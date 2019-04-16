Шоколад, шпинат и еще 3 продукта, которые зарядят вас энергией

В идеальной картине мире для хорошего самочувствия нам необходимо высыпаться, ограничить себя от стресса, правильно питаться и больше времени проводить на свежем воздухе. Но это доступно далеко не каждому, особенно это касается первых двух пунктов! Поэтому давайте разберем основу нашего хорошего самочувствия – питание.

Есть множество продуктов, которые богаты различными витаминами, но сегодня разберемся только пять из них – они не только зарядят вас энергией в течение дня, но и помогут снизить вес.

Шоколад