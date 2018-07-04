Школа Маттео Лаи: пицца с ветчиной и грибами

Вам поналобится:
- Мука – 400г
- Морская соль – 10г
- Свежие дрожжи – 8г
- Вода комнатной температуры – 200-300мл
- Томаты в собственном соку – 300г
- Базилик – 10г
- Моцарелла – 150г
- Шампиньоны – 240г
- Ветчина – 160г
- Чеснок – 5г
- Розмарин – 5г
- Морская соль – на вкус
- Оливковое масло – на вкус
Приготовление:
Смешайте муку, дрожжи, воду, добавьте оливковое масло, замесите тесто. Когда масса станет однородной, добавьте соль (соль добавляйте не сразу, она убивает дрожжи!) продолжайте мешать сначала миксером, а потом руками. Закройте пленкой тесто на 10 минут. Измельчите грибы, обжарьте их с чесноком, розмарином на оливковом масле, в конце посолите и поперчте, затем уберите чеснок и розмарин, остудте. Добавьте в томаты в собственном соку соль, перец и оливковое масло. Выложите тесто на противень, закройте пленкой и оставьте отдыхать на 30 минут. Намажьте тесто томатным соусом, а сверху разложите на пиццу грибы, ветчину. Отправьте в духовку на 10 минут при максимальной температуре. Затем вытащите и добавьте моцареллу. Отправьте в духовку еще на 10 минут.
Ну вот и все, просто и вкусно! Приятного аппетита!
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