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Школа Маттео Лаи: пицца с ветчиной и грибами

Сколько волка не корми, все равно на пиццу смотрит. Так и вы, мои дорогие, хотите больше пиццы. Покажу сегодня рецепт пиццы на пышном тесте с ветчиной и грибами. Как всегда, быстро, вкусно и очень просто.

Вам поналобится:

  • Мука – 400г
  • Морская соль – 10г
  • Свежие дрожжи – 8г
  • Вода комнатной температуры – 200-300мл
  • Томаты в собственном соку – 300г
  • Базилик – 10г
  • Моцарелла – 150г
  • Шампиньоны – 240г
  • Ветчина – 160г
  • Чеснок – 5г
  • Розмарин – 5г
  • Морская соль – на вкус
  • Оливковое масло – на вкус

Приготовление:

Смешайте муку, дрожжи, воду, добавьте оливковое масло, замесите тесто. Когда масса станет однородной, добавьте соль (соль добавляйте не сразу, она убивает дрожжи!) продолжайте мешать сначала миксером, а потом руками. Закройте пленкой тесто на 10 минут. Измельчите грибы, обжарьте их с чесноком, розмарином на оливковом масле, в конце посолите и поперчте, затем уберите чеснок и розмарин, остудте. Добавьте в томаты в собственном соку соль, перец и оливковое масло. Выложите тесто на противень, закройте пленкой и оставьте отдыхать на 30 минут. Намажьте тесто томатным соусом, а сверху разложите на пиццу грибы, ветчину. Отправьте в духовку на 10 минут при максимальной температуре. Затем вытащите и добавьте моцареллу. Отправьте в духовку еще на 10 минут.

Ну вот и все, просто и вкусно! Приятного аппетита!

Фото: shutterstock.com

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