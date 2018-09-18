4 оригинальные начинки для эклеров, которые вам точно понравятся

Для теста на эклеры вас понадобится:

Мука пшеничная – 600 г

Яйцо куриное – 14 шт.

Вода питьевая – 900 мл

Масло сливочное – 500 мл

Соль – 30 г

Сахар – 30 г

Приготовление:

В сотейнике соединяем воду, масло, соль, сахар, доводим до кипения, чтобы масло растопилось, далее вводим муку, перемешиваем и завариваем до однородной консистенции, после перекладываем горячее тесто в машинку для взбивания и на медленной скорости вводим по одному яйцу, не переставая взбивать до получения однородной массы. Далее выкладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем на противень для запекания ровные полоски теста весом по 70 г. Разогреваем духовку до 220°. Первые 10 минут выпекаем на этой температуре, затем уменьшаем температуру до 190° и допекаем от 10-15 минут в зависимости от духовки. Готовые эклеры должны быть золотистыми, а тесто мягким и полым внутри.

Начинка из лосося