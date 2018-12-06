Тили-тили-тесто: печем вкусные пироги по всем правилам

Масло много не бывает

Лайфхак: перед выпечкой смазываем желтком, смешанным с... молоком! Так на пирожках появится красивая золотистая корочка, но при этом они не будут подгорать. Перед нанесением желтковую смесь лучше пробить в блендере (не путать с миксером) для более равномерного распределения. Выпекать лучше всего на пергаменте или на пекарской бумаге — кстати, во французских кондитерских ее используют повторно много раз, вам не придется очищать противень и тратиться на дорогие антипригарные материалы.

Самое главное в хорошем тесте — это... любовь! Наверняка вы не раз замечали: борщ готовите как обычно, а вкус другой?! А еще с работа с тестом дается не каждому, как бы вы ни старались — поэтому тесто и начинку нужно и можно чувствовать и любить. Хороших вам пирогов: вон сколько времени впереди, соберитесь в выходные всей семьей — и вперед!

Текст: Юлия Шумилко

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