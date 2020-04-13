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Продукт недели: тушенка

В условиях карантина многие из нас решили пополнить запасы долго хранящихся продуктов. Среди тех, что стали пользоваться повышенным спросом, оказались гречка, макароны и – мечта всех туристов – тушенка. Этот вкусный продукт обладает рядом достоинств: пищевые качества мяса в банке сохраняются в течение нескольких лет, с ним легко и быстро можно приготовить разные блюда, а вкус – выше всяких похвал. Именно поэтому редакция Passion.ru решила напомнить вам, чем еще она хороша, а заодно рассказать, как быстро приготовить знаменитые макароны по-флотски.

5 интересных фактов о тушенке

  • Необычный способ консервирования мяса придумали французы. Благодарить за это стоит Николя Франсуа Аппера, который первым в 1804 году предложил отварное мясо укладывать в нагретую до 100-115 градусов посуду, которая после остывания герметично запаковывалась. За это гениальное изобретение император Наполеон Бонапарт наградил его почетным титулом «Благодетель человечества».

  • Поначалу тушенка считалась чуть ли не элитным деликатесом – из-за высокой цены она была недоступна даже людям со средним достатком. Но спрос рождает предложение: постепенно на территории Европы и США появлялось все больше консервных заводов, ассортимент продукции расширялся, цена естественным образом снижалась.

  • По одной из легенд тушенку в Россию завезли в качестве гуманитарной помощи американцы во времена Второй мировой войны, но на самом деле это не так. Первый консервный завод появился в нашей стране аж в 1870 году. Основным заказчиком продукции была армия, и мясом из банки кормили русских солдат еще во времена Первой мировой.

  • В послевоенном СССР тушенка была продуктом дефицитным, потому что основная часть продукции шла на нужды советской армии, а в свободную продажу поступали лишь остатки. Как только на прилавках появлялись заветные банки, они моментально сметались хозяйками, желавшими создать неприкосновенный запас на крайний случай.

  • Хорошо приготовленная тушенка может сохранять свои вкусовые качества в течение нескольких десятилетий. Не верите? А между тем в 1939 году в Арктике нашли банку, изготовленную аж в середине XIX века. Но без особой надобности, конечно, хранить столь долго консервы не стоит. Рекомендованный срок годности – 2-3 года, его и стоит придерживаться.

Макароны по-флотски

Фото: depositphotos

Что нужно на 4 порции:

  • 1 банка говяжьей тушенки
  • 250 г макарон
  • 1 луковица
  • 2 средних моркови
  • 1,5 л воды
  • соль, перец – по вкусу
  • по 5 г свежей петрушки и укропа
  • 2 ст. л. растительного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Воду вскипятите в глубокой кастрюле, подсолите ее и сварите в ней макароны согласно инструкции до состояния «аль денте».

Шаг 2. Морковь натрите на терке, лук нашинкуйте. Петрушку и укроп мелко порубите.

Шаг 3. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до легкого золотистого цвета. Затем добавьте морковь и пассируйте еще 3 минуты на среднем огне. Добавьте тушенку, хорошенько перемешайте и обжаривайте еще 1-2 минуты. Поперчите.

Шаг 4. Когда макароны будут готовы, слейте 100 мл жидкости, в которой они варились, в чашку. Макароны откиньте на дуршлаг. Когда жидкость стечет, отправьте пасту в сковороду к тушенке и овощам.

Шаг 5. Добавьте в сковороду жидкость, оставшуюся от варки макарон, при необходимости еще поперчите и посолите. Хорошо перемешайте и тушите 2-3 минуты. Затем посыпьте рубленой зеленью и выключайте огонь.

Фото: depositphotos

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