Щелочная диета: плюсы, минусы и популярность модной системы питания
Щелочную диету также называют алкалиновой, она настолько популярна, что ее принципам следуют даже голливудские звезды первой величины – Виктория Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Дженифер Энистон, Кирстен Данст и модель Жизель Бюндхен. Многие звезды выбирают именно ее для похудения, поскольку она помогает не только эффективно избавиться от лишнего веса, но и нормализовать многие процессы в организме, что благотворно сказывается на внешности.
Суть щелочной диеты заключается в частичном или полном отказе от закисляющей пищи. Продукты, распадающиеся в процессе пищеварения на щелочи, несут пользу для организма в отличие от кислотных.
Какова главная цель алкалиновой диеты
Задача щелочной системы питания – достигнуть баланса кислот и щелочей в организме путем изменения питания. Начните постепенно менять привычный рацион в пропорции: 80% щелочных продуктов и 20% кислотных. Что важно: переход на новый тип питания должен быть плавным, а есть лучше всего часто, но небольшими порциями.
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Щелочная диета предназначена для людей с избыточным весом; тех, у кого есть болезни суставов (подагра), и тех, кто страдает от апатичных состояний и общей вялости в организме, высыпаний на коже; для пациентов с мигренями и другими видами головной боли; для людей с повышенной нервозностью и бессонницей.
6 основных правил щелочной диеты
Начните завтрак с ягод или зеленых и желтых овощей, желательно в сыром виде. Растительная пища в отварном виде допускается, равно как и использование заправок из натурального масла и сока лимона. Добавляйте сок половины лимона в питьевую воду по утрам. Несмотря на кислый вкус, лимон ощелачивает организм.
Медленно и тщательно пережевывайте пищу, смакуя каждый кусочек.
Добавляйте порцию зелени к каждому приему пищи.
Используйте натуральные специи, особенно куркуму, кайенский перец, имбирь, мускатный орех.
Смузи – отличная возможность употребить хорошую порцию зелени.
Пейте достаточно чистой воды ежедневно – от 1,5 литров.
Какие продукты можно есть при соблюдении щелочной диеты
Щелочь в большом количестве содержится в следующих продуктах: морковь; редис; баклажан; свекольная ботва; бананы; арбуз; яблоки; персики; апельсины; дыня; ягоды; авокадо; лимон; зелень; проростки пшеницы и ячменя; морские водоросли.
В ограниченном количестве и не слишком часто нужно есть блюда из гречки, риса и птицы. В щелочном меню ограничено потребление молочных продуктов и меда.
К кислотным продуктам относятся: крахмал; сахар; сладкая газированная вода; алкогольные напитки; макароны; печень, сердце; фасоль, горох, чечевица; торты, пирожные, конфеты; консервы. Из напитков можно выделить ромашковый и зеленый чай – они обладают хорошим ощелачивающим и противовоспалительным эффектом.
Чем хороша алкалиновая диета
Последователи этой диеты считают, что кислые продукты создают в организме человека идеальную среду для возникновения воспалительных реакций и других опасных болезней, вплоть до рака. Именно поэтому суть диеты состоит в том, чтобы ограничить употребление подкисляющих продуктов и увеличить употребление подщелачивающих. Щелочные продукты питания нормализуют соотношение кислот и щелочей в организме, восстанавливают pH. Например, употребление овощей, зелени и фруктов предотвращает скопление токсинов и свободных радикалов, тем самым очищая организм.
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Многие продукты с высоким показателем pH хорошо знакомы. Например, авокадо не только нормализует pH в организме, но и повышает иммунитет. То, что нужно сейчас, когда организм адаптируется после зимы.
Щелочная диета удобна, если ее включить в рацион на ограниченный период времени. Оптимальный период – это одна-две недели. Диету можно воспринимать, как отличную разгрузку для организма, например, после праздников. Питаться по принципу щелочной диеты постоянно не стоит, так как организм должен получать все необходимые элементы и витамины. В этой системе питания присутствует богатая клетчаткой пища, но, при этом продукты, которые составляют основной рацион содержат малое количество белка. Любая диета должна быть направлена на определенную задачу и контролируема по времени.
Противопоказания к щелочной диете
Не стоит забывать, что переход на щелочные продукты показан далеко не всем. Детям до 16 лет, беременным и кормящим грудью женщинам, а также во время послеоперационного периода не стоит вводить рацион по принципу алкалиновой диеты. Также существует ряд хронических патологий, при которых она противопоказана. Среди них – заболевания органов пищеварения в стадии обострения (например, гастрит, язва желудка); пониженная кислотность желудка; болезни почек; остеопороз; заболевания сердца и сосудов; анемия.
Перед началом диеты всегда лучше проконсультироваться со специалистом, врачом-диетологом, который проконтролирует ход диеты и подскажет, как сделать ее действительно полезной для организма с учетом индивидуальных особенностей.
Фото: depositphotos, pixabay
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