C семгой и маскарпоне, с яйцом и зеленью и еще 5 самых популярных вариантов начинки для блинов

Готовим тесто:

Просеять муку в глубокую миску, добавить соль и все тщательно перемешать. Воду смешать с молоком, добавить в муку, туда же разбить 2 яйца. Замесить тесто, добавить 2 ложки сливочного масла, еще раз тщательно перемешать. Раскалить сковороду и разогреть в ней масло. С помощью половника вылить тесто на сковороду и выпекать блинчики. Готовые блинчики выложить на тарелку, украсить малиной и полить кленовым сиропом. В качестве топинга подойдут любые ягоды, в данном случае мы выбрали малину.

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Текст: Юлия Шумилко

Фото: vostock-photo/shutterstock

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