3 рецепта блюд с мексиканскими специями, которые удивят даже самых искушенных хозяек

Салат с йогуртом и Фахита
Что нужно на четыре порции:
- 1 баклажан
- 1 кабачок
- 100 гр мини-кукурузы
- 1 красная луковица
- 2 ч. л. приправы Фахита Santa Maria
- 1 помидор
- 20 г кинзы
- 2 ст. л. растительного масла
- ½ сока лайма или лимона
- 1 г соли
- 150 г йогурта без наполнителя
- 1 ст. л. зерненого творога
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте в миске йогурт, зерненый творог и чайную ложку приправы Фахита, оставьте будущую заправку на 10 минут.
Шаг 2. Измельчите помидор, лук и кинзу, заправьте растительным маслом и добавьте приправу Фахита.
Шаг 3. Нарежьте баклажаны и кабачок соломкой, разрежьте кукурузу пополам.
Шаг 4. Смажьте сковороду гриль маслом и жарьте овощи с двух сторон до готовности. Полейте соком лайма и оставьте на 10 минут.
Шаг 5. Слоями выложите на тарелку овощи гриль, салат из помидоров и полейте заправкой.
Гаспачо с соусом Сальса
рецепт от Ильи Жданова, бренд-шефа Santa Maria
Фото: архив пресс-службы
Что нужно на четыре порции:
- 1 банка соуса Сальса с чесноком Santa Maria
- 2 сладких перца
- 2 огурца
- 2 стебля сельдерея
- 5 редисок
- 2 г черного перца Теличерри Santa Maria
- 2 г приправы Италия Базилико Santa Maria
- 150 мл кипяченой воды и льда
- 1 луковица
- 1 ст.л. оливкового масла
- 4 кусочка багета
- 20 г свежей зелени петрушки, мяты, базилика
- соль по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Вымойте овощи и удалите плодоножку у сладкого перца.
Шаг 2. Соедините половину овощей с зеленью, измельчите, добавьте приправу Италия Базилико.
Шаг 3. Вторую половину овощей положите в чашу блендера, добавьте соус Сальса с чесноком и воду со льдом.
Шаг 4. Измельчите и посыпьте черным перцем Теличерри.
Шаг 5. По истечении 10 минут разложите по тарелкам овощи с зеленью и налейте суп. Подавайте с подсушенным багетом.
Кукурузные кармашки Тако с рыбой и зеленым салатом
рецепт от Ильи Жданова, бренд-шефа Santa Maria
Фото: архив пресс-службы
Что нужно на четыре порции:
- 400 г белой рыбы
- 25 г соевого соуса
- 2 ч. л. приправы Тако Santa Maria
- 100 г репчатого лука
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. воды
- 4 кукурузных кармашка Тако Santa Maria
- 80 г натертого сыра Чеддер
- 4 ст. л. соуса Сальса Чанки Нежная Santa Maria
- 10 г перца Халапеньо зеленого Santa Maria
- 40 г консервированной кукурузы
- 4 горсти салатных листьев
- 1 ч. л. острого перцевого соуса Santa Maria
Как приготовить:
Шаг 1. Порежьте рыбу и положите полученные кусочки в миску, добавьте половину приправы Тако, растительное масло и соевый соус, оставьте на 30 минут.
Шаг 2. Крупно нарежьте лук, добавьте к рыбе, тщательно перемешайте и поместите все в форму для запекания.
Шаг 3. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Шаг 4. Обжарьте консервированную кукурузу с оставшейся половиной приправы Тако.
Шаг 5. Наполните кукурузные кармашки Тако на 1/3 рыбой, добавьте немного кукурузы, полейте соусом Сальса Чанки Нежная, накройте салатными листьями и добавьте натертый сыр Чеддер.
Шаг 6. Если вы любите острую пищу, добавьте перец Халапеньо и острый перцевый соус.
Текст: Ангелина Ларина
Фото: vostock-photo/shutterstock, пресс-служба
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