Бананы, морская капуста и еще 7 доступных продуктов, которые спасут вас от осенней хандры
Бананы
Пожалуй, самый известный продукт из серии тех, что неизбежно поднимут вам настроение. Посоперничать с ним может разве что шоколад. И репутация бананов вполне заслуженна. Все дело в том, что в них содержится алкалоид харман, способный вызвать чувство эйфории, а также витамин В6 и серотонин, обладающие схожими свойствами. Потому если вы часто чувствуете подавленность и хроническую усталость, включите бананы в свой ежедневный рацион: ешьте их на завтрак, и заряд бодрости и хорошего настроения на весь день вам обеспечен.
Морская капуста
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Один из главных витаминов, которые отвечают за хорошее настроение, – витамин В6, и именно его в морской капусте просто в избытке. Механизм прост: в наших надпочечниках вырабатывается адреналин, ответственный за то, насколько бодрыми мы себя чувствуем. Чем его меньше, тем более утомленными мы себя ощущаем. Морская капуста и витамин В, содержащийся в ней, нормализуют работу надпочечников, выработка адреналина приходит в норму, мы чувствуем себя бодрее и счастливее.
Сыр
Этот вкусный деликатес содержит не только жир, но и огромное количество белка, который ответствен за улучшение обмена веществ и восстановление сил. Но не в этом сила данного продукта: любые виды сыров содержат фенилэтиламин, триктамин и тирамин – главные антистресс-кислоты, благодаря которым настроение поднимается уже после одного кусочка данного продукта.
Гречка
Фото: vostock-photo
В гречке не только много клетчатки, но и трипофана, который, как уже говорилось выше, способствует выработке серотонина (гормон, отвечающий за хорошее настроение). Кроме того, гречка нормализует уровень сахара в крови, что также благотворным образом сказывается на бодрости, ведь именно от него зависит уровень инсулина, доставляющего трипофан в мозг, где тот и перерабатывается в серотонин. Видите, все взаимосвязано.
Яйца
Фото: vostock-photo
Яйца – подлинный кладезь витаминов и микроэлементов, таких как витамины А и группы В, трипофан, каротин и ценные жирные кислоты – этот комплекс полезных веществ создан специально, чтобы поднять вам настроение. Причем эффективно справляются с этой задачей не только отварные яйца, но и жареная яичница-глазунья. Но не забывайте, что рекомендованная ВОЗ суточная норма – не более двух штук в день, так как в яичном желтке содержится большое количество холестерина.
Острый перец
Фото: vostock-photo
Перец не просто приправа для тех, кто любит пикантные блюда и острый вкус. Оказывается, это самый что ни на есть эффективный «подниматель» настроения. Потому чем больше в ваших блюдах острого перца, тем вы будете счастливее и спокойнее. Все дело в волшебном ингредиенте капсаицине, которого в этом продукте в избытке – он стимулирует нервные окончания во рту, в результате чего вы чувствуете жжение, это ощущение запускает выработку эндорфинов в мозгу, благодаря которым ваше настроение неизбежно ползет вверх. Однако помните, лучшее – враг хорошего, потому принцип умеренности и разумности не отменяется.
Шоколад
Фото: vostock-photo
О том, что шоколад – великолепный (и, признаться, очень вкусный) антидепрессант, наверное, знают уже все, особенно женщины. Все потому, что в какао-бобах, из которых и готовят шоколад, содержится вещество под названием фенилэтиламин, способствующее выработке гормонов счастья эндорфинов. Кроме того, в бобах большое количество магния, ответственного за успокоение нервной системы, а значит, и за снятие стресса. Однако помните, что выбирать надо темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов – в молочном больше сахара, чем полезных веществ.
Орехи
Фото: vostock-photo
Орехи богаты огромным количеством ценных омега-3 жирных кислот, которые необходимы не только для сохранения красоты и молодости, но и для правильной работы головного мозга и профилактики осенней хандры. Кроме того, в них есть такие полезные вещества, как витамины группы В, в частности В6, селен и трипофан, также ответственные за поддержание хорошего настроения.
Пряности
Фото: vostock-photo
Бадьян, кардамон, мускатный орех, корица, гвоздика – эти специи считаются главными спутниками хорошего настроения. Их сладкий аромат способен согреть в непогоду и на время забыть о проблемах. Отдельно специи есть, конечно, нельзя, но никто и не настаивает на этом. Добавляйте их в выпечку или горячие напитки – добавляйте их в глинтвейн, грог или самый обычный чай. Но помните о главном правиле – умеренность во всем, ведь злоупотребление специями может вызвать аллергическую реакцию.
Фото: vostock-photo
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