Тест: что вы знаете про Великий пост?

"Вы поститесь?" - все чаще теперь слышится эта фраза. "Да" или "нет" отвечает собеседник. При этом, зачастую, и те, и другие практически ничего не знают о том , что такое пост. Пост - это не ограничение в еде, а переосмысление своих дурных поступков. Пройдите наш тест, может вы узнаете для себя что-то новое и важное. Приступим?