Арахис, кешью и еще 7 полезных орехов, которые вам стоит добавить в свой рацион

Главное, что не все орехи на самом деле орехи. К семейству ореховых относятся грецкий орех, черный и кария. Интересно, что плоды ореховых орехами как раз и не являются – в ботанике под орехом понимают невскрывающийся плод в оболочке, внутри которого находится ядро или семя. По этому критерию орехами считаются только лещина и фундук. Однако и лещина, и фундук прописаны в семействе березовых, каштан – буковых, а арахис – так вообще боб. Даже кокосовый орех не орех вовсе, а семечко пальмы, как и кедровый орех – семечко кедра. Круче всех миндаль – это косточка. Словом, все очень запутано. Вот например, акадамия. От лесного не отличишь.
В кулинарии на эти тонкости внимания не обращают. Настоящие и псевдоорехи люди используют в пищу уже тысячи лет. Этот продукт отлично насыщает благодаря высокой калорийности, почти всегда готов к употреблению и отлично сохраняется из-за индивидуальной упаковки – скорлупы. Небольшой горсти орехов в сутки вполне достаточно, чтобы насытить организм всеми питательными веществами. Орехи станут прекрасным перекусом в течение дня и восстановят силы.
Топ-7 ореховых разновидностей
Грецкие
Самые популярные в России – грецкие орехи. Вопреки названию, происходят они из Азии. Просто завезли их к нам греческие негоцианты. В состав входит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, витамины групп А, В, Е, С, микроэлементы, Fe, Co, Zn, K, Mg, Ca, I, P. Благодаря такому количеству разных полезностей грецкий орех рекомендуется употреблять в пищу всем, а особенно при анемии, для укрепления иммунитета, улучшения памяти и нормализации артериального давления. Грецкие орехи могут заменить мясо для вегетарианцев — белок орехов легче усваивается, чем белок бобовых.
Арахис
Арахис – это родственник гороха и фасоли. В нем содержится множество антиоксидантов, которые помогают улучшить состав крови, зрение и память, особенно если есть его сырым, с красной шкуркой.
Фундук
Пожалуй, самый широкодоступный в России источник витаминов В, которые поддерживают нормальную работу центральной нервной системы, способствуют улучшению обмена веществ предупреждают раннее старение организма.
Кешью
Самый низкокалорийный из всех орехов. Зато в нем много клетчатки, углеводов, витаминов и микроэлементов, которые помогают наладить работу многих внутренних органов в нашем организме. Исследования показали, что в состав кешью входит проантоцианидин, которое действует как стоп-кран для растущих раковых клеток.
Кедровые орешки
Родом из Сибири. В кедровых орехах полезны практически все их части – от ядер до скорлупы и смолы. И все они обладают уникальным набором минеральных элементов, витаминов и других полезных веществ, которые в совокупности придают сибирякам здоровья. Жиры, белки и аминокислоты, входящие в кедровые орешки, легкоусвояемые, они полезны для детей, стариков и беременных женщин.
Фисташки
Выделяются высоким содержанием витамина Е и необычным внешним видом. В Китае фисташку называли «счастливый орех», очевидно, потому, что трещинка между скорлупками плода похожа на улыбку. Собирают орешки ночью, так как днём листья фисташковых деревьев выделяют эфирные масла, от которых кружится голова. Фисташки вполне диетическая еда, подходят даже для худеющих: в ней самое высокое содержание пищевой клетчатки — почти такое же, как в овсянке.
Миндаль
Миндаль внешне похож на персиковую косточку. Бывает двух видов –горьким и сладким, без типичного миндального вкуса. Есть миндаль стоит только жареным, в сыром он содержит ядовитые вещества. Также активно используется в кулинарии, причем не только в десертам, но и при например, жарении рыбы.
О вкусах не спорят
Сегодня на прилавках можно найти орехи, вкус которых знаком далеко не всем.
Орех пили, или канариум филиппинский.
По виду немного похож на кешью, растет в Юго-Восточной Азии. Интересно, что пили нельзя есть «свежим», сразу после сбора урожая - его надо правильно высушить, причем около 2 месяцев. Сырые орехи напоминают по вкусу тыквенные семечки, а по составу могут удивить высоким процентом полезных жиров. Жареный пили похож на миндаль и часто добавляется в шоколад. В местных ресторанчиках готовят салаты с молодыми ореховыми побегами.
Сибирский кедр имеют много общего и похожи друг на друга, как близкие родственники. Орехи – это семена, которые образуются в шишках, вкусные и с нежным смолистым ароматом. Лучше покупать пиноли в скорлупе, так как очищенные очень быстро окисляются на воздухе. Съешьте их за пару дней или хотя бы храните в морозильной камере.
Макадамия – самый дорогой орех мире, ароматный и с насыщенным сливочным вкусом, растет в Австралии и на Гавайях. Его открыли сравнительно недавно – в середине 19 века и назвали в честь австралийского исследователя. Макадамия – невероятно богатый источник энергии. Только 100 г орехов обеспечат больше 700 кКал.
3 правила орехоедов
- Не стоит увлекаться – 5-10 штук орехов в день вполне достаточно. Речь, конечно, не идет о крошечных кедровых.
- Орехи – достаточно тяжелая для пищеварительной системы еды. Если орехи вызывают у вас дискомфорт, перед употреблением замочите их на несколько часов в воде и поставьте в холодильник. Слейте воду и несколько раз промойте орехи под проточной водой. Можно подсушить орехи в духовке и сложить в закрытую банку, так они могут храниться несколько дней.
- Храните очищенные орехи в холодном месте.
Как известно, орехи – это не только перекус, но и важный ингредиент многих блюд, от простых, как свекольный салат с орехами, до сложносочиненных.
Шампиньоны, фаршированные грецким орехом, шалфеем и клюквой
Вам потребуется:
- 450 г грибов,
- 1/3 чашки грецких орехов,
- 2 зубчика чеснока,
- 1 столовая ложка
- оливкового масла,
- 1/2 чашки лука-шалота,
- 2 столовых ложки шалфея,
- 2 чайные ложки розмарина,
- 0,5 чайной ложки тимьяна,
- морская соль,
- черный молотый перец,
- 0,5 чашки сушеной клюквы,
- 1 чайная ложка винного уксуса,
- 1 столовая ложка натертого твердого сыра,
- 1/4 чашки петрушки.
Как приготовить:
Для начала разогреть духовку до 200 градусов, противень застелить бумагой. Почистить и удалить ножки у шампиньонов. В блендере измельчить грецкие орехи. Нагреть большой сотейник на среднем огне и добавить немного оливкового масла, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанный лук-шалот, измельченные шалфей, розмарин и тимьян. Посолить, поперчить, готовить 5 минут при помешивании. Снять с огня и добавить клюкву и винный уксус. Нафаршировать грибы полученной смесью, посыпать сыром, выпекать 15-20 минут. Перед подачей посыпать петрушкой.
Тест: Юлия Шумилко
Фото: vostock-photo.ru
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