щепотка соли
- 2 ст. л. сахара
Для начинки:
- 3 вареных яйца
- 3 малосольных огурца
- 1 плавленый сырок
- 200 гр. слабосоленая семга
- 200 гр. маскарпоне
- 3 веточки укропа
Фото: vostock-photo/shutterstock
Готовим тесто:
Сначала смешиваем яйца и молоко, добавляя соль и сахар взбивая венчиком. Муку просеять, добавлять ее порционно, помешивая венчиком и доливая растительное масло. Для начинки нарезаем семгу на дольки, вареные яйца натираем на мелкой терке, огурцы режем мелкими кубиками и крошим укроп. Готовый блин обмазываем мягким сыром маскарпоне, который так популярен в Италии, выкладываем начинку и сверху натираем плавленый сырок. В рулетик сворачиваем блин и все готово!
Блины с лососем и укропом
Вам понадобится:
- яйца 3 шт.
- мука пшеничная 300 г.
- молоко 3,2 % жирности 1 л.
- щепотку соли и соды
- подсолнечное масло 50 г.
Для начинки:
- филе лосося (соленое) 200 г.
- плавленый сливочный сыр 2 ст. л.
- укроп
Фото: vostock-photo/shutterstock
Готовим тесто:
Яйца смешиваем с молоком, добавляем муку с содой и солью, все это взбиваем миксером. Печем блины на сковороде с маслом, обжаривая с двух сторон.
Для начинки филе лосося нарезаем ломтиками и шинкуем укроп. Готовый блин смазываем сыром и выкладываем начинку, можно скрутить в рулетик или завернуть конвертиком и украсить красной икрой.
Блины с творожной массой и ягодами
Вам понадобится:
- 2 яйца
- молоко 2 стакана
- сахар 2 ст. л.
- мука 4 ст.л.
- масло растительное 1 ст. л.
- сода и соль ½ ст.л
Для начинки:
- ягоды (на любой вкус) ½ стакана
- творожная масса 2 пачки
- масло сливочное 100 г.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Готовим тесто:
Смешиваем яйца, сахар, молоко, масло растительное, соль и соду, добавляя муку и интенсивно взбивая венчиком, во избежание комочков. Растапливаем сливочное масло на скороде, наливаем тесто и обжариваем с двух сторон. Для начинки смешать творожную массу с размороженными ягодами, если используются свежие ягоды, то можно выложить отдельно. Готовый блин выкладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом, затем выкладывает начинку и сворачиваем треугольником. Можно подавать на стол!
Блины с яйцом и зеленью
Вам понадобится:
- 2 яйца
- щепотку соли
- молоко 50 мл.
- масло подсолнечное 10 г.
- пшеничная мука 1 ст. л.
Для начинки:
- 3 вареных яйца
- зеленый лук 1 шт.
- кинза 1 шт.
- укроп 1 шт.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Готовим тесто:
Взбиваем молоко, яйца, соль и масло, помешивая и добавляя пшеничную муку. Выливаем всю массу на разогретую с маслом сковороду, обжарить с двух сторон до румяного цвета. Для начинки натираем на мелкой терке вареные яйца, шинкуем зеленый лук, укроп и кинзу. На готовый блин высыпаем начинку, сворачиваем в рулетик и можем украсить веточкой петрушки.
Блины со сливовым вареньем от Foood Moood
Вам понадобится:
- Мука пшеничная, 200 г.
- Кондитерские изделия
- Шоколад, 200 г.
- Мята, 8 листочков
- Молоко, 500 мл.
- Яйцо куриное, 2 шт.
- Масло сливочное, 1 ст.л.
- Сахар, 2 ст.л.
Для начинки:
- Варенье сливовое, 250 мл.
Фото: firestock.ru
Готовим тесто:
Отделить желтки от белков. Белки взбить в пену. В отдельной емкости растереть желтки с сахаром, добавить молоко, растопленное сливочное масло и немного соли. Потихоньку высыпать муку, тщательно перемешать, чтобы избежать образования комочков. Добавить белки и аккуратно перемешать. Раскалить сковороду (можно смазать кусочком сала), половником аккуратно выливать тесто для блинчиков и обжаривать с двух сторон. Далее наполнить блины начинкой, выложив в середину каждого сливовое варенье и свернуть аккуратно трубочкой. Готовое блюдо выложить на тарелку, полить растопленным шоколадом и украсить мятой.
Блинчики с малиной и кленовым сиропом от Foood Moood
Вам понадобится:
- Малина, 200 г.
- Кленовый сироп, 100 мл.
- Мука пшеничная, 250 г.
- Молоко, 400 мл.
- Соль, 1 щепотка
- Яйцо куриное, 1 шт.
- Вода, 100 мл.
- Масло сливочное, 50 г.
Фото: firestock.ru
Готовим тесто:
Просеять муку в глубокую миску, добавить соль и все тщательно перемешать. Воду смешать с молоком, добавить в муку, туда же разбить 2 яйца. Замесить тесто, добавить 2 ложки сливочного масла, еще раз тщательно перемешать. Раскалить сковороду и разогреть в ней масло. С помощью половника вылить тесто на сковороду и выпекать блинчики. Готовые блинчики выложить на тарелку, украсить малиной и полить кленовым сиропом. В качестве топинга подойдут любые ягоды, в данном случае мы выбрали малину.
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Текст: Юлия Шумилко
Фото: vostock-photo/shutterstock
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