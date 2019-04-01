Соевые продукты: вся правда о растительном белке

Родина сои – Юго-Восточная Азия, где она считалась чуть ли не священной коровой, потому что являлась основой рациона беднейших слоев населения. Постепенно продукт добрался до Европы, где из него стали делать соусы. Но по-настоящему популярной соя стала, когда ее по достоинству оценили американцы и стали выращивать практически в промышленных масштабах. Россия тоже не осталась в стороне от соевой «лихорадки». Сейчас ее урожаи собирают в Амурской области, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке и не только.

В чем польза сои

Соя издревле считалась одним из 5 чудодейственных растений наряду с пшеницей, просом, ячменем и рисом. Современные медики подтверждают выводы древних эскулапов и советуют соевые продукты своим пациентам, страдающим от повышенного артериального давления и холестерина, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Объясняется этот факт просто: в сое не содержатся насыщенные жирные кислоты.

Соя богата клетчаткой, которая, в свою очередь, помогает замедлить всасывание глюкозы, что делает ее важным продуктом в рационе людей, больных диабетом.

Соя – мощный природный антиоксидант. Ученые заявляют, что в ней содержатся редкие фитохимические вещества, обладающие выраженным противоопухолевым эффектом, а также высокий уровень фитатов (фосфорных соединений), который помогает вывести из организма радиоактивные и токсичные элементы.

Соя – один из главных источников растительного белка, она легко усваивается организмом и при этом нормализует работу кишечника, улучшает его микрофлору и в качестве бонуса предотвращает образование желчных камней.

Соя – продукт диетический и при этом может полноценно заменить мясо, что особенно ценно для тех, кто хочет похудеть, вегетарианцев и людей, страдающих от аллергии на источники животного белка.

Вред сои

Стоит отметить, противники сои в первую очередь выступают против генномодифицированной сои. И в данном вопросе ученые с ними солидарны и настоятельно не рекомендуют употреблять в пищу трансгенную сою (она же ГМУ-соя, ГУ-соя). Но и обычная соя не так однозначна.

В состав сои входят соли щавелевой кислоты, которая может быть вредна людям, страдающим от мочекаменной болезни, потому что провоцирует образование камней.

Среди диетологов бытует мнение, что полезны только соевое молоко и соевый сыр, а всевозможные шницели, биточки и другие всевозможные соевые деликатесы – не очень-то, потому что их готовят из компонентов вторичной переработки, в которых нет ценных веществ.

Соевые продукты могут вызывать аллергию, особенно у детей, потому популярное детское питание на их основе лучше оставить на полке в магазине. Определить наличие сои в продуктах легко, даже если она не указана в составе – она шифруется индексом Е 479.

Многочисленные исследования ученых доказали, что организм людей, которые регулярно употребляют много сои, стареет гораздо быстрее.