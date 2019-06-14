Сахар, переработанное мясо, кофе и еще 6 продуктов, которые вас старят

Сахар
Фото: vostock-photo/shutterstock
Конечно, сахар сегодня содержится практически везде, но его переизбыток очень опасен для молодости. Дело в том, что он повреждает клетки, в результате чего снижается скорость синтеза коллагена, кожа становится менее эластичной и упругой, а морщинки – глубже и заметнее. Кроме того, кожа становится менее устойчива к стрессу.
Соль
Фото: vostock-photo/shutterstock
Совсем без соли жить нельзя, это вредно для здоровья, но рекомендованная суточная норма составляет не более 1,5 г. Злоупотребление ей приводит к задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, становится причиной образования мешков под глазами, отеков как лица, так и конечностей. Как результат – изможденный внешний вид и плохое самочувствие.
Алкоголь
Фото: vostock-photo/shutterstock
Умеренность – главное правило во всем, в том числе и в употреблении алкоголя. Один бокал вина за ужином может быть даже полезен: он как минимум окажет на вас расслабляющее действие и поможет справиться с дневным стрессом, но злоупотребление им – верный путь к быстрой старости. Для начала алкоголь обезвоживает организм, далее продолжать можно долго: интоксикация, пустые калории, одутловатый цвет лица, сосудистая сетка на коже – вот к чему могут привести регулярные неумеренные возлияния.
Энергетические напитки
Фото: vostock-photo/shutterstock
Недавние исследования доказали, что энергетики могут стать причиной аритмии и проблем с сердцем, виной тому высокие дозы кофеина в его составе. Кроме того, они еще и повреждают зубную эмаль. Причем в 8 раз сильнее, чем газированные напитки. А плохие зубы, как и тусклая кожа, как известно, всегда предательски выдают возраст, да еще и прибавляют несколько лет.
Продукты из кукурузы
Фото: vostock-photo/shutterstock
Попкорн, хлопья, чипсы и остальные продукты, изготовленные из кукурузы, ускоряют процесс старения едва ли не в 10 раз. Причина тому – дисбаланс жирных кислот Омега 3 и 6, которые жизненно необходимы организму для борьбы против ускоренного старения кожи.
Кофе
Фото: vostock-photo/shutterstock
О том, полезен или вреден этот напиток, споры не утихают до сих пор. И доводов против не меньше, чем за. Однако то, что кофе обезвоживает организм – факт доказанный. Потому очень важно не перебарщивать с любимым напитком, иначе морщин, раздражения, микротрещинок и прочих побочных эффектов обезвоживания не избежать.
Переработанное мясо и полуфабрикаты
Фото: vostock-photo/shutterstock
В переработанном мясе и полуфабрикатах так же, как и в остальном фастфуде, содержатся трансжиры, которые ответственны за нарушение обмена веществ, снижение эластичности кожи, появление морщин и, конечно же, общих проблем со здоровьем и весом. Кроме того, в подобных продуктах содержатся красители, эмульгаторы, стабилизаторы, усилители вкуса, сульфиты, вызывающие воспаления.
Газировка
Фото: vostock-photo/shutterstock
В газировке много (нет, очень много) сахара, о вреде которого для молодости мы уже рассказали. Но даже если исключить этот ингредиент, полезнее эти напитки не станут. В них содержится избыток фосфорной кислоты, которая часто является причиной ускоренной потери мышечной массы, возникновения остеопороза и изможденного внешнего вида. Ну и напоследок: газировка не утоляет жажду, зато на боках откладывается отлично.
Выпечка
Фото: vostock-photo/shutterstock
Выпечка – источник сахара и быстрых углеводов, чрезмерное употребление которых существенно замедляет выработку эластина и коллагена, как результат кожа становится рыхлой, от былой упругости и свежести не остается и следа.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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