Медленноварка «с эффектом русской печи» и еще 4 новинки кухонной техники для тех, кто обожает готовить

ЗОЖ стал неотъемлемой частью нашей жизни, это признали даже его ярые противники. А важной составляющей здорового образа жизни является правильное питание, в приготовлении которого и поможет ручной блендер. Мощная новинка от Philips – универсальный помощник на кухне, который поможет сделать необычную овощную лапшу с помощью спиралайзера, витаминный смузи или нежный крем-суп. В разных комплектациях с блендером идет специальный стакан или чаша для супа, в которых очень удобно хранить приготовленные перекусы или брать их с собой, так как они плотно и герметично закрываются.

Цена:от 5490 рублей до 9990 рублей в зависимости от комплектации

Суперсовременная мясорубка