Специи и еще 4 группы продуктов, которые спасут вас от осенней хандры и простуд: советы диетолога
Продукты с правильными жирами и жирорастворимыми витаминами
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В последние годы многие с пренебрежением относятся к жирам, считая их чуть ли не главным врагом фигуры. Но это в корне неправильный подход. Для нашего мозга и иммунитета очень нужны жиры, которых так не хватает современным людям, особенно худеющим. Одно яйцо в день с жидким желтком, ложечка натурального сливочного масла в каше или на цельнозерновом ломтике подсушенного ржаного хлеба, жирная морская рыба два раза в неделю обеспечат нас и суточной нормой витамина D, и важным для иммунитета витамином А, и полезными жирами, в том числе дефицитной жирной кислотой омега-3. Кроме того, жиры ответственны за обеспечение барьерной функции кожи и слизистых и не дадут инфекции возможности проникнуть в организм.
Продукты, богатые клетчаткой
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Цельнозерновые злаки (овсяная крупа, пшено, гречка, перловка), а также зеленые листовые овощи (особенно все виды капусты) станут источником сложных углеводов, которые обеспечат вас энергией надолго. Но их главное преимущество в том, что они содержат клетчатку, магний, витамины группы В, селен, которые нам крайне необходимы для хорошего функционирования нервной системы, сильного иммунитета и благополучия микрофлоры кишечника. Казалось бы, какая связь между здоровьем кишечника и иммунитетом? Оказывается, самая что ни на есть прямая. Сильная, здоровая микрофлора обеспечивает и крепкий местный, и общий иммунитет, который не даст подхватить вирус, развиться бактериальной или грибковой инфекции, защитит ЖКТ от опухолевых процессов.
Продукты, богатые витамином С и антиоксидантами
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Все хорошо знают, что от простуд, болезней и даже старения нас защищают антиоксиданты. Главный из них — витамин С, но он очень нестойкий и быстро разрушается при термической обработке и даже при обычном хранении. Таким образом, все, что мы едим в сыром виде, будь то фрукты, ягоды и даже квашеная капуста, — это и есть основные его источники. Следует обратить особое внимание на сезонные продукты: сливы, облепиху, бруснику, болгарский перец, всесезонные лимоны, которые сейчас очень доступны и в которых витамина С очень много. Эти продукты также богаты органическими кислотами и флавоноидами, которые защищают нас от вредного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.
Специи и горечи
Фото: vostock-photo
Выстоять в сезон простуд и побыстрее поправиться, если вы все-таки заболели, помогут лук, чеснок, горчица. Если вас смущает специфический запах, который может появиться после такой профилактики, обратите внимание на имбирь, натуральный мед, корицу, куркуму. Эти продукты и иммунитет повысят, и окажут противовоспалительное, антибактериальное и антиоксидантное действие. Куркума, например, еще способна связывать и выводить из организма тяжелые металлы и даже защищать нашу ДНК от мутаций. Также она чрезвычайно полезна для мозга и нервной системы. Приготовьте себе «золотое молоко» с куркумой и медом в хмурый и дождливый вечер. Такой напиток расслабит после трудного рабочего дня и не даст вам разболеться.
Вода
Фото: vostock-photo
Вода — не только основа для протекания всех жизненных процессов в нашем организме, она также растворяет и выводит из него вредные токсины. А ведь если организм очищен от мусора и вредных веществ, то его органы станут работать лучше, а иммунная система будет крепче. Если же в организме воды не хватает, это отразится не только на здоровье, но и на работе головного мозга и состоянии слизистых оболочек и кожи. Все уже не раз слышали, что надо пить около 2 литров чистой воды в день. А вот как ее пить, знают далеко не все. А это, оказывается, тоже очень важный вопрос. Поступающая в организм вода обеспечивает хорошую работу почек. Причем, как правило, чем мы больше выпиваем воды, тем больше ее выделяется. Выпитый залпом большой объем воды выйдет быстро, а вот раствориться в ней практически ничего не успеет. Таким образом, чтобы увеличить концентрацию растворенных в моче вредных веществ и улучшить выделительную функцию почек, воду надо пить равномерно в течение дня небольшими глотками.
И еще надо радоваться каждому дню и никогда не поддаваться унынию! Ведь нервная система — царица нашего организма. Заботясь о своем здоровье и хорошем настроении, вы можете не бояться ни холодной дождливой погоды, ни житейских невзгод. Радостной вам осени!
Фото: vostock-photo
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