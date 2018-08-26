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Продукт недели: ревень

Ревень можно употреблять целиком (от листьев до корней). Но мы чаще всего используем его черешки, кстати в некоторых странах этот овощ продают наравне со спаржей. Они действительно похожи, только черешки немного кислее. Чего только не готовят из ревеня за границей, у нас же обходятся компотом, пирогами и вареньем. Узнаем о ревене больше.

5 интересных фактов

  1. Черешки - диетический продукт. Зато набор входящих в него витаминов и микроэлементов очень широк. В них очень много солей марганца, кальция, калия. Ревень содержит содержится железо, магний, фосфор, цинк, натрий. При этом корешки на 93% они состоят из воды.
  2. Черешки могут быть зелеными, розовыми, малиновыми. Цвет не влияет на полезные свойства черешков ревеня, разве что выглядят красные черешки более аппетитно.
  3. Черешки улучшают пищеварение, мочевыделение, процессы кроветворения, укрепляют иммунитет и стенки сосудов. Их кисловатый вкус обусловлен присутствием кислот, в основном, яблочной, также в нем есть щавелевая, лимонная и янтарная.
  4. Молоденькие листочки ревеня используют в качестве пряности к рыбным блюдам. Очень необычно и вкусно, советуем попробовать.
  5. Ревень используют и как лекарство: при лечении воспалительных процессов в различных органах – ревматизме, артрите, воспаление органов женской половой системы, бронхите, холецистите, пневмонии.

Тарт с ревенем

Вам понадобится:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 25 г молотого миндаля
  • 80 г сахара
  • 120 г очень холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
  • 1 яйцо
  • соль

Для начинки:

  • 250 г ревеня
  • 100 г сахара
  • 200 мл сливок
  • 1 пакетик ванильного сахара /я положила 2 ч. л./
  • 1 яйцо
  • 2 желтка
  • 2 ст. л. крупного тростникового сахара

Приготовление:

Ревень помыть, почистить, нарезать кусочками 5 см длиной. Положить в миску, засыпать 50г сахара и оставить на 1 час. Для теста муку смешать с молотым миндалем, сахаром и солью, добавить масло и быстро порубить в крошку. Добавить яйцо, быстро замесить тесто, убрать в холодильник минимум на 1 час. Тесто раскатать между двумя кусками пленки или пергамента, выложить в форму, убрать в морозилку на 15 минут. Выпекать вслепую при 190С 15 минут. Яйцо и желтки смешать со сливками, 50 г сахара и ванильным сахаром. Ревень положить в корзинку из теста, залить сливочно-яичной смесью, посыпать тростниковым сахаром, печь при 180С 30 минут. Далее: для начинки использовать 2 яйца. Посыпать сахаром и в духовку.

Фото: Shutterstock

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