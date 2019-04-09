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Спринг-ролл с креветками, мини-морковь и еще 6 вариантов снеков для полезного перекуса

Все мы перекусываем в течение дня. Но мало кто задумывается о том, что это не просто быстрый способ утолить голод, а важная часть системы питания. Правильные перекусы не только вкусные, они помогают сохранить фигуру и даже похудеть без срывов.

Правильный перекус должен соответствовать основным принципам выбранной вами системы питания и не содержать вредных для здоровья ингредиентов. В идеале он должен отличаться высоким содержанием белков и углеводов – это поможет вам забыть о чувстве голода. Только учтите, что по калориям и размеру порции он должен быть меньше основного приема пищи. Идеальным вариантом станут снэки. Они могут быть сладкие или сытные, их можно купить или приготовить самостоятельно – решать только вам. Но если вы выбираете второе, Passion.ru подобрал для вас 8 рецептов – от очень простых до ресторанных, которыми с нами поделился известный московский шеф.

Протеиновые батончики

Что нужно на 12 штук:

  • 2 ст. л. шоколадной крошки (только горький шоколад с высоким содержанием какао)
  • 1 1/3 стакана яичного белка
  • ¼ стакана ванильно-миндального молока (обязательно без сахара)
  • 70 г кокосовой муки
  • ¾ стакана миндального масла
  • 2/3 стакана меда
  • 1 ст. л. ванильного экстракта
  • щепотка соли

Как приготовить:

Шаг 1. Растопите на водяной бане миндальное масло, добавьте мед и перемешайте до однородности. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте еще раз.

Шаг 2. В глубокой миске смешайте белки, щепотку соли и кокосовую муку.

Шаг 3. Смешайте белково-мучную смесь и миндальное масло с медом. Добавьте молоко и вымесите сухое, густое тесто.

Шаг 4. Смешайте тесто с шоколадной крошкой. Распределите по пергаментной бумаге и уберите тесто на 2 часа в холодильник. Затем разрежьте тесто на ломтики – батончики готовы.

Батончики из банана и цукини

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно на 16 штук:

  • пюре из 2 бананов (чем спелее, тем лучше)
  • цукини среднего размера
  • ¾ стакана арахисовой пасты или пасты из кешью
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. кленового сиропа
  • ½ стакана кокосовой муки
  • ½ ч. л. пищевой соды
  • ¼ ч. л. корицы
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1/3 стакана шоколадной стружки

Для топинга:

  • 1 ч. л. кокосового масла
  • 2 ст. л. шоколадной стружки

Как приготовить:

Шаг 1. Цукини очистите и натрите на терке и перемешайте с ореховой пастой, банановым пюре, яйцами, ванильным экстрактом и кленовым сиропом.

Шаг 2. В полученную смесь добавьте кокосовую муку, корицу, соду, соль, кокосовую стружку и еще раз перемешайте.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой, распределите тесто равномерным слоем и выпекайте 30-40 минут.

Шаг 4. Остудите тесто. Сделайте топинг: растопите на слабом огне шоколадную крошку с кокосовым маслом и перемешайте до однородности.

Шаг 5. Полейте топингом тесто и разделите ножом на кусочки.

Мини-морковь с хумусом

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • ¼ стакана хумуса (можно купить в магазине)
  • 1 стакан мини-моркови
  • кунжутные семечки
  • соль, перец, сушеный чеснок

Как приготовить:

Шаг 1. Хумус посолите, немного поперчите и приправьте сушеным чесноком.

Шаг 2. Кунжут слегка обжарьте на сухой сковороде.

Шаг 3. Посыпьте хумус кунжутом. Помойте мини-морковь. Все готово.

Мягкий миндальный сыр

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 200 г сырого миндаля
  • 1 зубчик чеснока
  • сок ½ лимона
  • любимая зелень, соль по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Миндаль замочите в теплой воде на 10-12 часов.

Шаг 2. Когда миндаль разбухнет, пробейте его в блендере с соком лимона, очищенным чесноком и солью в течение 15 минут. В процессе миндаль может сначала прилипать к стенкам, надо перемешивать и затем продолжать взбивать.

Шаг 3. Зелень порубите. Сыр намажьте на хлебцы и посыпьте зеленью.

Алексей Павлов
Шеф-повар ресторана Barceloneta

Эти закуски подойдут для вас, если вы уже эксперт на кухне и хотите приготовить закуски посложнее.

Бомба «Сальса брава»

Что нужно на 4 порции:

  • 100 г свинины
  • 100 г говядины
  • 1 зубчик чеснока
  • 80 г репчатого лука
  • 300 г картофельного пюре
  • 70 г панировочных сухарей
  • 2 яйца
  • 500 мл масла для фритюра
  • 3 ст. л. домашнего соуса айоли
  • щепотка перца

Для соуса айоли:

  • 100 г оливкового масла
  • 50 г желтков
  • 1 зубчик чеснока
  • щепотка соли

Для соуса «Сальса брава»:

  • 40 г вяленых томатов
  • 100 г оливкового масла
  • 10 г копченой паприки
  • 10 г острой паприки

Как приготовить:

Шаг 1. Готовим соус айоли: оливковое масло взбейте вместе с желтками. Зубчик чеснока запеките до готовности. Добавьте в соус и еще раз пробейте.

Шаг 2. Готовим соус «Сальса брава»: все ингредиенты сложите в блендер и пробейте.

Шаг 3. Из свинины и говядины сделайте фарш и обжарьте его с луком и чесноком, а затем тушите 40 минут.

Шаг 4. Охладите и сформируйте шарики, затем оберните в картофельное пюре.

Шаг 5. Подготовьте панировку из яиц и сухарей – обваляйте каждый шарик и обжарьте в большом количестве масла до хрустящей корочки. Подавайте с соусами.

Пончики из заварного теста с мясом краба

Что нужно на 4 порции:

  • 2 стакана молока
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 яйцо
  • 100 г мяса камчатского краба
  • 500 мл масла для фритюра
  • ½ пучка зелени петрушки
  • 4 ст. л. соуса нежный чили
  • щепотка соли

Как приготовить:

Шаг 1. Молоко разогрейте с маслом и постепенно, не снимая с огня, вмешивайте муку. Заваривайте тесто несколько минут, затем переложите в миксер и вымешивайте 5-7минут, добавляя по одному яйцу, в конце ¬– мясо краба и порубленную зелень. Шаг 2. Переложите полученную массу в кондитерский мешок, отсаживайте кнельки в разогретое масло и жарьте до готовности. Подавайте пончики с соусом нежный чили.

Спринг-ролл с креветкой и овощами

Что нужно на 4 порции:

  • 8 листов теста для спин-гроллов
  • 60 г репчатого лука
  • 60 г болгарского перца
  • 40 г моркови
  • 60 цукини
  • 160 г очищенных сырых креветок Креветки -15 г кинзы
  • 120 г соуса нежный чили
  • 500 мл масла для фритюра
  • 40 г соуса айоли
  • 1 яйцо

Как приготовить:

Шаг 1. На край теста выложите все овощи, нарезанные соломкой, мелко рубленную кинзу и очищенные сырые креветки. Полейте небольшим количеством айоли и смажьте края взбитым яйцом для скрепления. Закрутите как ролл.

Шаг 2. Затем жарьте в большом количестве масла до готовности и золотистого цвета. Подавайте с нежным чили соусом.

Хрустящий чеддер с халапеньо

Что нужно на 4 порции:

  • 640 г сыра чеддер
  • 80 г панировочных сухарей
  • 2 яйца
  • 1 стакан молока
  • 200 г соус блю чиз
  • 200 мл масла для жарки
  • 30 г муки
  • 8 г перца халапеньо

Для соуса блю чиз:

  • 100 г сыра дорблю
  • 100 г 33%-ных сливок
  • 100 г майонеза

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус блю чиз: на водяной бане растопите сыр со сливками и после перемешайте тщательно с майонезом. Остудите.

Шаг 2. Сыр нарежьте ровными брусочками, обваляйте в муке, затем в смеси из 2 яиц, взбитых с молоком. Затем обваляйте в сухарях и повторите так два раза.

Шаг 3. Обжарьте в большом количестве масла до золотистой корочки. Подавайте с соусом блю чиз и кусочками перца халапеньо.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторана

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