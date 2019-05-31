3 рецепта блюд с мексиканскими специями, которые удивят даже самых искушенных хозяек

Салат с йогуртом и Фахита

Что нужно на четыре порции:

1 баклажан

1 кабачок

100 гр мини-кукурузы

1 красная луковица

2 ч. л. приправы Фахита Santa Maria

1 помидор

20 г кинзы

2 ст. л. растительного масла

½ сока лайма или лимона

1 г соли

150 г йогурта без наполнителя

1 ст. л. зерненого творога

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте в миске йогурт, зерненый творог и чайную ложку приправы Фахита, оставьте будущую заправку на 10 минут.

Шаг 2. Измельчите помидор, лук и кинзу, заправьте растительным маслом и добавьте приправу Фахита.

Шаг 3. Нарежьте баклажаны и кабачок соломкой, разрежьте кукурузу пополам.

Шаг 4. Смажьте сковороду гриль маслом и жарьте овощи с двух сторон до готовности. Полейте соком лайма и оставьте на 10 минут.

Шаг 5. Слоями выложите на тарелку овощи гриль, салат из помидоров и полейте заправкой.

Гаспачо с соусом Сальса

рецепт от Ильи Жданова, бренд-шефа Santa Maria