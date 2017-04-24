Знаменитости нередко любят похвастаться своей неприспособленностью к быту. Актриса Ирина Лачина другая, она любит и умеет готовить, с удовольствием предпочтет домашний ужин шикарному ресторану. Ей несложно накормить вкусно семью, а еще она коллекционирует рецепты разных блюд.

Красавица Ирина умеет, по ее словам, готовить все — от борща до оладьев. Проблема в другом: не всегда на это хватает времени. Кстати, если есть выбор — поесть дома или пойти в ресторан, то актриса с большим удовольствием сама накормит семью вкусным обедом. После поездки в Таиланд Ирина научилась готовить суп том-ям и периодически балует им своих домочадцев. А торт на основе геркулеса и яблок — одно из самых любимых десертных блюд семьи. И вкусно, и полезно. А поскольку на пороге весна, то настало время готовить вкусные блюда из молодых овощей. Витаминные, легкие. Например, щавелевые щи.

Вам понадобится:

Для бульона:

куриные грудки — 3-4 шт или 1/2 курицы

морковь — 1 шт.

лук репчатый — 1 - 2шт.

чеснок — 2-3 зубчика

Для супа:

картофель — 4-5 шт.

морковь — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

укроп, петрушка, зеленый лук — по 1 пучку

щавель — 1-2 пучка

соль — по вкусу

лимон — 1/2 шт.

сметана — по вкусу

перепелиное яйцо или куриное — 1 шт.

Приготовление:

Сначала я варю бульон, потом пассерую на растительном масле лук и морковь и добавляю в бульон. Затем добавляю картофель и варю его до готовности, только потом добавляю щавель, так как в нем кислота — она делает картофель жестким. Щавель варю отдельно в кастрюльке: довожу воду до кипения, кидаю щавель и даю покипеть пару секунд. Зачем? В нем содержится щавелевая кислота, она вредна для почек, поэтому и отдельно надо прокипятить пару секунд, чтобы она разрушилась. Потом вытаскиваю щавель и добавляю в общую кастрюлю вместе с измельченной зеленью и еще немного провариваю. Я люблю, чтобы была кислинка, поэтому уже в тарелку выжимаю дольку лимона и обязательно ложку сметаны, которую люблю.

Кстати, щавелевые щи можно варить и на воде, например, когда пост, или летом в жаркий день. Яйцо я не всегда добавляю, но если кладу, то красиво вкусно и полезно будет положить в тарелку разрезанное пополам сваренное вкрутую одно или несколько перепелиных яиц.

Приятного аппетита!

Фото: starface, shutterstock.com