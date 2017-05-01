Вам понадобится:
- темное мясо индейки — 2 кг
- репчатый лук — 5 шт.
- сладкий перец — 4 шт.
- кефир — 500 мл
- «Боржоми» — половина бутылки
- карри — 0,5 ч. ложки
- соль — по вкусу
- молотый черный и красный перец
Приготовление:
Готовим маринад: нарезаем лук и перец кольцами, кладем в емкость для маринада. Добавляем специи (кроме соли), перемешиваем и заливаем кефиром. Кладем в маринад куски индейки и тщательно перемешиваем. Доливаем газированную воду и солим по вкусу.
Оставляем мариноваться индейку при комнатной температуре на пару-тройку часов.
Жарить шашлык на прогоревших углях не больше 20 минут. Лучше куски выложить на решетку и переворачивать, а не нанизывать на шампуры. Если вы готовите на шампурах, то нанизывайте куски мяса, чередуя с кольцами лука и перца.
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