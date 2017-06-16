Для Яны Рудковской завтрак — важный ритуал в начале дня. Он должен проходить спокойно, в красивой обстановке и, конечно, обязан быть вкусным. Недавно Яна поделилась со своими подписчиками в Инстаграме очередной фотографией утренней трапезы, а с читателями Passion.ru — рецептом удивительно вкусной фриттаты.

Фриттата — итальянский омлет, который готовят со всевозможными начинками. Сыр, овощи, колбаса или мясо — все можно добавить во фриттату. Готовят ее на плите, а затем доводят до готовности в духовке.

В Италии фриттата настолько популярна, что для нее даже создали специальную сковороду с двумя ручками. Кстати, итальянские хозяйки взбивают белки отдельно от желтков — так омлет получается более воздушным и нежным.



Вам понадобится:

яйца — 4 шт.

чеснок — 1 зубчик

пармезан — 50 г

петрушка — по вкусу

красный сладкий перец — 1 шт.

помидор — 1 шт.

соль, перец — по вкусу

оливковое масло — 2 ст. ложки

базилик, майоран — по вкусу

Приготовление:

Яйца слегка взбить венчиком, добавить измельченный сыр и мелко нарезанную зелень. Чеснок мелко порубить, лук нарезать полукольцами. У помидора удалить семена, порубить кубиками, перец мелко нарезать. На сковороде разогреть оливковое масло, слегка обжарить чеснок, затем добавить лук, через три минуты добавить перец и помидор, потушить пять минут. Влить яичную массу и жарить на маленьком огне до того момента, пока омлет не начнет схватываться у краев. Теперь омлет ставим в разогретую до 180 градусов духовку и готовим 15 минут. Готовую фриттату нарезаем порционно и подаем к столу, посыпав сухим майораном и базиликом.

Фото: globallookpress.com, shutterstock.com