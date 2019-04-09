Спринг-ролл с креветками, мини-морковь и еще 6 вариантов снеков для полезного перекуса

Правильный перекус должен соответствовать основным принципам выбранной вами системы питания и не содержать вредных для здоровья ингредиентов. В идеале он должен отличаться высоким содержанием белков и углеводов – это поможет вам забыть о чувстве голода. Только учтите, что по калориям и размеру порции он должен быть меньше основного приема пищи. Идеальным вариантом станут снэки. Они могут быть сладкие или сытные, их можно купить или приготовить самостоятельно – решать только вам. Но если вы выбираете второе, Passion.ru подобрал для вас 8 рецептов – от очень простых до ресторанных, которыми с нами поделился известный московский шеф.
Протеиновые батончики
Что нужно на 12 штук:
- 2 ст. л. шоколадной крошки (только горький шоколад с высоким содержанием какао)
- 1 1/3 стакана яичного белка
- ¼ стакана ванильно-миндального молока (обязательно без сахара)
- 70 г кокосовой муки
- ¾ стакана миндального масла
- 2/3 стакана меда
- 1 ст. л. ванильного экстракта
- щепотка соли
Как приготовить:
Шаг 1. Растопите на водяной бане миндальное масло, добавьте мед и перемешайте до однородности. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте еще раз.
Шаг 2. В глубокой миске смешайте белки, щепотку соли и кокосовую муку.
Шаг 3. Смешайте белково-мучную смесь и миндальное масло с медом. Добавьте молоко и вымесите сухое, густое тесто.
Шаг 4. Смешайте тесто с шоколадной крошкой. Распределите по пергаментной бумаге и уберите тесто на 2 часа в холодильник. Затем разрежьте тесто на ломтики – батончики готовы.
Батончики из банана и цукини
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно на 16 штук:
- пюре из 2 бананов (чем спелее, тем лучше)
- цукини среднего размера
- ¾ стакана арахисовой пасты или пасты из кешью
- 2 яйца
- 2 ст. л. кленового сиропа
- ½ стакана кокосовой муки
- ½ ч. л. пищевой соды
- ¼ ч. л. корицы
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1/3 стакана шоколадной стружки
Для топинга:
- 1 ч. л. кокосового масла
- 2 ст. л. шоколадной стружки
Как приготовить:
Шаг 1. Цукини очистите и натрите на терке и перемешайте с ореховой пастой, банановым пюре, яйцами, ванильным экстрактом и кленовым сиропом.
Шаг 2. В полученную смесь добавьте кокосовую муку, корицу, соду, соль, кокосовую стружку и еще раз перемешайте.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой, распределите тесто равномерным слоем и выпекайте 30-40 минут.
Шаг 4. Остудите тесто. Сделайте топинг: растопите на слабом огне шоколадную крошку с кокосовым маслом и перемешайте до однородности.
Шаг 5. Полейте топингом тесто и разделите ножом на кусочки.
Мини-морковь с хумусом
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- ¼ стакана хумуса (можно купить в магазине)
- 1 стакан мини-моркови
- кунжутные семечки
- соль, перец, сушеный чеснок
Как приготовить:
Шаг 1. Хумус посолите, немного поперчите и приправьте сушеным чесноком.
Шаг 2. Кунжут слегка обжарьте на сухой сковороде.
Шаг 3. Посыпьте хумус кунжутом. Помойте мини-морковь. Все готово.
Мягкий миндальный сыр
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 200 г сырого миндаля
- 1 зубчик чеснока
- сок ½ лимона
- любимая зелень, соль по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Миндаль замочите в теплой воде на 10-12 часов.
Шаг 2. Когда миндаль разбухнет, пробейте его в блендере с соком лимона, очищенным чесноком и солью в течение 15 минут. В процессе миндаль может сначала прилипать к стенкам, надо перемешивать и затем продолжать взбивать.
Шаг 3. Зелень порубите. Сыр намажьте на хлебцы и посыпьте зеленью.
Эти закуски подойдут для вас, если вы уже эксперт на кухне и хотите приготовить закуски посложнее.
Бомба «Сальса брава»
Что нужно на 4 порции:
- 100 г свинины
- 100 г говядины
- 1 зубчик чеснока
- 80 г репчатого лука
- 300 г картофельного пюре
- 70 г панировочных сухарей
- 2 яйца
- 500 мл масла для фритюра
- 3 ст. л. домашнего соуса айоли
- щепотка перца
Для соуса айоли:
- 100 г оливкового масла
- 50 г желтков
- 1 зубчик чеснока
- щепотка соли
Для соуса «Сальса брава»:
- 40 г вяленых томатов
- 100 г оливкового масла
- 10 г копченой паприки
- 10 г острой паприки
Как приготовить:
Шаг 1. Готовим соус айоли: оливковое масло взбейте вместе с желтками. Зубчик чеснока запеките до готовности. Добавьте в соус и еще раз пробейте.
Шаг 2. Готовим соус «Сальса брава»: все ингредиенты сложите в блендер и пробейте.
Шаг 3. Из свинины и говядины сделайте фарш и обжарьте его с луком и чесноком, а затем тушите 40 минут.
Шаг 4. Охладите и сформируйте шарики, затем оберните в картофельное пюре.
Шаг 5. Подготовьте панировку из яиц и сухарей – обваляйте каждый шарик и обжарьте в большом количестве масла до хрустящей корочки. Подавайте с соусами.
Пончики из заварного теста с мясом краба
Что нужно на 4 порции:
- 2 стакана молока
- 3 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 яйцо
- 100 г мяса камчатского краба
- 500 мл масла для фритюра
- ½ пучка зелени петрушки
- 4 ст. л. соуса нежный чили
- щепотка соли
Как приготовить:
Шаг 1. Молоко разогрейте с маслом и постепенно, не снимая с огня, вмешивайте муку. Заваривайте тесто несколько минут, затем переложите в миксер и вымешивайте 5-7минут, добавляя по одному яйцу, в конце ¬– мясо краба и порубленную зелень. Шаг 2. Переложите полученную массу в кондитерский мешок, отсаживайте кнельки в разогретое масло и жарьте до готовности. Подавайте пончики с соусом нежный чили.
Спринг-ролл с креветкой и овощами
Что нужно на 4 порции:
- 8 листов теста для спин-гроллов
- 60 г репчатого лука
- 60 г болгарского перца
- 40 г моркови
- 60 цукини
- 160 г очищенных сырых креветок Креветки -15 г кинзы
- 120 г соуса нежный чили
- 500 мл масла для фритюра
- 40 г соуса айоли
- 1 яйцо
Как приготовить:
Шаг 1. На край теста выложите все овощи, нарезанные соломкой, мелко рубленную кинзу и очищенные сырые креветки. Полейте небольшим количеством айоли и смажьте края взбитым яйцом для скрепления. Закрутите как ролл.
Шаг 2. Затем жарьте в большом количестве масла до готовности и золотистого цвета. Подавайте с нежным чили соусом.
Хрустящий чеддер с халапеньо
Что нужно на 4 порции:
- 640 г сыра чеддер
- 80 г панировочных сухарей
- 2 яйца
- 1 стакан молока
- 200 г соус блю чиз
- 200 мл масла для жарки
- 30 г муки
- 8 г перца халапеньо
Для соуса блю чиз:
- 100 г сыра дорблю
- 100 г 33%-ных сливок
- 100 г майонеза
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус блю чиз: на водяной бане растопите сыр со сливками и после перемешайте тщательно с майонезом. Остудите.
Шаг 2. Сыр нарежьте ровными брусочками, обваляйте в муке, затем в смеси из 2 яиц, взбитых с молоком. Затем обваляйте в сухарях и повторите так два раза.
Шаг 3. Обжарьте в большом количестве масла до золотистой корочки. Подавайте с соусом блю чиз и кусочками перца халапеньо.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторана
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