4 оригинальные начинки для эклеров, которые вам точно понравятся

Экле́р от француского éclair - «молния, вспышка»— французский десерт - закуска в виде продолговатого пирожка из заварного теста с кремом, как правило, заварным. Создание этого божественного нежного десерта приписывается французскому кулинару Мари-Антуану Каре́му. Получил эклер распространение и любовь сладкоежек в XIX веке. Меньше слов- ближе к делу. Многие боятся готовить это блюдо потому что очень сложно... Это не так, тем более, под руководством бренд - шефа. Приступаем!
Главное - правильное тесто
Для теста на эклеры вас понадобится:
- Мука пшеничная – 600 г
- Яйцо куриное – 14 шт.
- Вода питьевая – 900 мл
- Масло сливочное – 500 мл
- Соль – 30 г
- Сахар – 30 г
Приготовление:
В сотейнике соединяем воду, масло, соль, сахар, доводим до кипения, чтобы масло растопилось, далее вводим муку, перемешиваем и завариваем до однородной консистенции, после перекладываем горячее тесто в машинку для взбивания и на медленной скорости вводим по одному яйцу, не переставая взбивать до получения однородной массы. Далее выкладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем на противень для запекания ровные полоски теста весом по 70 г. Разогреваем духовку до 220°. Первые 10 минут выпекаем на этой температуре, затем уменьшаем температуру до 190° и допекаем от 10-15 минут в зависимости от духовки. Готовые эклеры должны быть золотистыми, а тесто мягким и полым внутри.
Начинка из лосося
Вам понадобится:
- Лосось копченый – 300 г
- Лук шалот очищенный – 30 г (мелкий кубик)
- Лук сибулет – 10 г (мелко)
- Сыр козий шавру – 50 г
- Имбирь свежий – 15 г (мелкий кубик)
- Соль – 4 г
- Перец свежемолотый – 2 г
- Масло растительное – 30 г
- Сода – 2 г
Приготовление:
На растительном масле подрумяниваем лук шалот в течение 10 минут, добавляем соду, перемешиваем, добавляем произвольно нарезанный копченый лосось, прогреваем вместе 3-5 минут и разминаем вилкой, чтобы получились волокна, снимаем с огня, добавляем имбирь, сыр шавру, лук сибулет, солим, перчим, тщательно перемешиваем. Эклер аккуратно разрезаем посередине не до конца, выкладываем теплую начинку из лосося. При подаче украшаем красной икрой (5 г).
Начинка из вяленых томатов, феты и базилика
Вам понадобится:
- Томаты вяленые – 50 г
- Фета несоленая – 120 г
- Базилик зеленый – 20 г
- Мята свежие листочки – 10 г
- Масло от вяленых томатов – 15 г
- Соль – 2 г
- Перец – 1 г
- Цедра лайма – 2 г (на мелкой терке)
Приготовление:
Вяленые томаты, фету, мяту и базилик мелко рубим ножом, перемешиваем, добавляем цедру лимона. Эклер аккуратно разрезаем посередине не до конца, выкладываем начинку.
Начинка из инжира и ванильного крема
Начинка из инжира и ванильного крема
Для начинки из инжира:
- Инжир свежий – 200 г (мелкий кубик)
- Мята свежие листочки – 10 г
- Орех пекан жареный – 20 г (мелко порубить)
- Коньяк – 10 мл
Приготовление: Смешиваем все ингредиенты и ставим в холодильник на 30 минут.
Для ванильного крема с розовой водой:
- Молоко миндальное – 120 мл
- Розовая вода – 30 г
- Сливки 38% – 100 мл
- Ваниль 1 стручок (разрезать вдоль пополам, извлечь семена)
- Сахар тростниковый – 50 г
- Крахмал кукурузный – 25 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
Приготовление:
Соединяем молочные продукты с розовой водой, стручком ванили и семенами, провариваем вместе 5 минут, яйцо перемешиваем в отдельной посуде с крахмалом и сахаром, добавляем 3 столовых ложки теплого молока к яичной смеси, перемешиваем, затем переливаем яичную смесь к молочной, постоянно помешивая на среднем огне, завариваем будущий крем до однородной консистенции и гладкости, после готовности процеживаем крем через частое сито в отдельную посуду, даем остыть. Наполняем готовые эклеры начинкой из инжира, сверху украшаем ванильным кремом.
Фото: Shuttterstock, архив повара