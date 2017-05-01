Вам понадобится:

  • темное мясо индейки — 2 кг
  • репчатый лук — 5 шт.
  • сладкий перец — 4 шт.
  • кефир — 500 мл
  • «Боржоми» — половина бутылки
  • карри — 0,5 ч. ложки
  • соль — по вкусу
  • молотый черный и красный перец

Приготовление:

Готовим маринад: нарезаем лук и перец кольцами, кладем в емкость для маринада. Добавляем специи (кроме соли), перемешиваем и заливаем кефиром. Кладем в маринад куски индейки и тщательно перемешиваем. Доливаем газированную воду и солим по вкусу.

Оставляем мариноваться индейку при комнатной температуре на пару-тройку часов.

Жарить шашлык на прогоревших углях не больше 20 минут. Лучше куски выложить на решетку и переворачивать, а не нанизывать на шампуры. Если вы готовите на шампурах, то нанизывайте куски мяса, чередуя с кольцами лука и перца.

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