Сладкий ноябрь: кулинарный гороскоп на последний месяц осени

Овен
Овен - знак кофейный, попробуйте хоть одного овна, который не любит кофе. Даже, если не пьет, но любит. Именно кофе ваш помощниу в борьбе с плохим настроением и слякотью. Гланое - пейте кофе со специями и пряными сиропами. Не забывайте о молочных продуктах, кофеманам они нужны. хорошо прибавить к напитку кофейный десерт или шоколадный, а их много - выберите любимый.
Телец
И где же взять в ноябре сладкую сливу? Вы справитесь! Купите ее замороженнную и приготовите привосходный крамбл или сливовый пирог - немного с кислинкой. Экзотические фрукты - их много в супермаркете - тоже пойдут вам на пользу. Покупайте даже те, которые не пробовали раньше, пробуйте или готовьте из них что-то.
Близнецы
Иммунитет у близнецов - так себе. Они такая разносторонняя и развитая личность, им нужно как можно больше подпитки: витаминной и энергетической. Пусть ваш близнец или вы, если тоже близнец - пропейте настой шиповника с медом. Не варите шиповник, а заварите его в термосе. Дайте настояться сутки и по утрам пейте с медом. Что еще? Изредка , но только изредка балуйте себя фаст - фудом. Лучше полезным, сделаным самими.
Рак
Все люди в мире делятся на две категории. Одна любит морепродукты и всевзможных гадов, другая нет. Раки относятся, в большинсте своем, не жалуют своих собратьев и все-таки... Попробуйте в ноябре устриц или мидий. Хоть одну, хоть один раз. Поверьте вам, действительно, не хватает йода и салаты на снове морепродуктов - сейчас вам то, что надо для того, чтоб пережить межсезонье. Ешьте - не ограничивайте себя.