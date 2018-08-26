Продукт недели: ревень

5 интересных фактов
- Черешки - диетический продукт. Зато набор входящих в него витаминов и микроэлементов очень широк. В них очень много солей марганца, кальция, калия. Ревень содержит содержится железо, магний, фосфор, цинк, натрий. При этом корешки на 93% они состоят из воды.
- Черешки могут быть зелеными, розовыми, малиновыми. Цвет не влияет на полезные свойства черешков ревеня, разве что выглядят красные черешки более аппетитно.
- Черешки улучшают пищеварение, мочевыделение, процессы кроветворения, укрепляют иммунитет и стенки сосудов. Их кисловатый вкус обусловлен присутствием кислот, в основном, яблочной, также в нем есть щавелевая, лимонная и янтарная.
- Молоденькие листочки ревеня используют в качестве пряности к рыбным блюдам. Очень необычно и вкусно, советуем попробовать.
- Ревень используют и как лекарство: при лечении воспалительных процессов в различных органах – ревматизме, артрите, воспаление органов женской половой системы, бронхите, холецистите, пневмонии.
Тарт с ревенем
Вам понадобится:
Для теста:
- 200 г муки
- 25 г молотого миндаля
- 80 г сахара
- 120 г очень холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
- 1 яйцо
- соль
Для начинки:
- 250 г ревеня
- 100 г сахара
- 200 мл сливок
- 1 пакетик ванильного сахара /я положила 2 ч. л./
- 1 яйцо
- 2 желтка
- 2 ст. л. крупного тростникового сахара
Приготовление:
Ревень помыть, почистить, нарезать кусочками 5 см длиной. Положить в миску, засыпать 50г сахара и оставить на 1 час. Для теста муку смешать с молотым миндалем, сахаром и солью, добавить масло и быстро порубить в крошку. Добавить яйцо, быстро замесить тесто, убрать в холодильник минимум на 1 час. Тесто раскатать между двумя кусками пленки или пергамента, выложить в форму, убрать в морозилку на 15 минут. Выпекать вслепую при 190С 15 минут. Яйцо и желтки смешать со сливками, 50 г сахара и ванильным сахаром. Ревень положить в корзинку из теста, залить сливочно-яичной смесью, посыпать тростниковым сахаром, печь при 180С 30 минут. Далее: для начинки использовать 2 яйца. Посыпать сахаром и в духовку.
Фото: Shutterstock