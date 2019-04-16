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Шоколад, шпинат и еще 3 продукта, которые зарядят вас энергией

Утром у подавляющего большинства из нас возникает единственный вопрос – «Как проснуться?». А доехав до офиса, мы пытаемся понять откуда взять энергию для плодотворного рабочего дня и продуктивного вечера. В помощь нам всем продукты, которые способны подарить мощный заряд энергии. Passion.ru совместно с нутрицитологом выбрал 5 самых доступных из них, а в качестве приятного бонуса попросил московских шеф-поваров поделиться рецептами блюд, которые также помогут взбодриться.
Анна Ивашкевич
Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания

В идеальной картине мире для хорошего самочувствия нам необходимо высыпаться, ограничить себя от стресса, правильно питаться и больше времени проводить на свежем воздухе. Но это доступно далеко не каждому, особенно это касается первых двух пунктов! Поэтому давайте разберем основу нашего хорошего самочувствия – питание.

Есть множество продуктов, которые богаты различными витаминами, но сегодня разберемся только пять из них – они не только зарядят вас энергией в течение дня, но и помогут снизить вес.

Шоколад

Фото: vostock-photo/shutterstock

Да-да, начнем с самого приятного. Именно шоколаду достается больше всего нареканий: кто-то говорит, что он вреден, кто-то стоит на том, что без шоколада и жизнь не мила. Мы говорим сейчас исключительно про горький шоколад, без сладких наполнителей, орешков и изюма. Он богат кальцием, фосфором и магнием. Так что добавить две дольки в свой рацион даже нужно! За крепость костной ткани отвечает кальций, за работу мозга отвечает фосфор, а клеточный обмен регулирует магний. Небольшая долька шоколада после основного приема пищи в качестве десерта не только повысит вашу работоспособность, но и улучшит настроение.

Шпинат

Фото: vostock-photo/shutterstock

Этот продукт настолько полезен для организма, что его необходимо ввести в свой рацион на постоянной основе. Шпинат обладает тонизирующим действием, оказывает успокаивающее действие на нервную систему и даже помогает бороться с сезонной депрессией. В нем содержатся калий, магний, железо и витамин С. На 100 г приходится всего 23 ккал, так что шпинат не только наполнит вас энергией, но и поможет сбросить вес. Идеальным вариантом для перекуса или легкого ужина будет салат из шпината с добавлением оливкового масла, небольшой горсти орехов и тертого яблока.

Яблоки

Фото: vostock-photo/shutterstock

Именно они уверенно замыкают топ-3 продуктов-энергетиков. Яблоки – самый лучший перекус, ими вы не только утолите голод, но и сможете сосредоточиться на выполнении работы. В состав входят витамин С, железо, бор, магний, которые отвечают за повышение нашей активности и внимания!

Чай и кофе

Фото: vostock-photo/shutterstock

Про них тоже не стоит забывать. Вот только любителям добавить сливки или молоко в эти напитки, стоит пересмотреть свои взгляды. Кофе должен быть натуральным, никаких растворимых напитков. Кофеин присутствует в натуральном, зерновом кофе, и подойдет людям, страдающим головными болями, спазмами сосудов и мигренями. Ну и все мы знаем, что кофеин возбуждающе влияет на нервную систему и дает нашему организму энергию и бодрость.

Зеленый чай оказывает сильное тонизирующее действие, а содержащиеся в нем катехины помогут снизить уровень холестерина и сахара в крови. Кстати, они же уменьшают влияние стрессов и снимают усталость. Про черный чай тоже не забываем. В нем есть два вещества – кофеин и танин – которые не только способствуют возбуждению, но и одновременно с этим оказывают успокаивающее действие.

Цитрусовые

Фото: vostock-photo/shutterstock

Они последние по списку, но не по значимости. Это одни из немногих фруктов, которые доступны нам круглый год, и этим надо пользоваться. Витамин С, кальций, железо, калий – все это входит в состав грейпфрутов, лимонов, апельсинов и мандаринов. Цитрусовые не только помогут вам активизироваться в течение дня, но и станут идеальными помощниками в снижении веса. Они улучшают работоспособность, в особенности к ним стоит присмотреться тем, кто часто сидит за компьютером.

Рецепты идеально бодрящих блюд

Гранола с йогуртом

рецепт от шеф-кондитера Алексея Кондрашина, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 г йогурта
  • 30 г манго
  • 30 г дыни
  • 30 г папайи
  • 30 г груши
  • 30 г драгон фрута
  • 30 г клубники
  • 80 г гранолы
  • 15 г свежего кокоса

Для гранолы:

  • 300 г хлопьев спельты
  • 300 г хлопьев ячменя
  • 300 г дробленого фундука
  • 150 г крупной кокосовой стружки
  • 200 г мелко порезанного изюма
  • 200 г лепестков миндаля
  • 150 г мелко порезанного чернослива
  • 300 г попкорна из полбы
  • 200 г семян подсолнуха
  • 250 г меда
  • 100 г воды

Как приготовить:

Шаг 1. Все фрукты нарежьте крупными кубками, добавьте немного сока лайма, немного мяты, все перемешайте.

Шаг 2. Приготовьте гранолу. Перемешайте все ингредиенты и просушите их в духовке при температуре 140 градусов до золотистого цвета. Пересыпьте гранолу в банку и уберите в сухое место.

Шаг 3. Возьмите необходимое количество гранолы из банки и выложите все продукты на тарелку вместе с фруктовым салатом и йогуртом. Украсьте кокосовой стружкой.

Крем-суп из цветной капусты с горгонзолой, копченым миндалем и медом алоэ

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, кафе Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 г цветной капусты
  • 50 мл воды
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 мл сливок
  • 20 г горгонзолы
  • 7 г копченого миндаля
  • 3 г чипсов из горгонзолы
  • алоэ мед – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Цветную капусту отварите с зубчиком чеснока.

Шаг 2. Горгонзолу растопите в сливках и добавьте смесь к отварной цветной капусте. Все взбейте в блендере.

Шаг 3. Перед подачей размельчите копченый миндаль, посыпьте им суп в качестве украшения и полить медом алоэ. По желанию украсьте чипсами из горгонзолы.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов

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