Оригинальные блюда, которые можно приготовить за 30 минут

Вам понадобится:

Куриный бульон - 500 мл Молоко - 250 мл Смесь приправ для птицы - 1 чайная ложка Мука - 70 граммов Вода - 500 мл Киноа - 90 граммов Небольшие кусочки обжаренного бекона - 30-50 граммов (по желанию) Куриные грудки без кожи и костей - 450 граммов Смесь ваших любимых пряностей - 2 чайные ложки Свежая брокколи - 400 граммов Сыр - 50-70 граммов

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите форму для запекания размером 20 на 30 сантиметров и хорошо смажьте её маслом. В сотейнике доведите до кипения куриный бульон и половину молока. Оставшееся молоко тщательно смешайте с приправой для птицы и мукой, влейте получившуюся смесь и сотейник и мешайте, пока соус не загустеет. Получившийся соус перелейте в большую миску, добавьте 250 мл воды, киноа и бекон. Все хорошо смешайте и переложите смесь в подготовленную форму для запекания. Куриные грудки порежьте тонкими полосками и выложите поверх смеси с киноа. Приправьте пряностями и поставьте в духовку на 30 минут. Пока киноа и курица запекаются, положите разделённую на соцветия брокколи в кипящую воду на одну минуту, затем залейте холодной водой. Достаньте форму из духовки и проверьте готовность. При необходимости запекайте ещё 10-15 минут. Когда киноа и курица будут готовы, а соус загустеет, добавьте в форму брокколи и немного воды (не больше 250 мл), чтобы получилась кремовая консистенция. Посыпьте блюдо тёртым сыром и оставьте до прихода гостей или домочадцев.

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