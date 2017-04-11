Вам понадобится:
На 4 порции:
- 250 г говядины с косточкой,
- 150 г капусты
- 150 г свеклы,
- 50 г моркови,
- 200 г картофеля,
- 3 зубчика чеснока,
- 1/2 луковицы,
- 20 г сала,
- 1 стол. ложка муки,
- 10 г томатной пасты,
- укроп, корень и зелень петрушки,
- лавровый лист,
- сметана,
- уксус,
- растительное масло.
Для теста:
- 160 г муки,
- 10 г сахарного песка,
- 5 г дрожжей
- 5 г растительного масла,
- 1 яйцо,
- соль по вкусу
Приготовление:
Сварить мясо почти до готовности. Вынуть, разрезать его на 4 порции и положить обратно в кипящий бульон вместе с нарезанными соломкой капутой и картофелем. Посолить и варить на медленном огне. Потушить в бульоне с растительным маслом и уксусом нарезанную соломкой свеклу. Пассеровать с мукой и томатной пастой коренья и лук и добавить все вместе со свеклой в борщ (через 15 минут после закладки капусты). Нарезать сало, растереть его с чесноком и вместе с приправами добавить в борщ за 5 мин. до готовности. Вымесить тесто, испечь 16 пампушек и смочить их соусом. Для приготовления соуса растереть с солью чеснок, добавив растительное масло и немного воды. Разлить борщ по тарелкам, заправить сметаной. Посыпать измельченной зеленью. Подать пампушки.