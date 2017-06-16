Фриттата — итальянский омлет, который готовят со всевозможными начинками. Сыр, овощи, колбаса или мясо — все можно добавить во фриттату. Готовят ее на плите, а затем доводят до готовности в духовке.
В Италии фриттата настолько популярна, что для нее даже создали специальную сковороду с двумя ручками. Кстати, итальянские хозяйки взбивают белки отдельно от желтков — так омлет получается более воздушным и нежным.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- пармезан — 50 г
- петрушка — по вкусу
- красный сладкий перец — 1 шт.
- помидор — 1 шт.
- соль, перец — по вкусу
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- базилик, майоран — по вкусу
Приготовление:
Яйца слегка взбить венчиком, добавить измельченный сыр и мелко нарезанную зелень. Чеснок мелко порубить, лук нарезать полукольцами. У помидора удалить семена, порубить кубиками, перец мелко нарезать. На сковороде разогреть оливковое масло, слегка обжарить чеснок, затем добавить лук, через три минуты добавить перец и помидор, потушить пять минут. Влить яичную массу и жарить на маленьком огне до того момента, пока омлет не начнет схватываться у краев. Теперь омлет ставим в разогретую до 180 градусов духовку и готовим 15 минут. Готовую фриттату нарезаем порционно и подаем к столу, посыпав сухим майораном и базиликом.
Фото: globallookpress.com, shutterstock.com