5 легких рецептов десертов, с приготовлением которых справятся даже мужчины

Итальянская панна-котта
Этот восхитительно нежный десерт со вкусом dolce vita считается одним из самых изысканных во всей многообразной итальянской кухне. Он обладает нежным сливочным вкусом и невероятно легок в приготовлении. Нужно лишь немного терпения и упорства. Время приготовления: 30 минут + 3-4 часа на застывание Сложность: 5 из 10
Что нужно:
- 500 мл 30%-ных сливок (можно взять и 20%-ные)
- 8 г желатина
- 50-100 г сахара
- 1 стручок ванили
Как приготовить:
Шаг 1. Листы желатина залейте холодной водой (необходимое количество воды обычно указано на упаковке).
Шаг 2. Сахар высыпьте в кастрюлю, влейте сливки и поставьте на небольшой огонь. Количество сахара выбирайте сами в зависимости от вкусовых предпочтений. Варите в течение 15 минут, постоянно помешивая.
Шаг 3. Добавьте ваниль, затем разбухший желатин. Не прекращайте мешать, пока он полностью не растворится, но до кипения не доводите.
Шаг 4. Разлейте панна-котту по формочкам и уберите в холодильник до застывания.
Шаг 5. Когда желе застынет, достаньте его из холодильника. Формочки на пару секунд опустите в кипяток и выложите десерт на красивую тарелку.
Шаг 6. Украсьте панна-котту клубничным соусом, свежей клубникой и веточкой мяты.
Яблоки, запеченные с корицей и белым вином
Простой и вместе с тем интересный десерт, который, кстати, еще и очень полезен. Самое сложное в нем – аккуратно удалить сердцевину из яблок и не повредить при этом кожицу.
Время приготовления: 55 минут
Сложность: 3 из 10
Фото: shutterstock
Что нужно:
- 4 яблока
- 1 стакан белого сухого вина
- 4 ст. л. сахара, лучше коричневого
- ¼ ч. л. молотой корицы
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте в глубокой тарелке сахар и корицу.
Шаг 2. Очень аккуратно, чтобы не повредить целостность яблока и не прорезать его насквозь, острым ножом сверху вырежьте сердцевину у яблок.
Шаг 3. Выложите яблоки в небольшую форму с высокими бортами, всыпьте внутрь каждого по столовой ложке корично-сахарной смеси. Разлейте вокруг фруктов вино и закройте форму фольгой.
Шаг 4. Выпекайте яблоки до мягкости в течение примерно 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Перед подачей предварительно немного охладите.
Чернослив в шоколаде
Беспроигрышный вариант праздничного десерта – это конфеты собственного приготовления. Особенно если сделать их по рецепту известного российского шефа Алексея Зимина.
Время приготовления: 15 минут
Сложность: 1 из 10
Фото: shutterstock
Что нужно:
- 10 штук чернослива
- 40 г светлого изюма
- 100 г горького шоколада с высоким содержанием какао
- 50 г грецких орехов (если не любите, можно заменить их на пекан)
- 1 ст. л. меда
- ½ лимона
Как приготовить:
Шаг 1. Промойте чернослив. Если он немного суховат, замочите его в горячей воде минут на 20.
Шаг 2. Цедру лимона и его сок, а также орехи, мед и изюм пробейте в блендере до однородной массы.
Шаг 3. Растопите на водяной бане шоколад.
Шаг 4. Каждую черносливину аккуратно раскройте и немного растяните.
Шаг 5.Нафаршируйте орехово-изюмно-медовой смесью каждый чернослив, а затем окуните каждую конфету в растопленный шоколад.
Шаг 6. Уберите готовые конфеты в холодильник примерно на час.
Творожно-банановый мусс
Этот десерт идеально подойдет для того, чтобы побаловать тех, кто строго соблюдает диету и считает калории. В нем аж 11 г белка и всего чуть больше 100 ккал на 100 г и при этом у него великолепный вкус – согласитесь, звучит многообещающе.
Время приготовления: 30 минут
Сложность: 2 из 10
Фото: shutterstock
Что нужно:
- 2 банана
- 200 г мягкого творога
- 1 ст. л. хорошего какао-порошка
- ванилин по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Готовим белый слой. Один банан, половину пачки творога и ванилин взбейте в блендере. Этот слой по консистенции должен быть плотным и густым.
Шаг 2. Готовим шоколадный слой. Взбейте в блендере оставшиеся банан, полпачки творога и какао-порошок.
Шаг 3. В красивые креманки очень аккуратно выложите сначала белый, а затем шоколадный и снова белый слои мусса.
Йогурт со свежими апельсинами и мятой
Пожалуй, это самый легкий в приготовлении десерт из всей нашей подборки. Справится с ним даже тот, у кого абсолютно отсутствует талант к кулинарии. Но его обязательно оценит ваша избранница, особенно если она следит за фигурой. В нем всего 4 компонента, и все они полезные и низкокалорийные.
Время приготовления: 5 минут
Сложность: 1 из 10
Фото: shutterstock
Что нужно:
- 6 ст. л. обезжиренного йогурта, лучше греческого
- 1-2 ч. л. натурального меда
- 1 веточка свежей мяты
- 1 апельсин
Как приготовить:
Шаг 1. Апельсин очистите от кожуры (а лучше и от белой пленочки, чтобы осталась только мякоть), мяту мелко порежьте.
Шаг 2. Йогурт смешайте с медом и выложите в красивую креманку. Сверху добавьте дольки апельсина и посыпьте мятой.
Живите и ешьте вкусно!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: shutterstock
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