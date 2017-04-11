Вам понадобится: 
На 4 порции:
  • 250 г говядины с косточкой,
  • 150 г капусты
  • 150 г свеклы,
  • 50 г моркови,
  • 200 г картофеля,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 1/2 луковицы,
  • 20 г сала,
  • 1 стол. ложка муки,
  • 10 г томатной пасты,
  • укроп, корень и зелень петрушки,
  • лавровый лист,
  • сметана,
  • уксус,
  • растительное масло.
 
Для теста:
  • 160 г муки,
  • 10 г сахарного песка,
  • 5 г дрожжей
  • 5 г растительного масла,
  • 1 яйцо,
  • соль по вкусу
 
Приготовление:
Сварить мясо почти до готовности. Вынуть, разрезать его на 4 порции и положить &nbsp; обратно в кипящий бульон вместе с нарезанными соломкой капутой и картофелем. Посолить и варить на медленном огне. Потушить в бульоне с растительным маслом и уксусом нарезанную соломкой свеклу. &nbsp; Пассеровать с мукой и томатной пастой коренья и лук и добавить все вместе со свеклой в борщ (через 15 минут после закладки капусты). Нарезать сало, растереть его с чесноком и вместе с приправами добавить в борщ за 5 мин. до готовности. Вымесить тесто, испечь 16 пампушек и смочить их соусом. Для приготовления соуса растереть с солью чеснок, добавив растительное масло и немного воды. Разлить борщ по тарелкам, заправить сметаной. Посыпать измельченной зеленью. Подать пампушки.
 