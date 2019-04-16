Шоколад, шпинат и еще 3 продукта, которые зарядят вас энергией

В идеальной картине мире для хорошего самочувствия нам необходимо высыпаться, ограничить себя от стресса, правильно питаться и больше времени проводить на свежем воздухе. Но это доступно далеко не каждому, особенно это касается первых двух пунктов! Поэтому давайте разберем основу нашего хорошего самочувствия – питание.
Есть множество продуктов, которые богаты различными витаминами, но сегодня разберемся только пять из них – они не только зарядят вас энергией в течение дня, но и помогут снизить вес.
Шоколад
Фото: vostock-photo/shutterstock
Да-да, начнем с самого приятного. Именно шоколаду достается больше всего нареканий: кто-то говорит, что он вреден, кто-то стоит на том, что без шоколада и жизнь не мила. Мы говорим сейчас исключительно про горький шоколад, без сладких наполнителей, орешков и изюма. Он богат кальцием, фосфором и магнием. Так что добавить две дольки в свой рацион даже нужно! За крепость костной ткани отвечает кальций, за работу мозга отвечает фосфор, а клеточный обмен регулирует магний. Небольшая долька шоколада после основного приема пищи в качестве десерта не только повысит вашу работоспособность, но и улучшит настроение.
Шпинат
Фото: vostock-photo/shutterstock
Этот продукт настолько полезен для организма, что его необходимо ввести в свой рацион на постоянной основе. Шпинат обладает тонизирующим действием, оказывает успокаивающее действие на нервную систему и даже помогает бороться с сезонной депрессией. В нем содержатся калий, магний, железо и витамин С. На 100 г приходится всего 23 ккал, так что шпинат не только наполнит вас энергией, но и поможет сбросить вес. Идеальным вариантом для перекуса или легкого ужина будет салат из шпината с добавлением оливкового масла, небольшой горсти орехов и тертого яблока.
Яблоки
Фото: vostock-photo/shutterstock
Именно они уверенно замыкают топ-3 продуктов-энергетиков. Яблоки – самый лучший перекус, ими вы не только утолите голод, но и сможете сосредоточиться на выполнении работы. В состав входят витамин С, железо, бор, магний, которые отвечают за повышение нашей активности и внимания!
Чай и кофе
Фото: vostock-photo/shutterstock
Про них тоже не стоит забывать. Вот только любителям добавить сливки или молоко в эти напитки, стоит пересмотреть свои взгляды. Кофе должен быть натуральным, никаких растворимых напитков. Кофеин присутствует в натуральном, зерновом кофе, и подойдет людям, страдающим головными болями, спазмами сосудов и мигренями. Ну и все мы знаем, что кофеин возбуждающе влияет на нервную систему и дает нашему организму энергию и бодрость.
Зеленый чай оказывает сильное тонизирующее действие, а содержащиеся в нем катехины помогут снизить уровень холестерина и сахара в крови. Кстати, они же уменьшают влияние стрессов и снимают усталость. Про черный чай тоже не забываем. В нем есть два вещества – кофеин и танин – которые не только способствуют возбуждению, но и одновременно с этим оказывают успокаивающее действие.
Цитрусовые
Фото: vostock-photo/shutterstock
Они последние по списку, но не по значимости. Это одни из немногих фруктов, которые доступны нам круглый год, и этим надо пользоваться. Витамин С, кальций, железо, калий – все это входит в состав грейпфрутов, лимонов, апельсинов и мандаринов. Цитрусовые не только помогут вам активизироваться в течение дня, но и станут идеальными помощниками в снижении веса. Они улучшают работоспособность, в особенности к ним стоит присмотреться тем, кто часто сидит за компьютером.
Рецепты идеально бодрящих блюд
Гранола с йогуртом
рецепт от шеф-кондитера Алексея Кондрашина, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г йогурта
- 30 г манго
- 30 г дыни
- 30 г папайи
- 30 г груши
- 30 г драгон фрута
- 30 г клубники
- 80 г гранолы
- 15 г свежего кокоса
Для гранолы:
- 300 г хлопьев спельты
- 300 г хлопьев ячменя
- 300 г дробленого фундука
- 150 г крупной кокосовой стружки
- 200 г мелко порезанного изюма
- 200 г лепестков миндаля
- 150 г мелко порезанного чернослива
- 300 г попкорна из полбы
- 200 г семян подсолнуха
- 250 г меда
- 100 г воды
Как приготовить:
Шаг 1. Все фрукты нарежьте крупными кубками, добавьте немного сока лайма, немного мяты, все перемешайте.
Шаг 2. Приготовьте гранолу. Перемешайте все ингредиенты и просушите их в духовке при температуре 140 градусов до золотистого цвета. Пересыпьте гранолу в банку и уберите в сухое место.
Шаг 3. Возьмите необходимое количество гранолы из банки и выложите все продукты на тарелку вместе с фруктовым салатом и йогуртом. Украсьте кокосовой стружкой.
Крем-суп из цветной капусты с горгонзолой, копченым миндалем и медом алоэ
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, кафе Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г цветной капусты
- 50 мл воды
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл сливок
- 20 г горгонзолы
- 7 г копченого миндаля
- 3 г чипсов из горгонзолы
- алоэ мед – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Цветную капусту отварите с зубчиком чеснока.
Шаг 2. Горгонзолу растопите в сливках и добавьте смесь к отварной цветной капусте. Все взбейте в блендере.
Шаг 3. Перед подачей размельчите копченый миндаль, посыпьте им суп в качестве украшения и полить медом алоэ. По желанию украсьте чипсами из горгонзолы.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов
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