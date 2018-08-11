9 занимательных фактов о куриных яйцах, которые вас удивят

Почти одна польза
Яйца считаются одним из наилучших доступных человеку источников животного белка. Одно яйцо средних размеров весом содержит около 5 грамм протеина. К тому же в каждом яйце есть полный набор витаминов и микроэлементов: витамин А, полезный для кожи, зрения и иммунной системы, витамины B2, B12 и B5 для поддержки энергетического обмена, D, необходимый для усваивания организмом кальция и поддержания здоровья зубов и костей, биотин для ускорения обмена веществ, , а также холин, йод, железо, лютеин, фосфор, селен. Яйца являются богатым источником важных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. В основном в виде докозагексаеновой кислоты (ДГК), которая нужна для мозга и зрения. Единственная ложка дегтя - холестерин. Желток яйца средних размеров содержит почти 200 миллиграммов этого вещества. Но хорошо это или плохо для организма, пока до конца не ясно. Новые исследования доказали, что холестерин, поступающий в организм человека с продуктами питания, незначителен и не оказывает особого влияния на уровень холестерина в крови. Так что ешьте и беспокойтесь.
Интересные факты о яйцах
- Сейчас в мире насчитывается почти 5 миллиардов кур-несушек, что сравнимо с численностью населения Земного шара. Больше всего куриц в Китае.
- Размер куриного яйца зависит от возраста птицы, ее породы, веса и условий питания. Самые крупные яйца несут молодые курицы.
- Цвет яичной скорлупы зависит от окраса курицы и никак не влияет на вкус. Примерно половина всех произведенных в мире куриных яиц – коричневые, а остальные – белые.
- Вкус яйца зависит от корма курицы. По этой причине выбирайте продукцию от кур свободного выпаса или от птиц, выращенных на органических фермах, где курам дают зерно, молодую траву, свежую, чистую иную подкормку и воду. Чтобы улучшить вкус яиц, иногда в корм птицам могут добавить пряности - ароматные перцы, имбирь, пряные травы и ароматную зелень.
- Купленные яйца ни в коем случае не нужно мыть перед помещением их в холодильник на хранение – смоется защитная пленка, покрывающая скорлупу. Делать это нужно непосредственно перед приготовлением и обязательно теплой водой.
- Чем свежее яйца, тем хуже они чистятся, но если вы добавите в воду немного соли, уксуса или соды, этой проблемы можно избежать. Другой способ - за 2 минуты до конца варки достаньте яйца из кастрюли и слегка побейте ложкой по бокам, чтобы скорлупа треснула, а потом верните их в кипяток.
- Больше всего яиц едят в Мексике, затем идет США, Франция, Португалия и Индия.
Тест на свежесть
Чтобы проверить яйцо на свежесть, опустите его в высокую емкость с водой. Если яйцо не первой свежести, оно встанет на дно, тупым концом вверх (с тупой стороны в яйце есть воздушная полость, которая со временем становится больше). Если яйцо свежее, оно ляжет на бок на дне.
Начальный уровень: глазунья в луковых кольцах
Яичница занимает одно из первых мест как самое популярное и простое блюдо. Классическую глазунью приготовит любой школьник — яйца разбиваются в чашку, а потом аккуратно выливаются в сковороду с маслом. Однако и здесь можно внести немного творчества.
Вам понадобится:
- 3 крупных яйца,
- 1 луковица,
- оливковое масло,
- соль, перец и другие приправы,
- свежая зелень.
Приготовление:
Луковицу разрежьте на кольца. Возьмите самые широкие, можно по 2 слоя. Разогрейте в сковороде оливковое масло и обжарьте кольца до появления золотистой корочки. В каждое кольцо влейте по одному яйцу так, чтобы желток остался целым и не растекся. Добавьте соль, перец, приправы. Готовьте как обычную глазунью, перед подачей посыпьте зеленью.
Элементарный уровень: яйца-кокот
Вам понадобится:
- 2 яйца,
- 5 ст.л. жирных сливок,
- сливочное масло,
- сыр (лучше козий),
- соленый лосось,
- зелень по вкусу, соль.
Приготовление:
Формочки-коктницы смазать сливочным маслом, выложить нарезанную рыбу, кусочки сыра и посыпать порубленной зеленью. Влить сливки и яйца, сохраняя желток целым. Приправить солью и перцем и еще немного полить сливками. Поставить формочки в большую форму для запекания с бортами, налив в нее 1 см воды. Запекать 10-12 минут при 180С. Надо отметить, что «кокот» - это способ приготовления (в кокотнице, небольшом горшочке для запекания). А ингредиенты вы можете варьировать на свой вкус.
Средний уровень: шакшука
Это, пожалуй, самое известное ближневосточное блюдо, которое готовят в Израиле и странах Магриба. База у всех одна - яйца, приготовленные в особом соусе из томатов, перца и лука. Отличаются рецепты лишь фирменными пряностями (кумин, шафран, кинзу и семена кориандра, лавровый лист).
Вам понадобится:
- 3 яйца,
- 2-3 спелых томата,
- 1 сладкий красный или желтый перец,
- соль, молотый черный перец,
- 1/2 ч.л. сахара,растительное масло,
- 1 луковица,
- немного сухого чили, кумин
- другие специ
Приготовление:
Порезать лук, томаты, перец. Щепотку кумина (не молотого) обжарить на сухой сковороде до потрескивания и появления интенсивного запаха. Влить масло и сразу добавить овощи. Помешивая, готовить 2-3 минуты. Убавить огонь, влить немного воды и томить 6-7 минут, пока вода не испарится почти полностью. Вбить яйца, приправить солью и перцем и готовить еще 10 минут на слабом огне под закрытой крышкой.
Продвинутый уровень: яйца-пашот
Тест на мастерство, приготовление требует ловкости рук и внимания.
Вам понадобится:
- 2 свежих, очень холодных яйца,
- 1 л воды,
- 1 ст.л. уксуса (лучше брать рисовый, он не отражается на вкусе).
Приготовдение:
Чем свежее яйца, тем лучше результат. Свежий белок более упругий, лучше держит форму. Вскипятить воду, убавить огонь. В едва кипящую, с только начинающимися пузырьками воду влить уксус. Яйца по одному разбить в чашку и выпустить в воду. Оставить в воде на 3 минуты, на очень слабом огне, почти без кипения, можно накрыть крышкой. Затем вынуть, погрузить в подготовленную подсоленную воду и тут же слить ее.
К сожалению, почти у каждой девушки мечты разбиваются о реальность - нервное собирание лохмотьев белка в уксусную воронку. Можно попробовать вспомогательные средства. Например, смазать небольшой полиэтиленовый пакетик изнутри сливочным маслом и разбить в него яйцо. Стянуть края пакета резинкой как можно ближе к содержимому — так у яйца будет больше шансов сохранить свою форму — и варить в течение 4 минут 20 секунд, держа пакет с яйцом так, чтобы он не касался дна.
Для эстетов существует так называемая пашотница, она же «ежик», которая похожа на небольшую шумовку, повторяющую форму яйца. Белок в ней должен сохранить форму и яйцо получится близким к идеалу. Эту пашотницу надо смазать сливочным маслом, разбить туда яйцо, опустить в едва кипящую воду и варить 3,5 минуты.
Чтобы повысить самооценку, надо знать, что сегодня в ресторанах яйца-пашот готовят при при помощи вакуума и аппарата, поддерживающего температуру в емкости с водой одинаковой на протяжении длительного времени. В воду с температурой 64 градуса, которую поддерживает специальный циркулятор, опускают яйца на 50 минут. Потом помещают в холодную воду и чистят. Так что никакого волшебства.
Просто надо знать: яйца - бенедикт
Блюдо на завтрак, представляющее собой бутерброд из двух половинок булочки (английского маффина) с яйцами очень близкими по приготовлению к яйцам пашот, ветчиной или беконом и голландским соусом. Популярно в Соединенных Штатах Америки.
Существует несколько версий возникновения этого блюда: так например, в интервью для журнала The New Yorker брокер Лемюэль Бенедикт утверждал, что зашел в отель Уолдорф-Астория. надеясь найти лекарство от утреннего похмелья и заказал «тосты с маслом, вареными яйцами, беконом и голландским соусом». Оскар Чирки, метрдотель ресторана, был настолько впечатлен таким блюдом, что предложил его на завтрак и обед, заменив тосты с ветчиной на английскую булочку с беконом.
Есть еще версия. Шеф-повар ресторана Delmonico’s в Нью-Йорке для своих частых и любимых посетителей мистера и миссис Бенедикт однажды, по их просьбе «приготовить что-то новенькое» создал это блюдо: вареные яйца на тосте с тонким ломтиком ветчины, голландским соусом и трюфелями сверху. Яйца кстати, могут быть разной степени варки, но в основном это пашот.
Кстати, несмотря на различие мнений, яйца Бенедикт стали готовить из яиц пашот и голландского соуса в лучших ресторанах Парижа, что дает право называть их традиционно французским блюдом.
Вопрос века
Скажите, у вас хоть раз получалось сварить яйца так, как надо: всмятку, "в мешочек", в крутую. Наверняка, многие покупали или брали в аренду (для интереса) яйцеварку, но... Наши эксперты повара дарят вам инструкцию. Главное знайте: яйца всмятку варятся 2-3 минуты; яйца «в мешочек» — 5-6 минут; яйца вкрутую — 8-9 минут. Но это не самое главное - главное - процесс подготовки. Прежде, чем вы соберетесь варить яйца вытащите их хотя бы на 10- 15 минут из холодильника. Пусть постоят при комнатной температуре.
Потом яйца надо выложить в ковш и залить поверху теплой, чуть горячей водой. На каждое яйцо высыпьте 1\2 ч.л. соли.
Включите конфорку и, когда она нагреется смело ставьте на нее ковш и варите столько - сколько предписано с момента закипания.
Затем поставьте ковш под струю холодной воды(кипяток не надо сливать, он вытечет) и подождите пока яйца окажутся в холодной воде на минут 10. Все готово!
Текст: Юлия Шумилко
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