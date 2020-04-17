Ускорение процесса старения и другие скрытые опасности белковых диет, о которых вам надо знать
Белковые диеты сегодня – один из популярных способов похудения. Замечено, что их соблюдение ведет к быстрому уменьшению жировых отложений. Причем считается, что при этом сохраняется мышечная ткань. Но следует понимать, что организму при отсутствии или дефиците физических нагрузок большое количество мышц иметь совсем не выгодно. Поэтому главное условие для роста и удержания их объема мышц – это не столько количество белка, сколько регулярные занятия спортом и силовые тренировки. Если эти условия не соблюдаются, белковые диеты могут быть даже опасны.
В чем суть белковых диет
Во всех белковых диетах (как, впрочем, и кетогенных) увеличен процент белка и практически исключены углеводы (основные поставщики глюкозы). При этом мышцы и мозг переходят на неестественный для них источник получения энергии. Вместо глюкозы они начинает использовать кетоновые тела. В качестве их поставщиков начинает активно использоваться и жир. При этом может нарушиться выработка инсулина. А это, в свою очередь, может привести к избыточному производству кетонов. Избыток кетонов сильно закисляет кровь и может спровоцировать развитие кетоацидоза. Такое развитие событий особенно вероятно у людей с сахарным диабетом и с другими нарушениями выработки инсулина и чувствительности к нему рецепторов.
Белковые диеты могут различаться по продолжительности (от 5 дней до месяца и более) и составу продуктов. Чаще всего они состоят из животных белков (мясо, рыба, творог и другие молочные продукты, яйца) с добавлением небольшого количества овощей или фруктов. Практически исключаются сложные углеводы в виде круп и мучных изделий.
Особенностями таких диет является несбалансированность нутриентов и других веществ. Каких-то веществ поступает слишком много (белок, холестерин, минеральные соли, химические вещества), а каких-то катастрофически не хватает (клетчатки, энзимов, некоторых витаминов, особенно витамина С, природных антиоксидантов). Создаются условия для развития заболеваний или обострения уже имеющихся. Так, избыточное поступление холестерина с животными продуктами ведет к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний или обострению уже имеющихся. Избыток минеральных солей увеличивает риск их отложения в почках, костях, суставах. Поэтому такие диеты противопоказаны людям с нарушениями работы почек и страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
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Дефицит клетчатки, энзимов и некоторых витаминов при белковых диетах ухудшает работу желудочно-кишечного тракта. Это ведет к развитию дисбактериоза с ростом вредной гнилостной микрофлоры, плохому перевариванию и усвоению питательных веществ и антиоксидантов, снижает активность иммунной системы. Поэтому белковые диеты не подходят для людей с гастритами, хроническими запорами, людей с желчекаменной болезнью, часто болеющих простудными и инфекционными заболеваниями. При недостаточном количестве клетчатки и закислении внутренних сред организма, сокращается количество полезной микрофлоры, которая тоже помогает, в том числе, нашей иммунной системе защищать от любых инфекций и рака.
Также стоит знать, что даже у практически здоровых людей (которых в наше время не так уж и много), при длительном соблюдении белковой диеты организм «забывает», как расщеплять углеводы и утилизировать глюкозу. Поэтому возрастает вероятность резкого повышения уровня сахара в крови и резистентности к инсулину с последующим развитием сахарного диабета.
Белковая диета – режим питания, основанный на сокращении углеводов, жиров и увеличении количества белков в рационе. Казалось бы, все очень логично. Но для начала давайте разберемся в каких случаях нужно включить большее количество продуктов, содержащих протеин, в свой рацион? Прежде всего тогда, когда вы белка недоедаете по тем или иным причинам.
Суточная норма потребления белка – около 12-15% от суточной калорийности. И в случае похудения она не меняется. В большей степени нужно корректировать пропорции углеводов и жиров в рационе. А вот если вы решили дополнительно усиленно заняться спортом, тогда вполне можно увеличить норму белка до 20% от суточной калорийности. Дополнительная порция протеина понадобится вам и для получения энергии, и для строительства мышечной ткани.
Важно пересмотреть баланс белков и тем людям, которые страдают хроническими заболеваниями ЖКТ, например, со сниженной кислотностью желудка, дисфункцией поджелудочной железы, пищевой непереносимостью. В этом случае часть съеденного белка попросту пройдет транзитом. Норма протеинов должна быть около 20% от калорийности рациона. Во время похудения многие любят увеличивать количество белковой пищи в рационе. Действительно, она дает долгое ощущения сытости, на ней можно вполне комфортно худеть, не испытывая чувства голода.
Какие подводные камни и скрытые опасности есть у белковых диет
Изменение рН внутренней среды
Многие думают, что дополнительная порция белка всегда идет на строительство мышечной ткани. Это не так! Утверждение верно, если вы занимаетесь спортом. В отсутствие физической нагрузки, при снижении количества углеводов, которые обычно используются как источник энергии, белки пойдут на энергетические нужды. В этом случае в процессе окисления белков до сахаров будет образовываться много побочных кислых продуктов. Это может привести к смещению рН внутренней среды в кислую сторону. И в данном случае снизится скорость всех обменных процессов в организме. Безусловно, это отразится на вашем похудении. Вначале диеты вы вроде бы стремительно теряли вес, а потом все – плато… А вернувшись к привычному режиму питания, вы вновь его наберете, причем достаточно быстро.
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Закисляющий эффект белковых продуктов можно снизить, если употреблять их с большим количеством некрахмалистых овощей, корнеплодов и зелени. По объему их порция должна быть в три раза больше порции мяса или бобовых.
Нарушение деятельности выделительной системы
Жиры и углеводы наш организм может откладывать про запас. А вот белки, увы, нет. Продукты его распада выводятся через почки. При сильном повышении уровня белка в рационе количество этих продуктов увеличивается и есть шанс, что почечная фильтрация с подобной нагрузкой не справится. Это чревато развитием различных заболеваний – от закупорки почечных канальцев до хронической почечной недостаточности.
Подвох здесь заключается в том, что нарушение работы почек может вообще себя никак не проявлять долгое время. Из неочевидных признаков – отеки, уменьшится количество выделяемой мочи, появятся тянущие неприятные ощущения в области поясницы. Диагноз можно поставить только после обследования. Предугадать, кто может столкнуться с такими нарушениями, а кто – нет, очень сложно. Но вероятность того, что функции почек будут нарушены при длительном питании с завышенной дозой белка, высока.
Ускорение процессов старения
Касается это не всех белков, а по большей части тех, которые содержат аминокислоты метионин (незаменимая) и цистеин. Геронтологи советуют свести к минимуму употребление продуктов с большим содержанием данных веществ. Очень важно следовать этой рекомендации людям после 40 лет. С чем это связано? Эти аминокислоты запускают особые молекулярные механизмы, ускоряющие рост и деление клеток. Казалось бы, чего здесь плохого, наоборот, усиливается обновление и омоложение. Однако если клетки нашего тела начинают делиться слишком быстро и работать слишком хорошо, это ускоряет их изнашивание. То есть, если мы перестаем расти, то те механизмы, которые этот процесс стимулируют, начинают работать на старение. Так что лучше их не стимулировать. И еще один важный момент – данные аминокислоты ускоряют деление всех клеток организма, в том числе и раковых. Это повышает риски развития онкологии.
Полностью убрать из рациона продукты с метионином мы не можем, так как эта кислота незаменима. Но важно соблюдать умеренность в их потреблении. Метионин содержится в твороге, сыре, красном мясе, темном мясе птицы и некоторых видах рыбы (карп, треска). Цистеин синтезируется в нашем организме, так что продукты с его содержанием можно и вовсе минимизировать. Эта аминокислота содержится в свинине, курином желтке и темном мясе птицы.
Самым лучшим способом для похудения и сохранения здоровья будет питание с исключением добавленного сахара и высоким содержанием сложных углеводов. В качестве сладостей следует использовать природный сахар - фруктозу и сахарозу - в сладких ягодах, фруктах и сухофруктах, натуральный мёд. А также не забывать о регулярных физических нагрузках, достаточном количестве воды и правильном режиме сна и отдыха.
Фото: freepik, depositphotos
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