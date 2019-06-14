Сахар, переработанное мясо, кофе и еще 6 продуктов, которые вас старят

Умеренность – главное правило во всем, в том числе и в употреблении алкоголя. Один бокал вина за ужином может быть даже полезен: он как минимум окажет на вас расслабляющее действие и поможет справиться с дневным стрессом, но злоупотребление им – верный путь к быстрой старости. Для начала алкоголь обезвоживает организм, далее продолжать можно долго: интоксикация, пустые калории, одутловатый цвет лица, сосудистая сетка на коже – вот к чему могут привести регулярные неумеренные возлияния.

Энергетические напитки