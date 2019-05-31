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3 рецепта блюд с мексиканскими специями, которые удивят даже самых искушенных хозяек

Если привычная кухня изрядно надоела, а времени на кулинарные эксперименты нет, специи — это то, что нужно. Достаточно пары-тройки щепоток пряностей, чтобы самое обычное блюдо заиграло новыми красками! Редакция Passion.ru собрала для вас три вкусных рецепта с приправами Santa Maria, которые удивят смелым сочетанием ингредиентов и откроют мир неизведанных вкусов.

Салат с йогуртом и Фахита

Что нужно на четыре порции:

  • 1 баклажан
  • 1 кабачок
  • 100 гр мини-кукурузы
  • 1 красная луковица
  • 2 ч. л. приправы Фахита Santa Maria
  • 1 помидор
  • 20 г кинзы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • ½ сока лайма или лимона
  • 1 г соли
  • 150 г йогурта без наполнителя
  • 1 ст. л. зерненого творога

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте в миске йогурт, зерненый творог и чайную ложку приправы Фахита, оставьте будущую заправку на 10 минут.

Шаг 2. Измельчите помидор, лук и кинзу, заправьте растительным маслом и добавьте приправу Фахита.

Шаг 3. Нарежьте баклажаны и кабачок соломкой, разрежьте кукурузу пополам.

Шаг 4. Смажьте сковороду гриль маслом и жарьте овощи с двух сторон до готовности. Полейте соком лайма и оставьте на 10 минут.

Шаг 5. Слоями выложите на тарелку овощи гриль, салат из помидоров и полейте заправкой.

Гаспачо с соусом Сальса

рецепт от Ильи Жданова, бренд-шефа Santa Maria

Фото: архив пресс-службы

Что нужно на четыре порции:

  • 1 банка соуса Сальса с чесноком Santa Maria
  • 2 сладких перца
  • 2 огурца
  • 2 стебля сельдерея
  • 5 редисок
  • 2 г черного перца Теличерри Santa Maria
  • 2 г приправы Италия Базилико Santa Maria
  • 150 мл кипяченой воды и льда
  • 1 луковица
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 4 кусочка багета
  • 20 г свежей зелени петрушки, мяты, базилика
  • соль по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Вымойте овощи и удалите плодоножку у сладкого перца.

Шаг 2. Соедините половину овощей с зеленью, измельчите, добавьте приправу Италия Базилико.

Шаг 3. Вторую половину овощей положите в чашу блендера, добавьте соус Сальса с чесноком и воду со льдом.

Шаг 4. Измельчите и посыпьте черным перцем Теличерри.

Шаг 5. По истечении 10 минут разложите по тарелкам овощи с зеленью и налейте суп. Подавайте с подсушенным багетом.

Кукурузные кармашки Тако с рыбой и зеленым салатом

рецепт от Ильи Жданова, бренд-шефа Santa Maria

Фото: архив пресс-службы

Что нужно на четыре порции:

  • 400 г белой рыбы
  • 25 г соевого соуса
  • 2 ч. л. приправы Тако Santa Maria
  • 100 г репчатого лука
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. воды
  • 4 кукурузных кармашка Тако Santa Maria
  • 80 г натертого сыра Чеддер
  • 4 ст. л. соуса Сальса Чанки Нежная Santa Maria
  • 10 г перца Халапеньо зеленого Santa Maria
  • 40 г консервированной кукурузы
  • 4 горсти салатных листьев
  • 1 ч. л. острого перцевого соуса Santa Maria

Как приготовить:

Шаг 1. Порежьте рыбу и положите полученные кусочки в миску, добавьте половину приправы Тако, растительное масло и соевый соус, оставьте на 30 минут.

Шаг 2. Крупно нарежьте лук, добавьте к рыбе, тщательно перемешайте и поместите все в форму для запекания.

Шаг 3. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Шаг 4. Обжарьте консервированную кукурузу с оставшейся половиной приправы Тако.

Шаг 5. Наполните кукурузные кармашки Тако на 1/3 рыбой, добавьте немного кукурузы, полейте соусом Сальса Чанки Нежная, накройте салатными листьями и добавьте натертый сыр Чеддер.

Шаг 6. Если вы любите острую пищу, добавьте перец Халапеньо и острый перцевый соус.

Текст: Ангелина Ларина

Фото: vostock-photo/shutterstock, пресс-служба

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