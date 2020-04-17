Ускорение процесса старения и другие скрытые опасности белковых диет, о которых вам надо знать

Закисляющий эффект белковых продуктов можно снизить, если употреблять их с большим количеством некрахмалистых овощей, корнеплодов и зелени. По объему их порция должна быть в три раза больше порции мяса или бобовых.

Нарушение деятельности выделительной системы

Жиры и углеводы наш организм может откладывать про запас. А вот белки, увы, нет. Продукты его распада выводятся через почки. При сильном повышении уровня белка в рационе количество этих продуктов увеличивается и есть шанс, что почечная фильтрация с подобной нагрузкой не справится. Это чревато развитием различных заболеваний – от закупорки почечных канальцев до хронической почечной недостаточности.

Подвох здесь заключается в том, что нарушение работы почек может вообще себя никак не проявлять долгое время. Из неочевидных признаков – отеки, уменьшится количество выделяемой мочи, появятся тянущие неприятные ощущения в области поясницы. Диагноз можно поставить только после обследования. Предугадать, кто может столкнуться с такими нарушениями, а кто – нет, очень сложно. Но вероятность того, что функции почек будут нарушены при длительном питании с завышенной дозой белка, высока.

Ускорение процессов старения

Касается это не всех белков, а по большей части тех, которые содержат аминокислоты метионин (незаменимая) и цистеин. Геронтологи советуют свести к минимуму употребление продуктов с большим содержанием данных веществ. Очень важно следовать этой рекомендации людям после 40 лет. С чем это связано? Эти аминокислоты запускают особые молекулярные механизмы, ускоряющие рост и деление клеток. Казалось бы, чего здесь плохого, наоборот, усиливается обновление и омоложение. Однако если клетки нашего тела начинают делиться слишком быстро и работать слишком хорошо, это ускоряет их изнашивание. То есть, если мы перестаем расти, то те механизмы, которые этот процесс стимулируют, начинают работать на старение. Так что лучше их не стимулировать. И еще один важный момент – данные аминокислоты ускоряют деление всех клеток организма, в том числе и раковых. Это повышает риски развития онкологии.

Полностью убрать из рациона продукты с метионином мы не можем, так как эта кислота незаменима. Но важно соблюдать умеренность в их потреблении. Метионин содержится в твороге, сыре, красном мясе, темном мясе птицы и некоторых видах рыбы (карп, треска). Цистеин синтезируется в нашем организме, так что продукты с его содержанием можно и вовсе минимизировать. Эта аминокислота содержится в свинине, курином желтке и темном мясе птицы.

Самым лучшим способом для похудения и сохранения здоровья будет питание с исключением добавленного сахара и высоким содержанием сложных углеводов. В качестве сладостей следует использовать природный сахар - фруктозу и сахарозу - в сладких ягодах, фруктах и сухофруктах, натуральный мёд. А также не забывать о регулярных физических нагрузках, достаточном количестве воды и правильном режиме сна и отдыха.