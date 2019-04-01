Соевые продукты: вся правда о растительном белке

Родина сои – Юго-Восточная Азия, где она считалась чуть ли не священной коровой, потому что являлась основой рациона беднейших слоев населения. Постепенно продукт добрался до Европы, где из него стали делать соусы. Но по-настоящему популярной соя стала, когда ее по достоинству оценили американцы и стали выращивать практически в промышленных масштабах. Россия тоже не осталась в стороне от соевой «лихорадки». Сейчас ее урожаи собирают в Амурской области, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке и не только.
В чем польза сои
Соя издревле считалась одним из 5 чудодейственных растений наряду с пшеницей, просом, ячменем и рисом. Современные медики подтверждают выводы древних эскулапов и советуют соевые продукты своим пациентам, страдающим от повышенного артериального давления и холестерина, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Объясняется этот факт просто: в сое не содержатся насыщенные жирные кислоты.
Соя богата клетчаткой, которая, в свою очередь, помогает замедлить всасывание глюкозы, что делает ее важным продуктом в рационе людей, больных диабетом.
Соя – мощный природный антиоксидант. Ученые заявляют, что в ней содержатся редкие фитохимические вещества, обладающие выраженным противоопухолевым эффектом, а также высокий уровень фитатов (фосфорных соединений), который помогает вывести из организма радиоактивные и токсичные элементы.
Соя – один из главных источников растительного белка, она легко усваивается организмом и при этом нормализует работу кишечника, улучшает его микрофлору и в качестве бонуса предотвращает образование желчных камней.
Соя – продукт диетический и при этом может полноценно заменить мясо, что особенно ценно для тех, кто хочет похудеть, вегетарианцев и людей, страдающих от аллергии на источники животного белка.
Вред сои
Стоит отметить, противники сои в первую очередь выступают против генномодифицированной сои. И в данном вопросе ученые с ними солидарны и настоятельно не рекомендуют употреблять в пищу трансгенную сою (она же ГМУ-соя, ГУ-соя). Но и обычная соя не так однозначна.
В состав сои входят соли щавелевой кислоты, которая может быть вредна людям, страдающим от мочекаменной болезни, потому что провоцирует образование камней.
Среди диетологов бытует мнение, что полезны только соевое молоко и соевый сыр, а всевозможные шницели, биточки и другие всевозможные соевые деликатесы – не очень-то, потому что их готовят из компонентов вторичной переработки, в которых нет ценных веществ.
Соевые продукты могут вызывать аллергию, особенно у детей, потому популярное детское питание на их основе лучше оставить на полке в магазине. Определить наличие сои в продуктах легко, даже если она не указана в составе – она шифруется индексом Е 479.
Многочисленные исследования ученых доказали, что организм людей, которые регулярно употребляют много сои, стареет гораздо быстрее.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Популярные виды сои
Соевое молоко
Сладковатый напиток по пищевой ценности ничуть не уступает коровьему 1,5-2%-ной жирности. Это прекрасная новость для людей с непереносимостью лактозы. Соевое молоко обладает высокими диетическими качествами.
Ростки сои
Очень питательные и богатые белком и витаминами пророщенные соевые зерна отлично подходят для салатов. Они сытны, но обладают ярко выраженным специфическим вкусом. Если вы его не любите, то лучше ростки предварительно отварить в течение нескольких минут.
Соевое масло
По своим питательным свойствам оно близко к растительному маслу. Очень полезное, добывается из соевых зерен.
Тофу
Соевый сыр с мягкой консистенцией – один из самых популярных соевых продуктов (спасибо за это японской кухне). Источник белка без ярко выраженного вкуса и запаха. Употребляется в пищу как в сыром, так и в жареном, копченом, маринованном, соленом виде, некоторые даже намазывают его на хлеб.
Соевое мясо
Продукт №1 для вегетарианцев, которые только недавно отказались от мяса, а потому сильно без него страдают. Производится соевое мясо из обезжиренной соевой муки, воды и соевого шрота. В нем содержится 50-70% белка, вкус имеет своеобразный.
Салат с жареным тофу и кунжутом
Время приготовления: 30 минут
Сложность: 2 из 10
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 200 г тофу
- 130 г микса салатов
- 150 г муки для темпуры
- 2 огурца
- 2 сладких перца
- 1 красный лук
- 1 лимон
- 60 г базилика
- 20 мл соевого соуса
- 1 ст. л. коричневого сахара
- 50 мл кунжутного масла
- 1 ст. л. кунжута
- 1 апельсин
- соль, смесь перцев, перец чили хлопьями
Как приготовить:
Шаг 1. Разогрейте духовку с функцией гриля до 180 градусов и отправьте в нее перцы на 20 минут.
Шаг 2. Огурцы очистите от кожуры и нарежьте полукольцами, базилик нашинкуйте крупно, лук – соломкой.
Шаг 3. Перцы достаньте из духовки, снимите с них кожицу и нарежьте соломкой.
Шаг 4. Для заправки смешайте сок лимона, апельсина, соевый соус, кунжутное масло, смесь перцев и хлопья перца чили. Полейте им приготовленные овощи.
Шаг 5. Кунжут слегка обжарьте на сковороде. Темпуру смешайте с водой в пропорции 1 к 1, добавьте немного куркумы. Тофу нарежьте крупными кусками, обваляйте в крахмале, окуните в темпуру и обжарьте в кипящем масле до золотистой корочки.
Шаг 6. К овощам добавьте салат, перемешайте и на подушку из овощей выложите жареный тофу. Посыпьте кунжутом.
Живите и ешьте вкусно!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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