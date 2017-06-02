17 мая на территории самой высокой в Европе кулинарной студии CULINARYON, расположенной на крыше бизнес-центра Golden Gate, состоялось мероприятие Rambler&Co, в котором приняли участие представители компаний PHD и VGR. Почему именно такой формат? Да потому что приготовление и дальнейшая совместная трапеза сближают!

Мероприятие началось с фуршета и интерактивного квеста, по сценарию которого участникам нескольких команд необходимо было отыскать секретный ингредиент для приготовления блюд. Затем все дружно, конечно же, под чутким руководством крутого шеф-повара, финалиста популярного шоу «Мастер Шеф» Ефима Дьяченко, приступили к приготовлению основного меню: хрустящего тартара из тунца под соусом из маракуйи, черных лингвини с лангустинами и яблочного пирога…

Кстати, на мастер-классе, как обычно, работал профессиональный фотограф, а по окончанию мероприятия каждый гость получил в подарок фартук и сертификат о прохождении кулинарного курса.

Думаете, такое чудесное времяпрепровождение доступно только избранным? А вот и нет!

CULINARYON — это атмосферное пространство, где каждый может совершить гастрономическое путешествие по странам мира, получая бесценный опыт от именитых шеф-поваров и открывая в себе кулинарные таланты!

За один мастер-класс участники, собрав команду (сюда хорошо приходить с друзьями или семьей), готовят три-четыре блюда, связанные какой-либо общей тематикой, например: «Испанские страсти» (в меню андалузский стейк, паэлья и тарт с соленой карамелью), «Незабываемая Лигурия» (итальянские яства: лингвини, кочукко и семифредо), «Мясной клуб» (учат правильно выбирать мясо, готовить стейк-рибай, тартар из говядины).

Каждую неделю в студии проходят открытые мастер-классы «Школа юных поварят» для детей от четырех лет.

На каждом мероприятии также работает профессиональный бармен-сомелье, который с радостью поможет подобрать лучшее вино к приготовленным блюдам, предложит гостям аперитивы и оригинальные коктейли, а также угостит соками, водой, ароматным чаем и восхитительным кофе, которые уже включены в стоимость мастер-класса.

В конце вечера гостей всегда ждут дипломы и подарки! Кроме того, уже на следующий день на страницах студии в Facebook и Вконтакте можно найти профессионально сделанные и обработанные фото с вашим участием — и похвастаться ими в соцсетях.

В общем, если вы планируете день рождения, корпоратив, тимбилдинг, девичник или выпускной — добро пожаловать в CULINARYON без сомнений! А для тех, кто хотел бы привести себя в «кулинарную форму» за короткие сроки, есть абонементы на серию мастер-классов.

Помните: еда сближает! А вкусная и лично приготовленная — особенно!

Фото: CULINARYON