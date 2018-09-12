Как отличить съедобные грибы от опасных и другие правила тихой охоты

В лес захватите корзинку или лукошко. Это не только модный аксессуар и залог классных фото в Инстаграм, но и лучший способ сохранить целостность каждого гриба. При использовании пакетов грибы неизбежно сломаются, пластиковые емкости закроют доступ воздуха, а это тоже скажется на качестве собранного продукта. Кроме лукошка, нужна специальная палка для раздвигания кустов и травы, резиновые сапоги и головной убор. Для поиска грибов во времена СССР в НИИ была разработана специальная методика! Алгоритм зависит от типа леса: в посадке нужно идти «гребенкой», когда вы можете ориентироваться по ровным рядам стволов и не пропускать ни одного метра площади. Если лес прозрачный – ходим «волной» или зигзагом.

Мыть или не мыть – вот в чем вопрос…

Дискуссия по этому поводу длится не один век. Представители «старой школы» считают, что мыть нельзя, только чистить. Иначе теряется аромат и аутентичность. Грибы действительно не стоит мыть, но только если вы собираетесь их сушить или замораживать: лишняя влага не даст им хорошо просохнуть, а при замораживании вода превратится в лед. Во всех остальных случаях обработка грибов необходима – вы же не хотите блюдо с песком и насекомыми. Перед запеканием или жаркой грибы следует тщательно промыть, подсушить в сушилке для салатов, а уже после этого переходить к приготовлению.