Смузи, овсянка, рассол и еще 7 продуктов, которые помогут быстро избавиться от похмелья

Ответ на этот вопрос очень прост – правильные продукты утром, которые помогут избавиться от последствий слишком активного отдыха вечером.

Смузи

Если вы страдаете от тяжелого похмелья, запихнуть в себя хотя бы кусочек пищи неимоверно сложно, в таком случае попробуйте еду выпить. Сделайте себе смузи – он поможет справиться с обезвоживанием и подарит организму заряд витаминов и бодрости. Можете сделать его из банана, киви и шпината – такой мегакоктейль еще и баланс электролитов восстановит.

Вода