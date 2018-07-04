Школа Маттео Лаи: пицца с ветчиной и грибами

Вам поналобится:

Мука – 400г

Морская соль – 10г

Свежие дрожжи – 8г

Вода комнатной температуры – 200-300мл

Томаты в собственном соку – 300г

Базилик – 10г

Моцарелла – 150г

Шампиньоны – 240г

Ветчина – 160г

Чеснок – 5г

Розмарин – 5г

Морская соль – на вкус

Оливковое масло – на вкус

Приготовление:

Смешайте муку, дрожжи, воду, добавьте оливковое масло, замесите тесто. Когда масса станет однородной, добавьте соль (соль добавляйте не сразу, она убивает дрожжи!) продолжайте мешать сначала миксером, а потом руками. Закройте пленкой тесто на 10 минут. Измельчите грибы, обжарьте их с чесноком, розмарином на оливковом масле, в конце посолите и поперчте, затем уберите чеснок и розмарин, остудте. Добавьте в томаты в собственном соку соль, перец и оливковое масло. Выложите тесто на противень, закройте пленкой и оставьте отдыхать на 30 минут. Намажьте тесто томатным соусом, а сверху разложите на пиццу грибы, ветчину. Отправьте в духовку на 10 минут при максимальной температуре. Затем вытащите и добавьте моцареллу. Отправьте в духовку еще на 10 минут.

Ну вот и все, просто и вкусно! Приятного аппетита!

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