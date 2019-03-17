Салатные листья для красоты и здоровья: какая зелень самая полезная

Немного истории

Листовые салаты, представляющие собой одну из овощных культур, впервые решились употреблять в пищу в Древнем Египте, а чуть позже начали добавлять в свой рацион и жители Древней Греции, считая, что овощи помогают улучшить пищеварение и нормализуют сон. А вот в России салатные листья появились лишь в XVIII веке и изначально не вызывали особого энтузиазма. Люди считали, что этот продукт выполняет лишь декоративную роль и не наделен никакими полезными свойствами. Даже сейчас некоторые жители нашей страны искренне считают салатные листья - исключительно едой для вегетарианцев. Однако постепенно эксперты популяризируют салаты, рассказывая населению о том, какое благотворное действие на организм они оказывают. Так, например, по содержанию клетчатки этому продукту нет равных, а китайцы, до сих пор свято верящие в то, что зеленый салат приносит удачу, не мыслят без него ни одну праздничную трапезу.

В чем польза?

Экспертам известно около 1000 сортов салата, хотя обычные хозяйки используют в своих блюдах максимум 10-15, считая, что и этого количества вполне достаточно. Листовые салаты - лидеры по содержанию кальция (в этом они составляют достойную конкуренцию творогу или молоку), кроме того, в них содержится витамин К, который оказывает влияние на правильную свертываемость крови и достаточное количество марганца, который отлично усваивается организмом. Данная овощная культура является излюбленным продуктом тех, кто следит за своей фигурой и питанием – она низкокалорийная и диетическая, поэтому можно не переживать по поводу переедания и, как результат, лишних килограммов. Из-за большого содержания клетчатки, которая сжигает жировые накопления, борется с запорами, стимулирует перистальтику кишечника, улучшает пищеварение и в очень щадящей форме очищает кишечник, женщины, мечтающие иметь красивую фигуру, очень быстро смогут превратиться из «дамы с формами» в подтянутую стройную красавицу. Кроме того, по мнению ученых, продукты с высоким содержанием клетчатки, способствуют избавлению от токсичных веществ в организме, что, в свою очередь, помогает сохранить здоровье и иммунитет.

Зелень также считается мощным природным стимулятором нейронов, поэтому запросто может заменить собой тот же шоколад, рекомендованный во время больших умственных нагрузок. При регулярном употреблении в пищу, салатные листья снижают количество холестерина в крови, способствуют очищению сосудов и препятствуют развитию инфарктов и инсультов, а также могут стать отличной профилактикой раковых заболеваний. А магний, содержащийся в овощных культурах, положительно влияет на нервную систему, помогает успокоиться, справиться с бессонницей и предотвращает развитие болезней, возникающих на нервной почве.

Женщинам, заботящимся о своем здоровье, следуют обратить особое внимание на салатные листья. Из-за большого содержания в них фолиевой кислоты, они станут прекрасным средством для улучшения состояния кожи и организма в целом – нужно не только включить их в свой ежедневный рацион, но и принимать с ними теплые ванны. Витамин А, в сочетании с калием, улучшит здоровье волос и кожи. Будущим мамам салатные листья помогут регулировать гормональный баланс и уменьшат вероятность выкидыша или преждевременных родов. А чтобы усилить лактацию и повысить качество грудного молока, необходимо использовать специальный водный настой на листьях салата.

Цвет имеет значение

Группа ученых под руководством Ургэу Переса-Лопеса из Университета Страны Басков выяснила, что цвет листьев салатов определяет скорость, с которой действуют их активные соединения. Другими словами, у салатов с зелеными листьями антиоксиданты будут действовать медленнее, чем у краснолистных, но это не значит, что они менее полезны.