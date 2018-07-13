Тест: угадаете ли вы фильм по популярному блюду?

Считаете себя знатоком в кино и профи на кухне? А вот это мы сейчас и проверим. Предлагаем пройти наш вкусный тест и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в фильмах. Сможете ли угадать шедевры кинематографа по тому блюду, которое там фигурирует? Только предупреждаем, что в процессе выполнения этого задания вы можете не на шутку проголодаться!