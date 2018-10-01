Оригинальные блюда, которые можно приготовить за 30 минут

Запеканка с курицей, киноа и брокколи
Вам понадобится:
Куриный бульон - 500 мл Молоко - 250 мл Смесь приправ для птицы - 1 чайная ложка Мука - 70 граммов Вода - 500 мл Киноа - 90 граммов Небольшие кусочки обжаренного бекона - 30-50 граммов (по желанию) Куриные грудки без кожи и костей - 450 граммов Смесь ваших любимых пряностей - 2 чайные ложки Свежая брокколи - 400 граммов Сыр - 50-70 граммов
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите форму для запекания размером 20 на 30 сантиметров и хорошо смажьте её маслом. В сотейнике доведите до кипения куриный бульон и половину молока. Оставшееся молоко тщательно смешайте с приправой для птицы и мукой, влейте получившуюся смесь и сотейник и мешайте, пока соус не загустеет. Получившийся соус перелейте в большую миску, добавьте 250 мл воды, киноа и бекон. Все хорошо смешайте и переложите смесь в подготовленную форму для запекания. Куриные грудки порежьте тонкими полосками и выложите поверх смеси с киноа. Приправьте пряностями и поставьте в духовку на 30 минут. Пока киноа и курица запекаются, положите разделённую на соцветия брокколи в кипящую воду на одну минуту, затем залейте холодной водой. Достаньте форму из духовки и проверьте готовность. При необходимости запекайте ещё 10-15 минут. Когда киноа и курица будут готовы, а соус загустеет, добавьте в форму брокколи и немного воды (не больше 250 мл), чтобы получилась кремовая консистенция. Посыпьте блюдо тёртым сыром и оставьте до прихода гостей или домочадцев.
Паста с тыквой, рукколой и козьим сыром
Вам понадобится:
- Тыква "Баттернат" среднего размера
- Растительное масло - 1 столовая ложка
- Соль и свежемолотый черный перец
- Паста из твёрдых сортов пшеницы - 350 граммов
- Козий сыр - 60 граммов
- Свежая руккола - 1 упаковка
- Обжаренные кедровые орешки - 45 граммов
Приготовление:
Разогрейте духовку до 220 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки или сбрызните маслом. Тыкву порежьте на кубики со стороной около двух сантиметров. Положите в большую миску и добавьте к ней масло. Перемешайте так, чтобы кусочки были покрыты маслом. Выложите тыкву ровным слоем на подготовленный противень и запекайте 20-25 минут. Затем переверните кусочки и запекайте снова до мягкости. Пока готовится тыква, вскипятите хорошо подсоленную воду в большой кастрюле, добавьте пасту и варите по инструкции на упаковке до состояния аль денте. Когда паста приготовится, слейте воду, оставив в отдельной чашке 250 мл. Добавьте в пасту четверть стакана слитой воды и козий сыр. Хорошо перемешайте. Если вам кажется, что сыр остается суховатым, добавьте больше воды от пасты. Положите в кастрюлю рукколу, кедровые орешки и тыкву. Хорошо смешайте все ингредиенты. По желанию посыпать блюдо чёрным перцем и немедленно подавать к столу.
Лосось с итальянскими травами
Вам понадобится:
- Лосось - 4 куска по 170 граммов
- Сок половины крупного лимона
- Итальянские травы - 2 чайные ложки
- Соль и чёрный перец по вкусу
Приготовление:
Положите лосось в подходящую по размеру ёмкость и полейте лимонным соком. Разогрейте духовку до 260 градусов. Выложите лосось кожей вниз на застеленный пергаментом противень. Посыпьте рыбу итальянскими травами, солью и перцем. Поставьте лосось в разогретую духовку на 10 минут. Подавайте немедленно.
Текст: Женя Похмелова
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