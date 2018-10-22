Сладкий ноябрь: кулинарный гороскоп на последний месяц осени

Все люди в мире делятся на две категории. Одна любит морепродукты и всевзможных гадов, другая нет. Раки относятся, в большинсте своем, не жалуют своих собратьев и все-таки... Попробуйте в ноябре устриц или мидий. Хоть одну, хоть один раз. Поверьте вам, действительно, не хватает йода и салаты на снове морепродуктов - сейчас вам то, что надо для того, чтоб пережить межсезонье. Ешьте - не ограничивайте себя.