Продукт недели: стручковый горох

Вам понадобится:

2 молодых кабачка

2 горсти молодого горошка в стручках

5 зубчиков чеснока

1 пучок укропа

1 стакан сметаны

1 яйцо

1 ч. ложка сливочного масла

соль и черный перец — по вкусу

Приготовление:

Кабачки нарезать тонкими кружками, посолить, выложить в дуршлаг и оставить на 15 минут, чтобы из них ушла лишняя влага. Горох помыть, оборвать хвостики и бланшировать две минуты в кипящей воде. Зелень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс. Смешать с зеленью. К зелени и чесноку добавить сметану, посолить и поперчить. Смазать форму маслом, выложить слоями кабачки, пересыпая их горошком и смазывая взбитым яйцом. Залить сметанным соусом, запекать в духовке при 180 градусах около 40 минут.

Приятного аппетита!

Фото: Shutterstock