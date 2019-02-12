Арахис, кешью и еще 7 полезных орехов, которые вам стоит добавить в свой рацион

Арахис – это родственник гороха и фасоли. В нем содержится множество антиоксидантов, которые помогают улучшить состав крови, зрение и память, особенно если есть его сырым, с красной шкуркой.

Фундук

Пожалуй, самый широкодоступный в России источник витаминов В, которые поддерживают нормальную работу центральной нервной системы, способствуют улучшению обмена веществ предупреждают раннее старение организма.