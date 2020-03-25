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Щелочная диета: плюсы, минусы и популярность модной системы питания

Понятие «кислотно-щелочной баланс» знакомо многим, правда, вряд ли кто-то задумывается о его роли в организме – по крайней мере, до момента, пока этот показатель не начинает шалить. В крови человека должно быть определенное количество щелочи и кислоты, но из-за неправильного питания происходит сдвиг в пользу кислотности, что выливается в слабость, ухудшение внешнего вида и может даже привести к серьезным заболеваниям. Чтобы очистить организм и продлить его молодость была разработана щелочная диета, которая, кстати, и похудеть поможет. Все подробности – в новом материале на Passion.ru.

Щелочную диету также называют алкалиновой, она настолько популярна, что ее принципам следуют даже голливудские звезды первой величины – Виктория Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Дженифер Энистон, Кирстен Данст и модель Жизель Бюндхен. Многие звезды выбирают именно ее для похудения, поскольку она помогает не только эффективно избавиться от лишнего веса, но и нормализовать многие процессы в организме, что благотворно сказывается на внешности.

Суть щелочной диеты заключается в частичном или полном отказе от закисляющей пищи. Продукты, распадающиеся в процессе пищеварения на щелочи, несут пользу для организма в отличие от кислотных.

Ирина Ерофеевская
Врач-диетолог X-Fit в России

Какова главная цель алкалиновой диеты

Задача щелочной системы питания – достигнуть баланса кислот и щелочей в организме путем изменения питания. Начните постепенно менять привычный рацион в пропорции: 80% щелочных продуктов и 20% кислотных. Что важно: переход на новый тип питания должен быть плавным, а есть лучше всего часто, но небольшими порциями.

Фото: depositphotos

Щелочная диета предназначена для людей с избыточным весом; тех, у кого есть болезни суставов (подагра), и тех, кто страдает от апатичных состояний и общей вялости в организме, высыпаний на коже; для пациентов с мигренями и другими видами головной боли; для людей с повышенной нервозностью и бессонницей.

6 основных правил щелочной диеты

  • Начните завтрак с ягод или зеленых и желтых овощей, желательно в сыром виде. Растительная пища в отварном виде допускается, равно как и использование заправок из натурального масла и сока лимона. Добавляйте сок половины лимона в питьевую воду по утрам. Несмотря на кислый вкус, лимон ощелачивает организм.

  • Медленно и тщательно пережевывайте пищу, смакуя каждый кусочек.

  • Добавляйте порцию зелени к каждому приему пищи.

  • Используйте натуральные специи, особенно куркуму, кайенский перец, имбирь, мускатный орех.

  • Смузи – отличная возможность употребить хорошую порцию зелени.

  • Пейте достаточно чистой воды ежедневно – от 1,5 литров.

Какие продукты можно есть при соблюдении щелочной диеты

Щелочь в большом количестве содержится в следующих продуктах: морковь; редис; баклажан; свекольная ботва; бананы; арбуз; яблоки; персики; апельсины; дыня; ягоды; авокадо; лимон; зелень; проростки пшеницы и ячменя; морские водоросли.

В ограниченном количестве и не слишком часто нужно есть блюда из гречки, риса и птицы. В щелочном меню ограничено потребление молочных продуктов и меда.

К кислотным продуктам относятся: крахмал; сахар; сладкая газированная вода; алкогольные напитки; макароны; печень, сердце; фасоль, горох, чечевица; торты, пирожные, конфеты; консервы. Из напитков можно выделить ромашковый и зеленый чай – они обладают хорошим ощелачивающим и противовоспалительным эффектом.

Анна Ивашкевич
Научный и медицинский консультант индивидуальной программы питания «Живи со вкусом» от «Доктор рядом»

Чем хороша алкалиновая диета

Последователи этой диеты считают, что кислые продукты создают в организме человека идеальную среду для возникновения воспалительных реакций и других опасных болезней, вплоть до рака. Именно поэтому суть диеты состоит в том, чтобы ограничить употребление подкисляющих продуктов и увеличить употребление подщелачивающих. Щелочные продукты питания нормализуют соотношение кислот и щелочей в организме, восстанавливают pH. Например, употребление овощей, зелени и фруктов предотвращает скопление токсинов и свободных радикалов, тем самым очищая организм.

Фото: pixabay

Многие продукты с высоким показателем pH хорошо знакомы. Например, авокадо не только нормализует pH в организме, но и повышает иммунитет. То, что нужно сейчас, когда организм адаптируется после зимы.

Щелочная диета удобна, если ее включить в рацион на ограниченный период времени. Оптимальный период – это одна-две недели. Диету можно воспринимать, как отличную разгрузку для организма, например, после праздников. Питаться по принципу щелочной диеты постоянно не стоит, так как организм должен получать все необходимые элементы и витамины. В этой системе питания присутствует богатая клетчаткой пища, но, при этом продукты, которые составляют основной рацион содержат малое количество белка. Любая диета должна быть направлена на определенную задачу и контролируема по времени.

Противопоказания к щелочной диете

Не стоит забывать, что переход на щелочные продукты показан далеко не всем. Детям до 16 лет, беременным и кормящим грудью женщинам, а также во время послеоперационного периода не стоит вводить рацион по принципу алкалиновой диеты. Также существует ряд хронических патологий, при которых она противопоказана. Среди них – заболевания органов пищеварения в стадии обострения (например, гастрит, язва желудка); пониженная кислотность желудка; болезни почек; остеопороз; заболевания сердца и сосудов; анемия.

Перед началом диеты всегда лучше проконсультироваться со специалистом, врачом-диетологом, который проконтролирует ход диеты и подскажет, как сделать ее действительно полезной для организма с учетом индивидуальных особенностей.

Фото: depositphotos, pixabay

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