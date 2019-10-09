Специи и еще 4 группы продуктов, которые спасут вас от осенней хандры и простуд: советы диетолога

Вода — не только основа для протекания всех жизненных процессов в нашем организме, она также растворяет и выводит из него вредные токсины. А ведь если организм очищен от мусора и вредных веществ, то его органы станут работать лучше, а иммунная система будет крепче. Если же в организме воды не хватает, это отразится не только на здоровье, но и на работе головного мозга и состоянии слизистых оболочек и кожи. Все уже не раз слышали, что надо пить около 2 литров чистой воды в день. А вот как ее пить, знают далеко не все. А это, оказывается, тоже очень важный вопрос. Поступающая в организм вода обеспечивает хорошую работу почек. Причем, как правило, чем мы больше выпиваем воды, тем больше ее выделяется. Выпитый залпом большой объем воды выйдет быстро, а вот раствориться в ней практически ничего не успеет. Таким образом, чтобы увеличить концентрацию растворенных в моче вредных веществ и улучшить выделительную функцию почек, воду надо пить равномерно в течение дня небольшими глотками.

И еще надо радоваться каждому дню и никогда не поддаваться унынию! Ведь нервная система — царица нашего организма. Заботясь о своем здоровье и хорошем настроении, вы можете не бояться ни холодной дождливой погоды, ни житейских невзгод. Радостной вам осени!