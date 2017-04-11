Вам понадобится:

На 4 порции:

250 г говядины с косточкой,

150 г капусты

150 г свеклы,

50 г моркови,

200 г картофеля,

3 зубчика чеснока,

1/2 луковицы,

20 г сала,

1 стол. ложка муки,

10 г томатной пасты,

укроп, корень и зелень петрушки,

лавровый лист,

сметана,

уксус,

растительное масло.

Для теста:

160 г муки,

10 г сахарного песка,

5 г дрожжей

5 г растительного масла,

1 яйцо,

соль по вкусу

Приготовление:

Сварить мясо почти до готовности. Вынуть, разрезать его на 4 порции и положить обратно в кипящий бульон вместе с нарезанными соломкой капутой и картофелем. Посолить и варить на медленном огне. Потушить в бульоне с растительным маслом и уксусом нарезанную соломкой свеклу. Пассеровать с мукой и томатной пастой коренья и лук и добавить все вместе со свеклой в борщ (через 15 минут после закладки капусты). Нарезать сало, растереть его с чесноком и вместе с приправами добавить в борщ за 5 мин. до готовности. Вымесить тесто, испечь 16 пампушек и смочить их соусом. Для приготовления соуса растереть с солью чеснок, добавив растительное масло и немного воды. Разлить борщ по тарелкам, заправить сметаной. Посыпать измельченной зеленью. Подать пампушки.