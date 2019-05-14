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Смузи, овсянка, рассол и еще 7 продуктов, которые помогут быстро избавиться от похмелья

Затяжные праздники подошли к концу, а вместе с ними завершились и бурные застолья и шашлыки, сопровождавшиеся распитием крепких алкогольных напитков. И если еще накануне вечером вам было очень хорошо, велика вероятность того, что утром подняться будет довольно сложно. А между тем рабочие задачи будут требовать от вас стопроцентной включенности и бодрости. Как же быстро справиться с похмельем?

Ответ на этот вопрос очень прост – правильные продукты утром, которые помогут избавиться от последствий слишком активного отдыха вечером.

Смузи

Если вы страдаете от тяжелого похмелья, запихнуть в себя хотя бы кусочек пищи неимоверно сложно, в таком случае попробуйте еду выпить. Сделайте себе смузи – он поможет справиться с обезвоживанием и подарит организму заряд витаминов и бодрости. Можете сделать его из банана, киви и шпината – такой мегакоктейль еще и баланс электролитов восстановит.

Вода

Фото: vostock-photo/shutterstock

Вода – это источник жизни, в том числе и жизни во время похмелья. Восполнить ее недостаток в организме, вызванный алкоголем, – ваша задача номер один. Ведь именно обезвоживание является причиной вашей изнуряющей головной боли. Потому, если есть возможность, выпейте воды еще до отхода ко сну, а если не получилось, начните свое утро именно с нее.

Чай с имбирем и мятой

Фото: vostock-photo/shutterstock

Чай с имбирем и мятой – суперсредство от тошноты, эффективность которого доказана учеными и беременными женщинами. А еще такой напиток успокоит боль в животе и избавит от вздутия.

Свежевыжатый сок

Фото: vostock-photo/shutterstock

Вода и витамины, содержащиеся в соке, помогут справиться с обезвоживанием. А фруктоза и сахар в стакане фреша моментально придадут вам сил и ускорят процесс выведения токсинов.

Рассол

Фото: vostock-photo/shutterstock

Это средство уже стало классикой борьбы с похмельем. И оно действительно работает! Рассол, кислая жидкость с уксусом и солью, восстановит баланс электролитов в организме и поможет справиться с обезвоживанием. Главное – не переборщите: достаточно выпить утром всего 50 мл этого напитка.

Яйца

Фото: vostock-photo/shutterstock

Это прекрасный вариант антипохмельного завтрака. Сделайте яичницу или омлет – эти блюда богаты цистеином и таурином, которые, как известно, помогают избавиться от последствий неумеренного распития алкогольных напитков. Главное, не добавляйте в них бекон или колбасу – жирные и копченые продукты трудно усваиваются, а организму сейчас и так тяжело.

Бананы

Фото: vostock-photo/shutterstock

Бананы богаты калием, уровень которого очень важно восстановить, чтобы избавиться от похмелья, потому что это важнейший электролит, помогающий выводить жидкость из организма, в том числе и остатки алкоголя. Не любите бананы, съешьте киви – оно обладает тем же эффектом.

Овсянка

Фото: vostock-photo/shutterstock

Англичане знают толк в здоровых завтраках, потому очень уважают овсянку. В ней содержится целый комплекс витаминов и полезных веществ (кальций, магний, железо, витамины группы В), которые оздоровят организм, в том числе и после похмелья. Также тарелка этой каши поможет нейтрализовать действие кислот, успокоит желудок и подарит заряд бодрости.

Тосты с медом

Фото: vostock-photo/shutterstock

И вообще любые простые углеводы. Они не раздражают желудок, легко усваиваются и быстро повысят уровень сахара в крови, что придаст вам энергии. А если намазать тост медом, антипохмельный эффект лишь усилится, благодаря тому что глюкоза ускорит процесс расщепления алкоголя.

Куриный бульон

Фото: vostock-photo/shutterstock

Немного странный вариант для завтрака, но тем не менее он довольно действенный. Подсоленная жидкость восстановит баланс электролитов и устранит обезвоживание, а куриное мясо богато цистеином, необходимым для ускорения работы печени.

Антипохмельный суп Linseneintopf из чечевицы с колбасками

рецепт от шеф-повара Александра Борзенко, ресторан Craft Kitchen

Фото: архив ресторана

Что нужно на 4 порции:

  • 450 г чечевицы
  • 100 г репчатого лука
  • 100 г моркови
  • 2 л куриного бульона
  • 250 г картофеля
  • 100 г томатной пасты
  • 150 г говяжьих колбасок
  • 2 мл оливкового масла
  • 20 г острой горчицы
  • соль, перец, петрушка – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, спассируйте в сотейнике с добавлением оливкового масла до золотистого цвета. Добавьте измельченные мелкими кубиками колбаски и томатную пасту.

Шаг 2. Добавьте сырую чечевицу, куриный бульон и нарезанный кубиками картофель. Варите на медленном огне до полной готовности чечевицы.

Шаг 3. Добавьте соль и перец, дайте настояться. Разлейте суп по тарелкам, сверху в каждую порцию выложите колбаску, острую горчицу и петрушку.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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