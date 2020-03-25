Щелочная диета: плюсы, минусы и популярность модной системы питания

Щелочная диета предназначена для людей с избыточным весом; тех, у кого есть болезни суставов (подагра), и тех, кто страдает от апатичных состояний и общей вялости в организме, высыпаний на коже; для пациентов с мигренями и другими видами головной боли; для людей с повышенной нервозностью и бессонницей.

6 основных правил щелочной диеты

Начните завтрак с ягод или зеленых и желтых овощей, желательно в сыром виде. Растительная пища в отварном виде допускается, равно как и использование заправок из натурального масла и сока лимона. Добавляйте сок половины лимона в питьевую воду по утрам. Несмотря на кислый вкус, лимон ощелачивает организм.

Медленно и тщательно пережевывайте пищу, смакуя каждый кусочек.

Добавляйте порцию зелени к каждому приему пищи.

Используйте натуральные специи, особенно куркуму, кайенский перец, имбирь, мускатный орех.

Смузи – отличная возможность употребить хорошую порцию зелени.

Пейте достаточно чистой воды ежедневно – от 1,5 литров.

Какие продукты можно есть при соблюдении щелочной диеты

Щелочь в большом количестве содержится в следующих продуктах: морковь; редис; баклажан; свекольная ботва; бананы; арбуз; яблоки; персики; апельсины; дыня; ягоды; авокадо; лимон; зелень; проростки пшеницы и ячменя; морские водоросли.

В ограниченном количестве и не слишком часто нужно есть блюда из гречки, риса и птицы. В щелочном меню ограничено потребление молочных продуктов и меда.

К кислотным продуктам относятся: крахмал; сахар; сладкая газированная вода; алкогольные напитки; макароны; печень, сердце; фасоль, горох, чечевица; торты, пирожные, конфеты; консервы. Из напитков можно выделить ромашковый и зеленый чай – они обладают хорошим ощелачивающим и противовоспалительным эффектом.