9 занимательных фактов о куриных яйцах, которые вас удивят

Тест на мастерство, приготовление требует ловкости рук и внимания.

Вам понадобится:

2 свежих, очень холодных яйца,

1 л воды,

1 ст.л. уксуса (лучше брать рисовый, он не отражается на вкусе).

Приготовдение:

Чем свежее яйца, тем лучше результат. Свежий белок более упругий, лучше держит форму. Вскипятить воду, убавить огонь. В едва кипящую, с только начинающимися пузырьками воду влить уксус. Яйца по одному разбить в чашку и выпустить в воду. Оставить в воде на 3 минуты, на очень слабом огне, почти без кипения, можно накрыть крышкой. Затем вынуть, погрузить в подготовленную подсоленную воду и тут же слить ее.

К сожалению, почти у каждой девушки мечты разбиваются о реальность - нервное собирание лохмотьев белка в уксусную воронку. Можно попробовать вспомогательные средства. Например, смазать небольшой полиэтиленовый пакетик изнутри сливочным маслом и разбить в него яйцо. Стянуть края пакета резинкой как можно ближе к содержимому — так у яйца будет больше шансов сохранить свою форму — и варить в течение 4 минут 20 секунд, держа пакет с яйцом так, чтобы он не касался дна.

Для эстетов существует так называемая пашотница, она же «ежик», которая похожа на небольшую шумовку, повторяющую форму яйца. Белок в ней должен сохранить форму и яйцо получится близким к идеалу. Эту пашотницу надо смазать сливочным маслом, разбить туда яйцо, опустить в едва кипящую воду и варить 3,5 минуты.

Чтобы повысить самооценку, надо знать, что сегодня в ресторанах яйца-пашот готовят при при помощи вакуума и аппарата, поддерживающего температуру в емкости с водой одинаковой на протяжении длительного времени. В воду с температурой 64 градуса, которую поддерживает специальный циркулятор, опускают яйца на 50 минут. Потом помещают в холодную воду и чистят. Так что никакого волшебства.

Просто надо знать: яйца - бенедикт