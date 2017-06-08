Ингредиенты:

перец болгарский красный — 3 шт.

перец болгарский желтый — 3 шт.

масло оливковое — 1 стакан

винный уксус (на травах) — 3 ст. ложки

чеснок — 4 зубчика

базилик — 5 листочков

соль — 1 ч. ложка

черный перец — по вкусу

Время приготовления: 10 минут (подготовка), 1 час (запекание), 12 часов (маринование).

Количество: 1 литровая банка

Начинаем готовить:

1. Для начала включим разогреваться духовку до 180 градусов. Пока она набирает температуру, промываем, очищаем и нарезаем перцы вдоль на 8-10 долек.

2. В просторный огнеупорный лоток, чуть смазанный оливковым маслом, выкладываем наши перцы, сбрызгиваем маслом и лишь слегка присаливаем. Отправляем перцы запекаться на час.

3. В это время начинаем готовить маринад. В небольшую кастрюльку наливаем оливковое масло и уксус, кидаем туда нарезанные крупно листики базилика, продавливаем через пресс чеснок, добавляем соль и, как заключительный штрих, посыпаем свежим черным перцем — достаточно трех-пяти поворотов мельницы. Ставим кастрюльку на самый слабый огонь. Нам ни в коем случае не нужно, чтобы масло кипело, оно должно просто греться.

4. Как только таймер объявит об окончании запекания, вынимаем лоток с перцами и даем немного остыть.

5. В заранее подготовленную банку аккуратно выкладываем перцы. Включаем огонь под маринадом на средний. Как только увидим первые пузырьки на дне кастрюльки, немедленно снимаем с огня и аккуратно заливаем маринад поверх перцев, желательно, чтобы базилик оказался сверху. Тут же закрываем банку и ставим ее на полотенце, перевернув крышкой вниз. Когда температура банки приблизится к комнатной, ее можно перевернуть.

6. Пробовать, а точнее, наслаждаться этими нежными и практически неострыми перцами можно на следующий день. Так что оставляем банку на столе на 12 часов и набираемся терпения.

Фото: «Кухня занятых людей»