Вам понадобится:

овсяные хлопья — 1 стакан

вода — 1 стакан

молоко — 2 стакана

масло сливочное — 30 г

соль, сахар, молотая паприка — по вкусу

ягоды годжи сушеные — 2 ст. ложки

Приготовление:

Замочить ягоды в горячей воде. В кастрюлю всыпать овсянку и налить воды. Поставить на плиту и дать закипеть. Вылить ягоды вместе с водой и снова дать закипеть и добавить молоко. Когда каша закипит, уменьшить огонь и добавить соль, сахар и паприку по вкусу. Дать каше повариться еще 10 минут, положить масло и накрыть плотно крышкой. После того, как каша настоится 10-15 минут, можно подавать к столу.

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