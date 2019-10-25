Бананы, морская капуста и еще 7 доступных продуктов, которые спасут вас от осенней хандры

Перец не просто приправа для тех, кто любит пикантные блюда и острый вкус. Оказывается, это самый что ни на есть эффективный «подниматель» настроения. Потому чем больше в ваших блюдах острого перца, тем вы будете счастливее и спокойнее. Все дело в волшебном ингредиенте капсаицине, которого в этом продукте в избытке – он стимулирует нервные окончания во рту, в результате чего вы чувствуете жжение, это ощущение запускает выработку эндорфинов в мозгу, благодаря которым ваше настроение неизбежно ползет вверх. Однако помните, лучшее – враг хорошего, потому принцип умеренности и разумности не отменяется.

Шоколад