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Сладкий ноябрь: кулинарный гороскоп на последний месяц осени

Скоро снег и зима и наш астролог считает, что надо хорошенько, а главное сладко подкрепиться. Это важно не только для психологического, но и для физического здоровья. Ешьте и будьте счастливы. А что купить и что съесть расскажет наш эксперт астролог Марина Журавлева.

Овен

Овен - знак кофейный, попробуйте хоть одного овна, который не любит кофе. Даже, если не пьет, но любит. Именно кофе ваш помощниу в борьбе с плохим настроением и слякотью. Гланое - пейте кофе со специями и пряными сиропами. Не забывайте о молочных продуктах, кофеманам они нужны. хорошо прибавить к напитку кофейный десерт или шоколадный, а их много - выберите любимый.

Телец

И где же взять в ноябре сладкую сливу? Вы справитесь! Купите ее замороженнную и приготовите привосходный крамбл или сливовый пирог - немного с кислинкой. Экзотические фрукты - их много в супермаркете - тоже пойдут вам на пользу. Покупайте даже те, которые не пробовали раньше, пробуйте или готовьте из них что-то.

Близнецы

Иммунитет у близнецов - так себе. Они такая разносторонняя и развитая личность, им нужно как можно больше подпитки: витаминной и энергетической. Пусть ваш близнец или вы, если тоже близнец - пропейте настой шиповника с медом. Не варите шиповник, а заварите его в термосе. Дайте настояться сутки и по утрам пейте с медом. Что еще? Изредка , но только изредка балуйте себя фаст - фудом. Лучше полезным, сделаным самими.

Рак

Все люди в мире делятся на две категории. Одна любит морепродукты и всевзможных гадов, другая нет. Раки относятся, в большинсте своем, не жалуют своих собратьев и все-таки... Попробуйте в ноябре устриц или мидий. Хоть одну, хоть один раз. Поверьте вам, действительно, не хватает йода и салаты на снове морепродуктов - сейчас вам то, что надо для того, чтоб пережить межсезонье. Ешьте - не ограничивайте себя.

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