Новый год надо встречать радостно, провожая старый год всевозможными вкусными и полезными продуктами. Рассказываем вам о новинках, которые можно съесть или выпить, пока не наступил 2018-й, и продолжать наслаждаться ими в следующем году.

ЗОЖ-бургер

Сеть ресторанов Black Star Burger и бренд систем для контроля уровня глюкозы в крови OneTouch® представили в Москве новый диетический ЗОЖ-бургер. Он разработан с учетом основных рекомендаций по здоровому питанию, в том числе с учетом рациона питания людей с избыточным весом и диабетом. Создатели ЗОЖ-бургера поставили перед собой непростую задачу — создать бургер с низкой калорийностью, большим количеством овощей, при этом сохранив их уникальную сочность и вкус. Сыр для жарки «Четук»

Как известно, Кавказ славится своими сырными традициями и рецептами сыров, которые в этом гостеприимном крае получаются особенными у каждой хозяйки. Четук — небольшой поселок в Республике Адыгея, в честь которого и назван новый рецепт сыра. Он прекрасно подходит для употребления и «просто так», и в составе различных блюд, например салатов. А самое главное, Четук идеально использовать для жарки! Четук «Умалат» это: мягкий сыр с кисломолочным вкусом и нежной консистенцией и натуральный продукт — производится только из отборного молока без каких-либо добавок. Новогодний «Боржоми»

«Боржоми» впервые запустил праздничную серию. И правильно сделал. Предновогоднее время наполнено массой приятных мгновений, благодаря которым создается особое приподнятое настроение. Зачастую для того, чтобы моментально погрузиться в предпраздничную атмосферу, достаточно буквально одного взгляда на что-то красивое. И даже вода, «одетая» в оригинальную упаковку, способна вдохновить на нечто большее. Ну и конечно, все знают, что «Боржоми» — ваш большой друг, как во время праздничного застолья, так и 1 января. Сочные рецепты — обновление!

Важно отметить, что рецептура сочной курочки от «МАГГИ На Второе» стала еще вкуснее, а выраженность вкуса натуральных овощей, трав, специй — более сбалансированной. В составе продуктов «На Второе» используются только знакомые вам ингредиенты – например, овощи, травы, специи, без добавления усилителей вкуса и консервантов. Новые рецептуры подобраны таким образом, что специй и трав достаточно на оба способа приготовления, блюда всегда получатся вкусными – с полноценным гарниром или без. Также мы сократили количество соли в своих продуктах, что является важным вкладом в здоровье наших потребителей. В ассортименте «МАГГИ На Второе» для сочных рецептов представлено 9 наименований продуктов, а с новым большим пакетом для запекания потребителям предлагается еще больше интересных и сбалансированных идей для запекания курочки или мяса с разнообразными гарнирами на каждый день. Потребителей ждет еще больше рецептов с различными овощами или популярными крупами на упаковке, а также на сайте в разделе «МАГГИ На Второе для сочных рецептов».

Милка SnowBalls

Мilka SnowBalls — это четыре узорчатых шарика из молочного шоколада с нежнейшей кремовой начинкой внутри — божественно вкусное новогоднее лакомство от Milka, которое принесет незабываемые удовольствие и радость вашим детям! Для удобства поедания этой вкусняшки в набор входят две ложечки. Milka Snowballs уже завоевала сердца миллионов людей, и теперь это лакомство доступно в России, но доступно оно только под канун Нового года. Состав Milka Snowballs: сахар, растительные жиры (пальмовые, ши), сухое обезжиренное молоко, масло какао, тертое какао, сухая сыворотка (из молока), масло, молоко, эмульгаторы, фундук и ароматизаторы. Rich Crystal — стильное решение для вечеринки

Новая дизайнерская бутылочка Rich Crystal идеально украсит праздничную вечеринку.

Чтобы подчеркнуть многогранный вкус сока, бренд в сотрудничестве со знаменитым дизайнером Карима Рашидом разработал особые правила подачи, которые меняют традиционное представление о соке. Вдохновленный кристаллом льда, совершенным в своей простоте и изяществе сверкающих граней, он создал идеальную форму для великолепного вкуса сока Rich. Сверкающая, как кристалл, стеклянная бутылочка, украшенная яркой трубочкой, дольками свежих фруктов, мятой и специями, великолепно завершает образ. Rich Crystal — стильное решение для новогодней вечеринки. Пирамидки Lipton c ягодами и фруктами