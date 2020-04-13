Продукт недели: тушенка

Что нужно на 4 порции:

1 банка говяжьей тушенки

250 г макарон

1 луковица

2 средних моркови

1,5 л воды

соль, перец – по вкусу

по 5 г свежей петрушки и укропа

2 ст. л. растительного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Воду вскипятите в глубокой кастрюле, подсолите ее и сварите в ней макароны согласно инструкции до состояния «аль денте».

Шаг 2. Морковь натрите на терке, лук нашинкуйте. Петрушку и укроп мелко порубите.

Шаг 3. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до легкого золотистого цвета. Затем добавьте морковь и пассируйте еще 3 минуты на среднем огне. Добавьте тушенку, хорошенько перемешайте и обжаривайте еще 1-2 минуты. Поперчите.

Шаг 4. Когда макароны будут готовы, слейте 100 мл жидкости, в которой они варились, в чашку. Макароны откиньте на дуршлаг. Когда жидкость стечет, отправьте пасту в сковороду к тушенке и овощам.

Шаг 5. Добавьте в сковороду жидкость, оставшуюся от варки макарон, при необходимости еще поперчите и посолите. Хорошо перемешайте и тушите 2-3 минуты. Затем посыпьте рубленой зеленью и выключайте огонь.