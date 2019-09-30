Продукт недели: виноград

5 интересных фактов о винограде

Виноград – растение очень древнее. Доподлинно известно, что его культивировали еще древние египтяне аж в VI веке до нашей эры. Но не так давно на территории современной Беларуси была найдена бронзовая посуда, на которой изображены виноградные лозы, что указывает на то, что этот продукт был известен еще в Бронзовом веке.

Число сортов винограда не поддается исчислению, так как постоянно культивируются новые. На сегодняшний день, по разным данным, оно варьируется от 10 до 20 тысяч. Причем первое место по выращиванию винограда, как вы наверняка догадались, принадлежит Франции, причем с большим отрывом.

Вы ведь наверняка замечали на свежем, но еще не вымытом винограде белесый налет, который придает ягодам бархатистый вид? На самом деле это колонии микроорганизмов.

Многочисленные исследования не раз доказали, насколько полезен виноград. Он – настоящий кладезь витаминов, микро- и макроэлементов. В его состав входят бета-каротин, витамины В, С, РР, цинк, медь, фосфор, натрий, железо, фолиевая кислота, полезные аминокислоты, целлюлоза. Этот коктейль способствует улучшению работы мозга, кровообращения, дарит заряд энергии, повышает иммунитет в сезон простуд, обладает противомикробным и противоопухолевым свойством. Но учтите, что полезных свойств в белых ягодах меньше, чем в красных.

Съедобны не только сочные ягоды винограда, но и его листья. Их широко используют в кулинарии. Самое популярное блюдо с ними – это долма, но в листья можно заворачивать и начинку для голубцов, если нет под рукой капусты, или кавказский сыр (это очень вкусно!). Но виноград используется не только в кулинарии – в косметической и медицинской промышленности его тоже очень уважают. Косметические бренды используют экстракт виноградных косточек, чтобы придать коже свежесть, сияние и омолаживающий эффект. А фармацевты изготавливают лекарства, помогающие организму восстановиться после болезни, избавить от апатии и физической усталости.

Татара

рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»