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О чудодейственных ягодах стали говорить лет пять-семь назад. И несмотря на дискуссии, которые продолжаются вокруг плодов до сих пор, ученые из разных стран в ходе исследований подтвердили: ягоды оказывают благоприятное воздействие на весь организм. Продукт способствует улучшению обменных процессов, ускоряет сжигание калорий, помогает похудеть.

5 интересных фактов

Ягоды годжи — это брендовое наименование. Растение известно и под другими названиями: волчья ягода, бульдургун, тибетский барбарис, годжи, лиций. Ягоды являются плодами кустарника дерезы обыкновенной и очень полезны людям с гипертонией. Плоды улучшают настроение. Помогают при болезненных менструациях, а также богаты аскорбиновой, гамма-аминомасляной и никотиновой кислотами, витаминами А, В1, В2, полисахаридами, белками, аминокислотами. Тибетский барбарис полезен и для мужчин. Ягоды помогают при таких проблемах, как эректильная дисфункция, снижение либидо, преждевременная эякуляция. Листья дерезы (и спелые, и сушеные) помогают при лечении заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, нормализации работы почек.

Овсяная каша с ягодами

Вам понадобится:

  • овсяные хлопья — 1 стакан
  • вода — 1 стакан
  • молоко — 2 стакана
  • масло сливочное — 30 г
  • соль, сахар, молотая паприка — по вкусу
  • ягоды годжи сушеные — 2 ст. ложки

Приготовление:

Замочить ягоды в горячей воде. В кастрюлю всыпать овсянку и налить воды. Поставить на плиту и дать закипеть. Вылить ягоды вместе с водой и снова дать закипеть и добавить молоко. Когда каша закипит, уменьшить огонь и добавить соль, сахар и паприку по вкусу. Дать каше повариться еще 10 минут, положить масло и накрыть плотно крышкой. После того, как каша настоится 10-15 минут, можно подавать к столу.

Фото: shutterstock.com

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