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Медленноварка «с эффектом русской печи» и еще 4 новинки кухонной техники для тех, кто обожает готовить

Процесс приготовления пищи – дело ответственное, потому в нем никак не обойтись без «умных» помощников, ведь технический прогресс в том и заключается, чтобы облегчать жизнь во всех сферах. Passion.ru решил узнать, какие новинки кухонной техники помогут вам совершать подвиги и существенно сократить при этом время пребывания возле плиты.

Ручной блендер

Фото: архив пресс-службы

ЗОЖ стал неотъемлемой частью нашей жизни, это признали даже его ярые противники. А важной составляющей здорового образа жизни является правильное питание, в приготовлении которого и поможет ручной блендер. Мощная новинка от Philips – универсальный помощник на кухне, который поможет сделать необычную овощную лапшу с помощью спиралайзера, витаминный смузи или нежный крем-суп. В разных комплектациях с блендером идет специальный стакан или чаша для супа, в которых очень удобно хранить приготовленные перекусы или брать их с собой, так как они плотно и герметично закрываются.

Цена:от 5490 рублей до 9990 рублей в зависимости от комплектации

Суперсовременная мясорубка

Фото: архив пресс-службы

Если вы все еще покупаете готовый фарш в магазине, потому что у вас нет мясорубки, пора исправить эту несправедливость. Приготовление пищи требует серьезного «снаряжения», потому пора обзавестись хорошей мясорубкой, которая справится не только с классическим измельчением мяса (за минуту может прокрутить в фарш до 2,5 кг говядины, свинины и т.д.), но и с выжиманием соков из овощей и фруктов, смузи, коктейлей, а при помощи специальной насадки можно приготовить домашнюю лапшу, пасту.

Цена: от 6999 рублей

Медленноварка «С эффектом русской печи»

Фото: архив пресс-службы

Блюда в русской печи получаются особенно вкусными и ароматными, достигается это благодаря медленному томлению и тушению. Но сегодня приготовить такую пищу можно и без печи, достаточно лишь воспользоваться новенькой медленноваркой, которая воссоздает этот пресловутый эффект томления. В ней на невысоких температурах можно приготовить мясо, плов, холодец, тушенку, рагу, соусы, варенья и многое другое, и при этом блюда получатся диетическими и очень полезными, ведь в них сохранится большинство витаминов и микроэлементов.

Цена: от 1499 рублей

Мощный кухонный процессор

Фото: архив пресс-службы

Мясорубка, блендер, планетарный миксер – жизненно необходимая техника на кухне каждой хозяйки, но где взять для нее столько места? Ответ прост: выбрать мультифункциональное устройство, в котором будут совмещены все три функции. Он и место сэкономит, и станет не просто украшением пространства, а верным помощником, с помощью которого можно и тесто приготовить, и фарш перекрутить, и многое другое сделать.

Цена: от 10 030 рублей

Компактный вакуумный маринатор

Фото: архив пресс-службы

Эта удивительная новинка уже покорила мир. Диапазон ее применения огромен: им можно мариновать овощи, мясо или рыбу, при этом не надо, как раньше, долго ждать, достаточно всего 9 минут. Принцип работы маринатора в том, что вакуум, конденсируемый в аппарате, воздействует на поры растительных и животных тканей, в результате чего происходит их расширение и значительно увеличивается всасываемость соуса и маринада. В результате блюда получаются сочными и очень вкусными.

Цена: от 2912 рублей

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архивы пресс-служб

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