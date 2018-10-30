Сладкая жизнь, или Все, что вам нужно знать о сахаре

На сегодняшний день существует большой выбор сахарозаменителей: стевия, сироп агавы, сироп инулина, эритрит, мальтит, фруктоза, кокосовый сахар, сукралоза, изомальт, ксилит и другие виды. Самый популярный натуральный сахарозаменитель — стевия. Она существует в трех формах: жидкая, в таблетках и порошке. Чаще всего стевия имеет своеобразное послевкусие, которое не всем нравится. Но сейчас есть производители, которые выпускают стевию в жидком виде без металлического привкуса. Некоторые изготовители идут дальше, добавляя своей продукции функциональность. Например, некоторые обогащают стевию инулином. Не путать с инсулином! Инулин — это пищевое волокно, получаемое из корней цикория, которое обладает пребиотическими свойствами; улучшает пищеварение и воздействует на активность полезных бифидобактерий. Жидкий вариант удобен в использовании тем, что быстро растворяется даже в холодной воде, а также его удобно использовать в приготовлении различных блюд (естественно, которые не требуют создания объема, который чаще всего дает сахар). В отличие от сахара стевия не имеет гликемического индекса, а ее калорийность равна нулю.

Помимо стевии сейчас очень популярны такие натуральные подсластители, как кокосовый сахар, сироп агавы или тот же инулин, но уже в виде сиропа (из корней цикория). На полках также можно встретить такой сахарозаменитель, как сукралоза. Это абсолютно безопасный подсластитель, получаемый из сахара и имеющий вкус, подобный ему! Сукралоза, в отличие от сахара, позволяет снизить калорийность блюда, не оказывает воздействия на зубную эмаль, не повышает уровень сахара в крови (ГИ=0), не накапливается в виде жира, так как не участвует в углеводном обмене в организме и полностью выводится из него в течение 24 часов.

Для создания кондитерских изделий стоит обратить внимание на мальтит и изомальт. Оба устойчивы к высоким температурам, имеют низкий гликемический индекс, не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови, подавляют активность кариесогенных бактерий, тем самым защищая зубы от кариеса, а калорийность их в два раза ниже, чем у сахара. Изомальт в основном используют для создания карамели, мальтит — для придания объема выпечке, а также для замены сахара в шоколаде.

Помимо вышеуказанных сахарозменителей сейчас начинает набирать популярность кокосовый сахар. Это натуральный органический продукт, получаемый путем высушивания сока кокосовой пальмы, не подвергавшегося какой-либо технологической обработке. Он содержит сахарозы всего 70–80% и обладает более низким гликемическим индексом. (ГИ=55 по данным исследований Университета Сиднея). Кстати, кокосовый сахар признан самым экологичным натуральным подслащивающим ингредиентом в мире.