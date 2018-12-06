Тили-тили-тесто: печем вкусные пироги по всем правилам

Каждому тесту — свое место
Для пирогов с фруктами и ягодами, особенно замороженными, подойдет слоеное или песочное тесто. Зимой это могут быть слойки с яблоками или грушами, вишневый штрудель из вытянутого теста или русский вариант — дрожжевые пирожки с теми же яблоками или вишней. Для овощной начинки — с картофелем, грибами, капустой — лучше использовать дрожжевое тесто. Кстати, и слоеное тесто можно приготовить постным, замешав на растительном, а не на сливочном масле, или на маргарине. Правда, использование маргарина заметно скажется на вкусе.
Секреты дрожжевого теста:
- Замешивание начинается, как правило, с приготовления опары: чуть теплое молоко или вода смешивается с небольшим количеством сахара, дрожжами и частью муки и оставляется для начала процесса брожения. Затем идут остальные ингредиенты: мука, соль, яйца (по необходимости), сливочное масло.
- Масло вводится в самом конце замешивания и в небольшом количестве, так как жир блокирует работу дрожжей.
- Дрожжевое тесто не любит долгое вымешивание, с ним нужно быть предельно аккуратными и не «забивать» мукой.
- Дрожжевое тесто всегда подходит в теплом месте.
Лайфхак: миску с тестом хорошо затянуть пищевой пленкой или полотенцем и поставить в духовку на 40–50 градусов, так тесто подойдет гораздо быстрее.
А что внутри?
В случае с постным тестом лучше сделать упор на начинку — положить ее больше, так как вкус теста не будет таким выдающимся, как у теста со сливочным маслом и молоком в основе. Раскатывать можно руками, но если необходимо сделать тонкое тесто (именно такое предполагают русские пирожки, в которых больше начинки; с большими пирогами все наоборот), то лучше воспользоваться скалкой. Для более толстого теста можно обойтись без нее и формировать тесто руками.
Кружки можно сделать любыми чашками или стаканами. Купите к Новому году праздничные трафареты и вырезайте ими фигурки, тренируйтесь к празднику. Для готовых основ больших пирогов можно использовать большую тарелку, блюдце.
Как украсить пирожок?
При формировании пирожка и скреплении разных сторон украшение можно соорудить интенсивными защипами — красиво перекрутить и оформить швы. Также из остатков теста можно слепить листочки или цветы, а чтобы они красиво распустились, сделать прорези ножом.
Масло много не бывает
Лайфхак: перед выпечкой смазываем желтком, смешанным с... молоком! Так на пирожках появится красивая золотистая корочка, но при этом они не будут подгорать. Перед нанесением желтковую смесь лучше пробить в блендере (не путать с миксером) для более равномерного распределения. Выпекать лучше всего на пергаменте или на пекарской бумаге — кстати, во французских кондитерских ее используют повторно много раз, вам не придется очищать противень и тратиться на дорогие антипригарные материалы.
Самое главное в хорошем тесте — это... любовь! Наверняка вы не раз замечали: борщ готовите как обычно, а вкус другой?! А еще с работа с тестом дается не каждому, как бы вы ни старались — поэтому тесто и начинку нужно и можно чувствовать и любить. Хороших вам пирогов: вон сколько времени впереди, соберитесь в выходные всей семьей — и вперед!
Текст: Юлия Шумилко
Фото: Shutterstok