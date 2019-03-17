Салатные листья для красоты и здоровья: какая зелень самая полезная

Немного истории
Листовые салаты, представляющие собой одну из овощных культур, впервые решились употреблять в пищу в Древнем Египте, а чуть позже начали добавлять в свой рацион и жители Древней Греции, считая, что овощи помогают улучшить пищеварение и нормализуют сон. А вот в России салатные листья появились лишь в XVIII веке и изначально не вызывали особого энтузиазма. Люди считали, что этот продукт выполняет лишь декоративную роль и не наделен никакими полезными свойствами. Даже сейчас некоторые жители нашей страны искренне считают салатные листья - исключительно едой для вегетарианцев. Однако постепенно эксперты популяризируют салаты, рассказывая населению о том, какое благотворное действие на организм они оказывают. Так, например, по содержанию клетчатки этому продукту нет равных, а китайцы, до сих пор свято верящие в то, что зеленый салат приносит удачу, не мыслят без него ни одну праздничную трапезу.
В чем польза?
Экспертам известно около 1000 сортов салата, хотя обычные хозяйки используют в своих блюдах максимум 10-15, считая, что и этого количества вполне достаточно. Листовые салаты - лидеры по содержанию кальция (в этом они составляют достойную конкуренцию творогу или молоку), кроме того, в них содержится витамин К, который оказывает влияние на правильную свертываемость крови и достаточное количество марганца, который отлично усваивается организмом. Данная овощная культура является излюбленным продуктом тех, кто следит за своей фигурой и питанием – она низкокалорийная и диетическая, поэтому можно не переживать по поводу переедания и, как результат, лишних килограммов. Из-за большого содержания клетчатки, которая сжигает жировые накопления, борется с запорами, стимулирует перистальтику кишечника, улучшает пищеварение и в очень щадящей форме очищает кишечник, женщины, мечтающие иметь красивую фигуру, очень быстро смогут превратиться из «дамы с формами» в подтянутую стройную красавицу. Кроме того, по мнению ученых, продукты с высоким содержанием клетчатки, способствуют избавлению от токсичных веществ в организме, что, в свою очередь, помогает сохранить здоровье и иммунитет.
Зелень также считается мощным природным стимулятором нейронов, поэтому запросто может заменить собой тот же шоколад, рекомендованный во время больших умственных нагрузок. При регулярном употреблении в пищу, салатные листья снижают количество холестерина в крови, способствуют очищению сосудов и препятствуют развитию инфарктов и инсультов, а также могут стать отличной профилактикой раковых заболеваний. А магний, содержащийся в овощных культурах, положительно влияет на нервную систему, помогает успокоиться, справиться с бессонницей и предотвращает развитие болезней, возникающих на нервной почве.
Женщинам, заботящимся о своем здоровье, следуют обратить особое внимание на салатные листья. Из-за большого содержания в них фолиевой кислоты, они станут прекрасным средством для улучшения состояния кожи и организма в целом – нужно не только включить их в свой ежедневный рацион, но и принимать с ними теплые ванны. Витамин А, в сочетании с калием, улучшит здоровье волос и кожи. Будущим мамам салатные листья помогут регулировать гормональный баланс и уменьшат вероятность выкидыша или преждевременных родов. А чтобы усилить лактацию и повысить качество грудного молока, необходимо использовать специальный водный настой на листьях салата.
Цвет имеет значение
Группа ученых под руководством Ургэу Переса-Лопеса из Университета Страны Басков выяснила, что цвет листьев салатов определяет скорость, с которой действуют их активные соединения. Другими словами, у салатов с зелеными листьями антиоксиданты будут действовать медленнее, чем у краснолистных, но это не значит, что они менее полезны.
Фото: vostock-photo/shutterstock
По словам диетологов, многие люди так и не научились воспринимать салатные листья в качестве самостоятельного продукта, считая, что им невозможно насытиться. Однако это не совсем верный подход и листья обладают огромной питательной силой. Другой вопрос, что ваши вкусовые рецепторы, с детства, воспитанные на еде, стимулирующей аппетит (жареное, копченое, острое и так далее), могут не воспринимать вкус зелени. При этом вроде бы все понимают, что питаться одним шоколадом или колбасными изделиями, насколько бы вкусными они не были, тоже нельзя – организму нужна здоровая и полезная пища.
Альтернативой в данном случае могут послужить зеленые коктейли (или смузи), которые, нравятся не только взрослым, но и самым маленьким привередам. Ведь зелень – это, пожалуй, единственная пищевая группа, которая помогает переварить все остальные продукты. Поэтому, если вы хотите перейти на правильное питание, но не знаете с чего начать, изучите классические «зеленые» рецепты и выберите то, что подойдет именно вам. Например, что может быть проще (и полезнее), чем взбить в блендере питательный микс из двух бананов, пучка укропа, петрушки и щавеля? Для тех, кто сейчас невольно поморщился, можем сразу сказать – никакого резкого вкуса укропа и петрушки вы не почувствуете. Напротив, зеленый напиток будет отдавать очень мягким сладковатым ароматом с ноткой кислинки (благодаря щавелю). Если же вы уже не новичок и знакомы, например, с зеленой диетой, тогда вы можете смело экспериментировать с укропом, петрушкой, шпинатом, щавелем, сельдереем, всеми видами зеленых салатов, кинзой, базиликом, добавив еще ботву моркови, репы и свеклы. Только не забывайте о пропорциях – в одном таком напитке можно использовать 1 фрукт или овощ и плюс 2-3 вида зелени, не больше. И еще не лишним будет напомнить, что слишком густой коктейль нужно разбавлять (достаточно будет примерно 450 мл воды).
Так какой же салат выбрать?
Фото: vostock-photo/shutterstock
Все салаты обладают полезными свойствами, но есть среди них и признанные «чемпионы».
Салат листовой (или зеленый латук) содержит дневную норму витамина К, необходимого для здоровья костей, нутриент лактуцин, успокаивающий нервную систему и помогающий справиться с бессонницей, железо, весьма эффективное при анемии, витамины А, С, В1, В2, Р, Е, фолиевую кислоту, каротин, минеральные соли.
Римский салат (латук или китайская капуста) содержит фолиевую кислоту, витамины групп А, В, К, кальций, калий, железо, магний, марганец, фосфор, цинк. Поэтому он эффективен при борьбе с депрессиями, стимулирует выработку гормонов и укрепляет костные ткани.
Шпинат содержит калий, кальций, магний, железо, витамины А, С, В3, В12, фолиевую кислоту, протеин, полезные флавоноиды и антиоксиданты, он укрепляет иммунитет, улучшает зрение, дарит здоровье и сияние коже.
Корн, отличающийся сладковатым орехово-пряным вкусом, очень любим французами. Из-за высокого содержания витаминам А, Е, железа, витамина С помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему, борется с простудными заболеваниями и способствует выработке коллагена в организме.
Айсберг, как и римский салат, тоже является одним из видов латука и, хотя он не отличается ярко выраженным вкусом, благодаря высокому содержанию витаминов К и А, помогает восстановить регенерацию кожи, улучшает здоровье кожи и зрения.
Салатный цикорий хоть и имеет горьковатый вкус, однако заслуживает того, чтобы его включить в свой ежедневный рацион. В нем содержатся витамины А, В1, В3, В6, С, Е, К, фолиевая кислота, кальций, калий, железо, цинк, марганец, фосфор, предотвращающие риск развития инсульта и бактериальных инфекций, являющиеся своеобразным детоксом печени и желчного пузыря, помогающие укрепить иммунную систему и снизить болт при артритах.
Каждый вид обладает рядом полезных свойств и качеств. Например, листовой салат «Ромэн», имеющий терпкий пряный вкус, отличается высоким содержанием фолиевой и аскорбиновой кислоты. А вот римский салат (или китайская капуста), сок которого используется в народной медицине при лечении желудочно-кишечного тракта, знаменит высоким содержанием натрия. Поэтому если вы действительно заботитесь о своем здоровье, то обратите внимание на микс зеленых салатов.
Как сохранить свежесть и полезные свойства
Стоит помнить о том, что польза сохраняется лишь в свежих салатах и быстро снижается уже через несколько часов после срезания листьев. Зеленый салат - очень нежный и быстро увядающий продукт, поэтому его не рекомендуется слишком долго хранить в холодильнике - лучше сразу использовать в пищу. Сохранять свежесть зеленых салатов как можно дольше - мечта многих приверженцев здорового образа жизни. Но, если не получается сделать это в собственном холодильнике, то хотелось бы найти ее на прилавках в супермаркетах, но, к сожалению, в большинстве случаев качество зелени там тоже оставляет желать лучшего (именно из-за быстрого увядания).
Компания Panasonic задумалась над тем, как сократить срок доставки свежих овощей и фруктов, чтобы они попадали к потребителям прямиком с грядки в любое время года. В результате было создано уникальное решение - городские вертикальные теплицы, в которых поддерживается оптимальный для растений микроклимат. Именно эта разработка позволяет выращивать натуральные овощи (без использования гербицидов и пестицидов) прямо в городе — максимально близко к потребителю. В теплице необходимый солнечный спектр создают светодиодные лампы, а климатическая техника автоматически поддерживает оптимальные для конкретного сорта салата температуру, влажность и уровень углекислого газа, производит автополив растений. Городская вертикальная теплица достаточно компактна и может быть размещена на инженерных этажах жилых комплексов, ресторанах, магазинах. Поэтому можно быть уверенными, что до потребителей доходит листовая зелень, выращенная в идеальных условиях, срезанная в этот же день, а значит, максимально сохранившая свои полезные свойства и микроэлементы. Городские фабрики овощей от Panasonic уже работают в Сингапуре, Китае, Японии.
В России корпорация Panasonic начала развивать направление городских вертикальных теплиц в 2017 году. За это время были проведены тесты, получены сертификаты, налажена работа агролаборатории в Сколково. Начинаются эксперименты по варьированию условий выращивания, что поможет увеличить или уменьшить содержание некоторых веществ в листьях. Это все приведет к тому, что можно будет заказывать продукты «прямо с грядки», в соответствии с состоянием здоровья и персональными медицинскими рекомендациями.
Для удобства заказа свежей листовой зелени, выращенной в экологически чистых условиях, будут созданы специальные приложения, где каждый потребитель сможет выбрать конкретный продукт и заказать его доставку на определенную дату. Если вы тоже мечтаете, чтобы в вашем микрорайоне появилась такая же теплица, то вы можете поучаствовать в голосовании на сайте vegi.panasonic.ru.
Первыми смогут оценить преимущества новой экосистемы выращивания и потребления овощей жители жилого комплекса, который возводится на юго-западе Москвы. Компания Panasonic приступила к реализации высокотехнологичных городских вертикальных теплиц для выращивания овощей на неиспользуемых площадях (например, на инженерных этажах и в подвалах). Соответственно, горожане смогут получать стабильный урожай круглый год, ведь технологии выращивания в этих теплицах позволят сократить сроки поставки и минимизировать риски для потребителей.
Фото: vostock-photo, архив пресс-службы