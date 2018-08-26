Продукт недели: ревень

Ревень можно употреблять целиком (от листьев до корней). Но мы чаще всего используем его черешки, кстати в некоторых странах этот овощ продают наравне со спаржей. Они действительно похожи, только черешки немного кислее. Чего только не готовят из ревеня за границей, у нас же обходятся компотом, пирогами и вареньем. Узнаем о ревене больше.