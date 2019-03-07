5 легких рецептов десертов, с приготовлением которых справятся даже мужчины

Итальянская панна-котта

Этот восхитительно нежный десерт со вкусом dolce vita считается одним из самых изысканных во всей многообразной итальянской кухне. Он обладает нежным сливочным вкусом и невероятно легок в приготовлении. Нужно лишь немного терпения и упорства. Время приготовления: 30 минут + 3-4 часа на застывание Сложность: 5 из 10

Что нужно:

500 мл 30%-ных сливок (можно взять и 20%-ные)

8 г желатина

50-100 г сахара

1 стручок ванили

Как приготовить:

Шаг 1. Листы желатина залейте холодной водой (необходимое количество воды обычно указано на упаковке).

Шаг 2. Сахар высыпьте в кастрюлю, влейте сливки и поставьте на небольшой огонь. Количество сахара выбирайте сами в зависимости от вкусовых предпочтений. Варите в течение 15 минут, постоянно помешивая.

Шаг 3. Добавьте ваниль, затем разбухший желатин. Не прекращайте мешать, пока он полностью не растворится, но до кипения не доводите.

Шаг 4. Разлейте панна-котту по формочкам и уберите в холодильник до застывания.

Шаг 5. Когда желе застынет, достаньте его из холодильника. Формочки на пару секунд опустите в кипяток и выложите десерт на красивую тарелку.

Шаг 6. Украсьте панна-котту клубничным соусом, свежей клубникой и веточкой мяты.

Яблоки, запеченные с корицей и белым вином

Простой и вместе с тем интересный десерт, который, кстати, еще и очень полезен. Самое сложное в нем – аккуратно удалить сердцевину из яблок и не повредить при этом кожицу.

Время приготовления: 55 минут

Сложность: 3 из 10