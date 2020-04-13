Продукт недели: тушенка
5 интересных фактов о тушенке
Необычный способ консервирования мяса придумали французы. Благодарить за это стоит Николя Франсуа Аппера, который первым в 1804 году предложил отварное мясо укладывать в нагретую до 100-115 градусов посуду, которая после остывания герметично запаковывалась. За это гениальное изобретение император Наполеон Бонапарт наградил его почетным титулом «Благодетель человечества».
Поначалу тушенка считалась чуть ли не элитным деликатесом – из-за высокой цены она была недоступна даже людям со средним достатком. Но спрос рождает предложение: постепенно на территории Европы и США появлялось все больше консервных заводов, ассортимент продукции расширялся, цена естественным образом снижалась.
По одной из легенд тушенку в Россию завезли в качестве гуманитарной помощи американцы во времена Второй мировой войны, но на самом деле это не так. Первый консервный завод появился в нашей стране аж в 1870 году. Основным заказчиком продукции была армия, и мясом из банки кормили русских солдат еще во времена Первой мировой.
В послевоенном СССР тушенка была продуктом дефицитным, потому что основная часть продукции шла на нужды советской армии, а в свободную продажу поступали лишь остатки. Как только на прилавках появлялись заветные банки, они моментально сметались хозяйками, желавшими создать неприкосновенный запас на крайний случай.
Хорошо приготовленная тушенка может сохранять свои вкусовые качества в течение нескольких десятилетий. Не верите? А между тем в 1939 году в Арктике нашли банку, изготовленную аж в середине XIX века. Но без особой надобности, конечно, хранить столь долго консервы не стоит. Рекомендованный срок годности – 2-3 года, его и стоит придерживаться.
Макароны по-флотски
Фото: depositphotos
Что нужно на 4 порции:
- 1 банка говяжьей тушенки
- 250 г макарон
- 1 луковица
- 2 средних моркови
- 1,5 л воды
- соль, перец – по вкусу
- по 5 г свежей петрушки и укропа
- 2 ст. л. растительного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Воду вскипятите в глубокой кастрюле, подсолите ее и сварите в ней макароны согласно инструкции до состояния «аль денте».
Шаг 2. Морковь натрите на терке, лук нашинкуйте. Петрушку и укроп мелко порубите.
Шаг 3. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до легкого золотистого цвета. Затем добавьте морковь и пассируйте еще 3 минуты на среднем огне. Добавьте тушенку, хорошенько перемешайте и обжаривайте еще 1-2 минуты. Поперчите.
Шаг 4. Когда макароны будут готовы, слейте 100 мл жидкости, в которой они варились, в чашку. Макароны откиньте на дуршлаг. Когда жидкость стечет, отправьте пасту в сковороду к тушенке и овощам.
Шаг 5. Добавьте в сковороду жидкость, оставшуюся от варки макарон, при необходимости еще поперчите и посолите. Хорошо перемешайте и тушите 2-3 минуты. Затем посыпьте рубленой зеленью и выключайте огонь.
Фото: depositphotos
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