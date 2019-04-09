Спринг-ролл с креветками, мини-морковь и еще 6 вариантов снеков для полезного перекуса

Правильный перекус должен соответствовать основным принципам выбранной вами системы питания и не содержать вредных для здоровья ингредиентов. В идеале он должен отличаться высоким содержанием белков и углеводов – это поможет вам забыть о чувстве голода. Только учтите, что по калориям и размеру порции он должен быть меньше основного приема пищи. Идеальным вариантом станут снэки. Они могут быть сладкие или сытные, их можно купить или приготовить самостоятельно – решать только вам. Но если вы выбираете второе, Passion.ru подобрал для вас 8 рецептов – от очень простых до ресторанных, которыми с нами поделился известный московский шеф.

Протеиновые батончики

Что нужно на 12 штук:

2 ст. л. шоколадной крошки (только горький шоколад с высоким содержанием какао)

1 1/3 стакана яичного белка

¼ стакана ванильно-миндального молока (обязательно без сахара)

70 г кокосовой муки

¾ стакана миндального масла

2/3 стакана меда

1 ст. л. ванильного экстракта

щепотка соли

Как приготовить:

Шаг 1. Растопите на водяной бане миндальное масло, добавьте мед и перемешайте до однородности. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте еще раз.

Шаг 2. В глубокой миске смешайте белки, щепотку соли и кокосовую муку.

Шаг 3. Смешайте белково-мучную смесь и миндальное масло с медом. Добавьте молоко и вымесите сухое, густое тесто.

Шаг 4. Смешайте тесто с шоколадной крошкой. Распределите по пергаментной бумаге и уберите тесто на 2 часа в холодильник. Затем разрежьте тесто на ломтики – батончики готовы.

Батончики из банана и цукини